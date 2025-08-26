Habecks letzter Werkstatttermin: Die Ratten verlassen das sinkende Schiff

Es war mal ein einsolides Stück Technik; kein Neuwagen, aber ein Langstreckenmodell mit Exportmotor, laufruhig, effizient, gebaut für Jahrzehnte.

Modell Deutschland, einst Vorzeigefahrzeug des Westens, Weltmarktführer, ständig auf der linken Spur des Erfolges. Dann kam Habeck, kletterte auf den Fahrersitz, startete den Motor und steuerte zielsicher in Richtung Schrottplatz. Habeck regierte nicht, er fuhr nach Gefühl, er lenkte nicht, er deutete.

Erst den Gashahn zugedreht, dann das Gaspedal abgeschraubt, dann die Verkehrszeichen umdefiniert. Aus billigem, zuverlässigem Pipeline-Gas wurde dreckiges, teures LNG aus Übersee. Technisch unbrauchbar für die Chemie wie BASF. Das war kein Downgrade, sondern führte unwillkürlich zum Motorschaden. Ohne das passende Molekülgemisch keine Reaktion, ohne Energie keine Wertschöpfung.

Also ziehen BASF & Co. ab – nach China, dorthin, wo das technisch einwandfreie Gas fließt und nicht nur das Gefühl stimmt. Habeck sprach von Transformation, während der Kolben im Zylinder fraß. Das Heizungsgesetz war kein Reparaturversuch, sondern ein Generalangriff auf das funktionierende Innenleben. Heizsysteme wurden zu politischen Feinden erklärt, Förderungen zu Labyrinthen, Eigentümer zu Verdächtigen. Und wer nachfragte, wurde mit Poesie abgespeist: Im Cockpit keine Technik, nur Haltung. Statt Fachkräften saßen dort Aktivisten, statt Werkstatthandbüchern lagen dort Klima-Märchenhefte. So ist es immer noch, auch wenn Habeck kein Wirtschaftsminister mehr ist.

Jede Fehlzündung als Weckruf

Jede Warnleuchte wird als Fortschritt verkauft, jede Fehlzündung als Weckruf, jede Panne als alternativlos. Und jetzt hat Habecks Treiben es so weit gebracht, dass das Auto am Ende ist. Kein TÜV, keine Kur, keine Hoffnung. Jetzt bleibt nur noch eins: Ausschlachten. Man schaut nicht mehr, wie man es reparieren könnte; man überlegt, was man noch irgendwie verhökern kann. Reparaturversuch? Uwecklos und ökonomisch nicht mehr darstellbar. Der Antrieb vielleicht noch brauchbar für China, die Steuerung eventuell tauglich für Indien? Die abgefahrenen Räder noch gut genug für Afrika? Die Fachkräfte willkommen in Texas? Die letzten brauchbaren Teile werden abgeschraubt, palettiert, verschifft. Der Rest kommt auf den Schrottplatz. Deutschland, von der einstigen Industrie-Ikone“ zum Ausschlachtungsobjekt verkommen. Kein Modell mehr, sondern ein Warnhinweis. Made in Germany – demnächst erhältlich in Einzelteilen.

Und Habeck? Der zieht sich zurück. Vier Monate nach dem Ende seiner Regierungsrolle legt er nun auch sein Bundestagsmandat nieder.

Natürlich nicht wegen des Schadens, sondern wegen eines Perspektivwechsels. Kalifornien ruft, Dänemark lauscht, der große Deuter geht in den Dialog mit sich selbst. Die Bühne verlässt er ohne Reue, das Wrack überlässt er anderen. Habeck tritt ab. Das Ausschlachten deluxe kann bis zum Exodus erledigt werden. Die Ratte verlässt nicht das sinkende Schiff; sie verlässt das ausgebrannte Auto. Zuvor hat Habeck den Tank selbst höchstpersönlich mit Zucker behandelt.

Die Realität bleibt auf der Strecke

Die Grünen feiern ihn trotzdem, als “Denker”, als “Mahner”, als Mann mit “Haltung”. Vielleicht sollte man ihn einfach beim nächsten Werkstattbesuch dabeihaben, als abschreckendes Beispiel: So, Kinder, das ist Robert! Wenn ihr eure Autos so behandelt wie er sein Industrieland, kommt ihr nie bis zur nächsten Ausfahrt! Und während Habeck fortan in Berkeley über Narrative und Visionen doziert, bleibt hier die Realität auf der Strecke. Ohne Antrieb, ohne Ziel. Immerhin ab sofort auch ohne Habeck – und das ist, wenn man ehrlich ist, der erste echte Fortschritt seit Jahren.

Und während Habeck seinen Abgang vorbereitet, kommt gerade der nächste von ihm geschossene Bock in seinem Skandalumfeld ans Licht: Eine zentrale Klimastudie des vom “Klimaforscher” Hans Joachim Schellnhuber gegründeten Potsdam-Instituts, das als ideologischer Thinktank jahrelang Grundlage für Klimahysterie in Politik und Medien war, entpuppt sich als wissenschaftlich völlig ungültig. Die Methodik ist absolut fehlerhaft, gigantische Interessenkonflikte wurden verschwiegen, Warnungen ignoriert. Sogar die Fachzeitschrift “Nature” wird nun scharf kritisiert, dass sie die Veröffentlichung trotz aller Bedenken zugelassen hat. Der Verdacht liegt nahe, dass hier gezielt Panik geschürt werden sollte, um drastische politische Maßnahmen zu rechtfertigen. Während das Industrieland völlig zerlegt wird, bricht also auch noch das Märchenfundament seiner Zerstörer in sich zusammen. Und wieder macht sich der Hauptschuldige vom Acker, bevor die Rechnung kommt.