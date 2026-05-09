Häuptling verzweifelt gesucht!

Wissen Sie eigentlich, warum Indianer in Deutschland nicht mehr zugelassen sind? Mir ist da was eingefallen. Komme ich gleich drauf zurück. Es hat mit modernsten Kraftwerken ihrer Art zu tun, die die Regierung bei Volksfeststimmung in die Luft sprengen ließ, nur um hernach über die welthöchsten Strompreise zu rätseln. Mit den unzähligen Wetterexperten, die in Wäldern, auf Bergen und in Weinanbaugebieten, auf Agrarflächen, Wiesen und Weiden nicht recycelbare Propeller platzieren, die Strom nach Wetter statt nach Bedarf produzieren, dessen Regelung, Einspeisevergütung und Auslagerung ins Ausland allein ungefähr so viel kosten, wie der Bund in den Bau von neuen Wohnungen steckt. Mit dem 15-prozentigen Minus bei der Industrieproduktion seit 2018 und der niedrigsten Wachstumsrate aller Industrienationen weltweit. Mit 30.000 Firmenpleiten pro Jahr und eben so vielen Messerstraftaten, die erfasst, aber nicht mehr gezählt werden dürfen.

Mit 2,5 Millionen Ausländern und der hinzukommenden, aus ähnlichen Gründen nicht statistisch bezifferbaren Zahl inzwischen eingebürgerter Migranten, die sich allesamt aus dem lebenslang von Millionen Bürgern bestückten Sozialstaat bedienen, ohne selbst auch nur einen Cent einzuzahlen. Mit dem Umstand, dass die Sozialdemokratin Bas behauptet, dies sei für alle so vor sich hin migrierenden und gerade in der Nähe vorbeikommenden Klimageflüchteten eine Art positive Überraschung gewesen und hätte mit der Wohnungsnot und den hoch defizitären Kranken- und Pflegekassen rein gar nichts zu tun.

Nicht enden wollendes Geschrei

Mit dem kollektiven Ruf ihrer Parteifreunde nach dem Verbot der Opposition und der noch schrilleren Forderung der Genossin Esken nach einer sofortigen Existenzvernichtung für Podcaster, die Oppositionellen zuhören. Mit der einhelligen Auffassung der Regierung, Meinungsfreiheit könne keinesfalls heißen, dass jeder seine Meinung frei, ohne öffentlich bezahlte Einordner, kundtun dürfe. Mit dem nicht enden wollenden Geschrei eines volkspädagogischen Erziehungsfernsehens nach Erlangung der „Lufthoheit über die Kinderbetten“ und einer allumfassenden Zensur, von der im Grundgesetz festgelegt ist, dass sie nicht stattfindet.

Mit dem „Staatsschutz“, der engagiert dem Auftauchen der deutschen Flagge in Deutschland und von Schweinefleisch im Mittagsessen von Kindergärten nachgeht, und mit dem „Verfassungsschutz“, der nicht die Verfassung schützt, sondern Leuten die die Verfassung schützen wollen, die Telefone abhört. Mit Gottesdienern, die sonntags statt Gottesdiensten queere Latexpartys veranstalten. Mit den neuen, jetzt allesamt nicht biologisch, sondern sozial konstruierten Geschlechtern. Mit deren individueller Wählbarkeit per Selbstbestimmungsgesetz, das insbesondere und ausdrücklich für den Straftäter Maja, nicht aber für die Meinungsdelinquentin Marla-Sven gilt.

Wand vollkommener Borniertheit

Mit den deutschen Seenotexperten, die erst unter Jubel dafür sorgen, dass Millionen von Identitätslosen in Deutschland stranden, um dann einen hier freiwillig gestrandeten, sterbenden Wal unter Jubel und Stoßgebeten zurück in Seenot zu schleppen. Mit dem transzendent erleuchteten Abgeordneten Lindh, der in esoterischer Gewandung das Wort zum Sonntag ungefragt an jedem verdammten Wochentag auf die Menschheit loslässt, mit gefalteten Händen genussvoll Fremdwörter aneinanderreiht, deren Bedeutung er zwar nicht annähernd erfasst, deren Klang und Aura ihm aber geeignet erscheinen, um mitten in Schilda seine herausragende Stellung als führender Intellektueller zu unterstreichen.

Was das alles nun mit dem Indianer zu tun hat? Nun, man wünscht sich einfach inständig den Häuptling herbei, der als “Chief Bromden” einst in der Klapse wortlos einen ganzen riesigen Waschtisch aus dem Boden zerrte, um ihm anschließend durch die Wand vollkommener Borniertheit zu werfen und in die Freiheit zu entschwinden.