Halal-Essen, Kopftücher, Gebetsräume, Arabisch als Zweitsprache: Die Islamisierung unserer Schulen beschleunigt sich

Dass 176 Schulen in Nordrhein-Westfalen mittlerweile eigene Gebetsräume haben, dass die Forderungen bezeichnenderweise nicht mehr nach Türkisch, sondern Arabisch als zweite Fremdsprache (vermutlich irgendwann dann Unterrichtssprache) immer lauter werden und dass Islamunterricht zum flächendeckenden Standard an staatlichen Schulen werden soll, ist nicht nur Ausweis einer völligen Integrationsinversion, die die Einheimischen zur Assimilation an die Kultur der Eingewanderten zwingen will (eine automatische Folge der zahlenmäßigen Dominanz von muslimischen Kindern an immer mehr Schulen). All das ist auch Teil einer klaren Islamisierungsagenda, die von Religionsbehörden und Moscheeverbänden im Ausland generalstabsmäßig geplant (Ankara, Riad, Sarajevo) und finanziert (Katar, VAE) wird.

Zu dieser kulturellen Unterwerfung gehören auch sichtbare Verhaltensänderungen wie Geschlechtertrennung, Mobbing gegen zu freizügig gekleidete Mädchen und nichtmigrantische Buben, die Ertüchtigung zum Tragen des Kopftuchs an Schulen (wie in immer mehr Gesellschaftsbereichen) – und natürlich die Einhaltung von muslimischen Speisevorschriften. Dabei brauchen die Pioniere der Islamisierung gar keinen großen Druck auszuüben, im Gegenteil: Die toleranz- und vielfaltsbesoffenen, von nationalem und identitärem Selbsthass zerfressenen linken Gutmenschen, die vor allem im Bildungsbetrieb tonangebend sind, kommen ihnen durch freiwillige Anbiederung und Unterwerfung ebenso entgegen wie die Politik in Bund und Ländern, so dass die neuen Herren im Land offene Türen einrennen.

“Muttis Küche” mit Halal-Angebot

Auch die Gesamtschule „Erle“ in Gelsenkirchen hat die Zeichen der Zeit erkannt und bietet nach den Sommerferien nur noch Halal-Mahlzeiten und vegetarisches Essen an. Schweinefleisch ist ein für allemal tabu. „Täglich werden frisch zubereitete, wechselnde halal Gerichte angeboten, darunter ein vegetarisches Gericht sowie Optionen von der Nudel- oder Salatbar“, wirbt die Schule auf ihrer Homepage. „Halal“ bedeutet „rein“ und „erlaubt“, was bedeutet, dass kein Schweinefleisch verzehrt werden darf. Die anderen Tiere müssen islamkonform-rituell geschächtet, sprich: auf barbarische Weise zu Tode gequält werden, indem man sie ohne Betäubung ausbluten lässt. Um die Halal-Bestimmungen einzuhalten, hat man eine Catering-Firma engagiert, die zwar den heimeligen Tarnnamen „Muttis Küche“ trägt, aber unter türkischer Leitung steht.

Deren Chefin Canan Celebi verwahrt sich gegen Kritik am geänderten Speiseplan: „An vielen Schulen, an denen wir tätig sind, wurde schon lange vor uns auf Schweinefleisch verzichtet“, erklärte sie gegenüber „Welt“. Neu sei nur, „dass wir offen sagen: Einige unserer Speisen sind halal-zertifiziert.“ Das ändere nichts am Essen. „Aber anscheinend reicht allein das Wort ‚halal‘, um für Aufregung zu sorgen.“ So ist es: Frau Celebi kann ja mal testweise an einer türkischen Schule Schweinefleisch anbieten und dort feststellen, dass allein das Wort “Schwein” ausreichen dürfte, für Aufregung zu sorgen..

Kapitulation vor dem Islam

Tatsächlich war es der städtische Essensbeirat in Gelsenkirchen, der allen Ernstes beschloss, an sämtlichen Schulen auf Schweinefleisch zu verzichten – da rund 60 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund haben, mancherorts sogar noch deutlich höher, und die Mehrheit von ihnen Muslime sind. Insofern kann man der Firma keinen Vorwurf machen; sie zieht nur die Konsequenzen aus der Realität in Nordrhein-Westfalen – die jedoch auch anderswo nicht viel anders aussieht. Es wäre schlicht unwirtschaftlich, noch Mahlzeiten herzustellen und auszuliefern, die sich an die immer kleiner werdende Minderheit der deutschen beziehungsweise nicht-muslimischen Kinder richten. Da passt die erwähnte zunehmende Dichte an Gebetsräumen – die alleine in NRW Nordrhein-Westfalen an 15 Berufskollegs, zwölf Förderschulen, 15 Gesamtschulen, 44 Grundschulen, 61 Gymnasien, 16 Realschulen, einer Hauptschule sowie sechs Sekundarschulen, einer Waldorfschule sowie vier Weiterbildungskollegs Gebetsräume eingerichtet wurden, insgesamt besagte 176 Schulen – voll ins Bild.

Offiziell stehen diese Gebetsräume zwar allen Religionen offen – richten sich aber natürlich an Muslime. Im Gegenteil dürften die Reaktionen höchst “interessant” sein, wenn jüdische Schüler mit Kippa oder katholische Jugendliche dort beten sollten; fürwahr eine Challenge für Lebensmüde. Die am eigenen Untergang werkelnden Unverbesserlichen in der Politik wollen davon nichts wissen: Die Glaubens- und Gewissensfreiheit berechtige Schülerinnen und Schüler grundsätzlich, „außerhalb der Unterrichtszeit ein (rituelles) Gebet zu verrichten”, und Schule sei zudem „ein Raum religiöser wie weltanschaulicher Freiheit“, phantasierte Schulministerin Dorothee Feller unbeleckt von der tagtäglichen, nicht selten blutigen Widerlegung dieser naiven Träumereien durch die Realität.. Mit verantwortungslosem Idealismus und fahrlässigen Schutzbehauptungen wie diesen will die schwarzgrüne Landesregierung darüber hinwegtäuschen, dass in Deutschland einwohnerstärkstem Bundesland die Kapitulation vor dem Islam längst vollzogen ist – der einzigen Religion, die solche Räume und sonstige Vorzugsbehandlungen vehement einfordert. Nordrhein-Westfalen ist damit nur der Vorreiter für das, was eher früher als später im ganz Deutschland unvermeidlich ist: Die unvermeidliche Anerkennung der durch die seit zehn Jahren anhaltende Massenmigration geschaffenen Realität der Islamisierung, die per Salamitaktik, scheibchenweise die Lebenswirklichkeit immer mehr den Verhältnissen muslimischer Länder annähert.