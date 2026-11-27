Pünktlich zur voraussichtlichen Machtübernahme einer links-linken Antisemitenkoalition kann der Islam in Berlin einen weiteren Etappensieg auf dem Weg zur totalen Dominanz verbuchen. Der Kita-Träger Kindergärten City stellt zum 1. Januar 2027 seine Mittagsverpflegung auf vegetarische Kost um. Davon sind rund 5.000 Kinder in 56 Einrichtungen in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg betroffen. Hintergrund ist das Auslaufen des Vertrags mit dem bisherigen Caterer zum Jahresende. Die Familien wurden bereits im Oktober über die geplante Ernährungsumstellung informiert. Künftig sollen zwei Anbieter die Einrichtungen mit Essen versorgen. Die Gelegenheit nutzt man, um Fisch und Fleisch vollständig aus der „regulären Mittagsverpflegung“ zu streichen. Man erhalte sowohl zustimmende als auch kritische Rückmeldungen, teilte der Kita-Träger gegenüber der „B.Z.“ mit.

Die bislang eingegangenen Fragen habe man gesammelt und in einem umfassenden Frage-Antwort-Katalog für die Eltern beantwortet. Außerdem bedaure man, die Elternvertretungen nicht frühzeitig genug informiert zu haben. Dafür habe man sich entschuldigt. Als Vorwand für den Fleisch- und Fischverzicht beruft man sich darauf, eine “ausgewogene, kindgerechte Ernährung” und einen ”verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen” gewährleisten zu wollen. Dabei orientiere man sich an den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), die unter anderem viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte sowie möglichst wenig Zucker und Salz empfehlen.

Kindswohlgefährdung zumindest in Kauf genommen

Anscheinend hat man hier etwas vorsätzlich missverstanden: Als das Genannte empfiehlt die DGE sehr wohl – jedoch empfiehlt sie gerade keinen vollständigen Verzicht auf Fleisch und Fisch, im Gegenteil: Beides gehört zu einer ausgewogenen Ernährung zwingend dazu – gerade für Kinder, die Proteine in der Wachstumsphase unbedingt benötigen. Es ist nicht nur nicht vorteilhaft, sondern sogar schädlich, Kindern beides einfach komplett vorzuenthalten. Die “ausgewogene, kindgerechte Ernährung” ist hier also gerade nicht mehr gegeben. Damit ist in Berlin nun der Punkt erreicht, wo der Wahnsinn einer völligen kulturellen Selbstaufgabe und ideologischen Unterwerfung konkrete Kindswohlgefährdung in Kauf nimmt. Wenn der “verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen” auf Kosten der Gesundheit der Jüngsten geht, hat das mehr zu tun mit einer irren Sekte (oder sozialistischer Mangelwirtschaft, die ihre Defizite als sinnvollen Verzicht preist) als mit Gemeinschaftsverpflegung.

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Neben öko- und klimagerechtem Vegetarismus (oder gar Veganismus) dürften es vor allem vielmehr die islamischen Speisevorschriften sein, die in Wahrheit hinter dieser handstreichartigen Maßnahme stecken – zumal der Anteil muslimischer Kinder in der fraglichen Altersstufe überall steil zunimmt und in vielen Berliner Stadtteilen schon weit mehr als die Hälfte der nachwachsenden Generation ausmacht. So dieser Schritt gewissermaßen nur folgerichtig und eine weitere Anpassung an die neue Realität in Berlin und im Rest des Landes. Damit erklärt sich vermutlich dann auch, dass dem Träger die Einholung des Einverständnisses der Eltern mit der Entscheidung entbehrlich schien und diese völlig überrumpelt wurden. Die baldige Minderheit der Nicht-Muslime hat sich den Geboten der neuen Herren anzupassen. Diese Lektion kann man nicht früh genug vermitteln. Die bisherigen 23 Euro Verpflegungspauschale pro Monat dürfen die Eltern übrigens trotzdem weiter zahlen – auch ohne jegliche fleisch- und fischhaltige Kost.