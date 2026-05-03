Halleluja hinter Gittern: Wie Niko und Tino das Abendland erschütterten

BRDigung: Es ist das Verbrechen des Jahrhunderts, oder zumindest das des letzten Dienstags. Zwei Männer namens Niko und Tino, bewaffnet mit nichts als einer Webcam, einem YouTube-Kanal namens „Eternal Life“ und einer Überdosis Sendungsbewusstsein, haben das Unvorstellbare getan. Sie haben im Internet über Religion gesprochen. In einer Zeit, in der das Netz sonst ein Ort des Friedens, der bedingungslosen Nächstenliebe, Challenges und der Katzenvideos ist, wagten es die beiden, den Staub vom Paragrafen 166 Strafgesetzbuch zu blasen – jenem juristischen Fossil, das üblicherweise in einer Vitrine neben dem „Hexenhammer“ und dem Verbot von Sonntagsarbeit aufbewahrt wird.

Man stelle sich die Szenerie vor: Draußen ist es Dezember 2024, die Menschen trinken Glühwein, und Niko und Tino entscheiden sich, statt „Stille Nacht“ lieber eine Prise Religionskritik zu singen. Sie sprachen kritisch über den Islam und – man höre und staune – über Antisemitismus. Sie vergaßen dabei die wichtige Botschaft „Es gibt keinen Gott außer Allah“. Die Staatsanwaltschaft, die sonst eher mit langweiligen Dingen wie Clankriminalität, Messerstecherei oder Vergewaltigung beschäftigt ist, horchte auf. „Gotteslästerung!“ schallte es durch die Gänge. Denn wie jeder weiß, ist der soziale Friede in Deutschland ein extrem fragiles Konstrukt, das sofort in sich zusammenbricht, wenn zwei YouTuber mit dreistelligen Klickzahlen ihre Meinung kundtun.

Drei Jahre schwedische Gardinen für das „Ewige Leben“

Sollten die beiden verurteilt werden, drohen ihnen bis zu drei Jahre Haft. Das ist eine beachtliche Leistung. Zum Vergleich: Steuerhinterziehung im Millionenbereich bringt, bei Kooperation, Bewährung. Diebstahl ergibt ein paar Sozialstunden und ein erhobener Zeigefinger. Doch bei kritischen YouTube-Videos über Religion drohen drei Jahre Knast. Dort sitzen Niko und Tino dann direkt neben Schwerverbrechern und können endlich die Zeit finden, den Koran auswendig zu lernen. Kritiker munkeln bereits, dass in deutschen Gefängnissen bald spezielle Content-Creator-Flügel eingerichtet werden müssen. Dort können die Youtuber dann mit anderen „Gefährdern“ – wie etwa Leuten, die Witze über den Kanzler, das Finanzamt oder die 97 Geschlechter machen – kommunizieren. Ihre Zellennachbarn müssen sie wohl nicht mehr missionieren.

Die Botschaft ist klar: Wer in Europa über Glauben und Kultur spricht, sollte sich vorher sicherheitshalber in einem schalldichten Keller einschließen oder direkt Gebärdensprache lernen. Die „zunehmenden Einschränkungen für christliche Stimmen“ sind mittlerweile so massiv, dass man kaum noch eine Kirche betreten kann, ohne dass ein Sondereinsatzkommando die Kollekte beschlagnahmt.

Ein neues Zeitalter der christlichen Askese

„Es ist ein herber Schlag für alle, die dachten, das Internet sei ein rechtsfreier Raum für theologische Exkurse“, so ein fiktiver Experte für Internet-Recht. „Heute ist es ein Video über den Islam, morgen wird man vielleicht schon verhaftet, wenn man behauptet, dass Ananas nicht auf die Pizza gehört.“ Während die Community nun aufgerufen ist, für Mut, Wahrheit und vermutlich für eine sehr gute Kaution zu beten, bleibt die Frage offen: Werden Niko und Tino als die „Märtyrer des Algorithmus“ in die Geschichte eingehen?

Eines steht fest: Wenn das „Ewige Leben“ tatsächlich im Gefängnis landet, wird das zumindest die Reichweite enorm steigern. Denn nichts liebt das Internet mehr als ein Comeback-Video. Vielleicht dann mit dem Titel: „Was ich im Knast über die Nächstenliebe gelernt habe (Part 1/10)“. In diesem Sinne: Amen!