Haltet den Dieb: Schamlose Heuchelei nach Solingen

Es fällt mir seit Solingen wirklich schwer, meinen Ekel vor der aktuellen politisch-medialen Heuchelei zu unterdrücken und die passende Wortwahl zu wahren. Die üblichen Betroffenheitsbekundungen – aus Rationalisierungsgründen schon lange nicht mehr bei den alltäglichen Taten mit einzelnen Opfern, sondern inzwischen nur noch bei Anschlägen mit mehreren zivilen Opfern, wobei sich auch diese zunehmend häufen – kennen wir ja zur Genüge. Aber nun, ziemlich genau neun Jahren seit Merkels fataler Bauchentscheidung und ihrer anschließenden zunächst dem Machterhalt dienenden, dann auf Rechthaberei und Unumkehrbarkeit ausgerichteter Politik, kübeln uns die Protagonisten jahrelanger, narrengleicher Einwanderungspolitik in einem widerwärtigen Überbietungswettbewerb erneut mit Schaufensterparolen, Betroffenheitsfloskeln, markigen Sprüchen und “ultimativen” Forderungen zu Abschiebungen und einem dringenden Kurswechsel der zur Einwanderungspolitik. Es läuft nach der Devise “Haltet den Dieb!” und passieren wird, darauf kann man Gift nehmen, nichts.

Doch um die kochende Stimmung zu besänftigen, bevor man dann wieder zum “Weiter so” einschwenkt, braucht es Lippenbekenntnisse gegen die eigenen Überzeugungen; die Vielfaltspropaganda zieht nicht mehr. Selbst die Grünen – zumindest in Teilen – haben nach den krassen Wahlklatschen erkannt, dass die von ihnen geleugneten “Pull-Faktoren” (Bargeld, faktische Straflosigkeit, unbedingtes Bleiberecht selbst für Kriminelle und Terroristen) auch den treuesten Ideologen und Anhängern ihrer eigenen Zerstörungsphilosophie nicht weiter zu verkaufen sind. Doch es gibt Ausnahmen; ehrlich in der ersten Reihe der Grünen macht sich etwa Annalena Baerbock, die seit ihren Visa-Machenschaften (inklusive gefälschten afghanischen Einreisevisa) selbst quasi als Schutzpatronin der irregulären und illegalen Migration gilt: Sie bringt konsequenterweise überhaupt kein Verständnis für aufkommende Diskussionen über mögliche radikale Änderungen in der Asyl- und Zuwanderungspolitik nach dem Anschlag von Solingen auf. So wie teils auch ihre Parteigenossin Katrin Göring-Eckardt und bei der SPD Kevin Kühnert.

Hauptsache populistisch

Die moralinsauren Äußerungen der politischer Nomenklatura im Einzelnen aufzuführen würde hier den Rahmen sprengen; anstatt dass die Verantwortlichen für die Gräueltaten von Mannheim, Stuttgart, Solingen und vielen künftigen Schauplätzen mehr wenigstens schweigen, fühlt sich jeder von ihnen aufgerufen, seinen Senf im Sinne jeweiliger Parteiräson abzusondern – Hauptsache populistisch, auch wenn es völlig diametral zu allen bisherigen widersprüchlichen Statements steht. So hört man von Politikern der CDU, die uns diese Zustände erst eingebrockt hat, markige Sprüche, die sich von denen der AfD nicht unterscheiden. Mit dem Unterschied, dass die CDU eben wegen dieser nun populistisch nachgebeteten Positionen der AfD ihre unselige Brandmauer errichtet hat.

Das Problem dabei ist in erster Linie aber nicht der geradezu schizophrene Widerspruch zu allen bisherigen Positionen, sondern die Schande, dass sie denen nun Recht geben, die sie mangels bisheriger Weitsicht und Perspektive verleumdet haben als Rassisten, Nazis, Xenophobe, Rechtsextreme, alte weiße Männer und was da dergleichen an aus dem Boden gestampften Etiketten verbreitet ist. Selbst die intellektuell minderbemitteltsten Mitläufer und Claqueure dieser Altparteien verstanden sich, wenn sie nichts draufhatten, auf diese Spaltung. Ausgrenzung war das woke Motto; der gesellschaftliche Ruin aller Kritiker der nun für jedermann sichtbar gewordenen “Vielfalt” im Land wurde in Kauf genommen oder gezielt betrieben von den Cancel-Culture-Aposteln, die sich nicht nur bei den Grünen, sondern in allen geeinten linken Altparteien finden. Gegen Anderdenkende galt das bewährte maoistische Prinzip: Bestrafe einen, erziehe Hunderte. Unterm Strich hatte dieser Setzkasten meinungsbeschneidender Diktate nur ein Endziel; jeden aus der Reihe tanzenden Dissidenten oder Abweichler unabhängig von bisheriger Qualifikation, Lebensleistung, Verdienste und erworbenen Prestiges, zu diskreditieren und mundtot zu machen.

Die Ampel ist Teil des Problems, nicht Teil der Lösung

Seit Corona läuft das und es betraf ausnahmslos jeden, ob Politiker, Wissenschaftler, Schauspieler, Musiker und so weiter. Und dann, wenn die Realität einbricht die und einstigen Schwurbler und Mahner bestätigt – ob durch RKI-Files oder durch die bunte Messerrealität – setzen sich die die Systemmitläufer als Gipfel des Zynismus noch an die Spitze der Empörung und spielen die Macher und Reformer. Haltet den Dieb eben. Kanzler Scholz versprach vor einem Jahr “Abschiebungen im großen Stil”, nichts ist passiert. Jetzt macht er sich mit SPD-Sargnagel Nancy Faeser gemein und lächerlich, in dem er verschärfte Waffengesetze verspricht. Ob Faesers 6- oder 20-Zentimeter-Klingenrevolution: Waffen und Messermorde waren doch tatsächlich auch schon vor Solingen verboten (wer erklärt es Scholz?) und dem Terroristen Issa al-Hassan wäre es bei seiner wahllosen Attacke, so wie tausend Messermännern vor ihm, völlig egal gewesen. Auch ein noch so scharfes Verbot hätte seinen “Schlachterfolg” nicht im Geringsten geschmälert.

Parteiübergreifend ist wieder von “schneller und konsequenter Abschiebung” und rigiderem Grenzschutz die Rede. Es ist – siehe das erwähnte Beispiel Scholz – alles kalter Kaffee. Auch die regierungsseitig gleich wieder abgewürgte Diskussion um die Heimaturlaube angeblicher “Kriegsflüchtlinge” und Asylanten aus Syrien, Afghanistan oder der Ukraine in ihren Heimatländern und damit Kriegsgebieten kocht erneut auf, obwohl sich auch hier definitiv nichts ändern wird. Deutschland lässt weiter alles mit sich machen. Entschuldigungen und Verantwortungsübernahme für all die Kollateralschaden der “Vielfalt” hat es seitens den Verantwortlichen noch nie gegeben. Warum auch? Sie können für den Bruch ihres Amtseids nicht belangt werden. Und die “gelenkte Demokratie“ sorgt für ihr Übriges; das von Merkel sukzessive in unsere Demokratie gepflanzte autokratische Element wurde von ihren Nachfolgern in der Ampel übernommen und sogar Zeit exorbitant ausgebaut, allerdings auf Ebene der Ministerien, währen der Kanzler vergesslich und passiv zu allem grinst. So stört es auch keinen, dass sich heute früher geringschätzig mit “Kreti und Pleti” bezeichnete Figuren bestalimentiert in höchsten politischen Ämtern und auf bildungsfernem Niveau in der Regierung tummeln. Der demokratiezersetzende linksgrüne Krebs, der dieses Land befallen hat, lässt es sich weiterwuchernd richtig gutgehen. Doch Kreti und Pleti geht der Allerwerteste mächtiger denn je auf Grundeis, und man darf sehr gespannt sein, wie sie auf den immer schwerer zu besänftigenden Volkszorn reagieren werden. Klar ist: Diese Politiker sind alle Teil des Problems, nicht Teil der Lösung.