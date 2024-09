Haltet die Undemokraten!

Es geht rund in Deutschland. Waffenverbotszonen und gesonderte Statistiken für Messerkriminalität und Massenvergewaltigungen müssen eingeführt werden. Innerhalb weniger Wochen werden da im Namen Allahs, vor Millionen Zuschauern der Netzöffentlichkeit, Halsschlagadern von Polizisten und von Stadtfestbesuchern durchtrennt. In Berlin wird ein Linienbus von Kugeln durchsiebt. Auf dem Hermannplatz erhalten Polizeistreifen Platzverweise von Talahon-Ordnungskräften in Badelatschen. In Köln explodieren binnen einer Woche drei Bomben in Einkaufsstraßen. Allwöchentlich werden inzwischen in Wohnungen, Wäldern und Flüssen geschlachtete Frauen und Kinder aufgefunden, deren Lebensvorstellungen nicht zu den Vorstellungen ihrer bärtigen Ehemänner gepasst haben. Wirtschaft, Brücken, Verständigung brechen zusammen.

Am Samstag rast in der multikulturellen Modellregion Essen ein schutzsuchender, selbstverständlich „polizeibekannter“ Syrer mit gezogener Machete durch die Stadt, legt Feuer in Wohnhäusern und hinterlässt eine Spur der Verwüstung, zu der acht schwer verletzte Kinder gehören. Zwei von denen schweben derzeit in Lebensgefahr. Im Zeitraffer mutiert Deutschland vom Sehnsuchtsort zur No-Go-Area.

Merz’ Sorge um “unsere Demokratie in Deutschland“

Friedrich Merz, seines Zeichens Chef der Partei, die in Gestalt von Angela Merkel 2015 Abertausenden solcher alimentierten Psychopathen die Grenzen geöffnet und sie – zusammen mit den assoziierten „demokratischen“ Parteien und der christdemokratischen EU-Chefin von der Leyen – gegen alle Warnungen bis heute offengehalten und damit diese Zustande herbeigeführt hat, ruft nun allen Deutschen donnernd zu: „Wir lassen uns von diesen Leuten unsere Demokratie in Deutschland nicht kaputt machen!“

Gemeint sind mit “diesen Leuten” allerdings nicht etwa die täglich vergewaltigenden, marodierenden, mordenden Vertreter religiöser Testosteronkulturen und auch nicht die unzähligen politischen und zivilen Masseneinwanderungs-Junkies – sondern Vertreter einer Partei, die als einzige seit zehn Jahren versucht, diesen apokalyptischen Wahnsinn zu stoppen. Das innere Nicken von Millionen Angehörigen ausreisefertiger, kinder- und heimatloser Eliten scheint ihm dabei sicher.

Surreales Deutschland, Ende September 2024.