Hamas bekennt sich zum Angriff bei Rafah: Zäsur im Schatten des Waffenstillstands

Der bewaffnete Konflikt im Gazastreifen erhält eine neue, politisch wie militärisch heikle Wendung. Der Sprecher des militärischen Flügels der Hamas, Abu Obeida, hat den heutigen tödlichen Angriff auf israelische Soldaten bei Rafah öffentlich gelobt und sich damit in einer Weise positioniert, die über frühere Verlautbarungen der Organisation hinausgeht. Die Erklärung markiert nicht nur eine rhetorische Zuspitzung, sondern könnte auch praktische Folgen für den ohnehin fragilen Waffenstillstand haben. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte (IDF) seien am frühen Morgen vier bewaffnete Kämpfer aus einem Tunnelschacht bei Rafah hervorgetreten und hätten das Feuer auf israelische Soldaten eröffnet, die dort Suchaktionen durchführten. Die Soldaten wurden getötet; die Angreifer kamen nach IDF-Angaben im anschließenden Gefecht ums Leben. Die israelische Armee spricht von einem „eklatanten Verstoß“ gegen die geltenden Waffenstillstandsvereinbarungen und betont, man nehme den Vorfall „sehr ernst“.

Kurz darauf meldete sich Abu Obeida über soziale Medien zu Wort: Er würdigte die getöteten Kämpfer als Angehörige des militärischen Flügels der Hamas, die sich in den Tunneln von Rafah „nicht ergeben“ hätten und stattdessen den Tod in Kauf genommen hätten. Zugleich verurteilte er palästinensische Milizionäre, die gegen die Hamas kämpfen, in scharfer Sprache und sprach ihnen symbolisch das Recht auf Bestattung auf „reiner palästinensischer Erde“ ab. Die Wortwahl unterstreicht den innerpalästinensischen Machtkampf ebenso wie die ideologische Kompromisslosigkeit der Hamas-Führung.

Bemerkenswert ist weniger der propagandistische Ton an sich als vielmehr die politische Aussage, die darin liegt.

Hoher Preis

In der Vergangenheit hatte die Hamas nach ähnlichen Vorfällen erklärt, sie habe keine Verbindung zu einzelnen bewaffneten Gruppen im Raum Rafah; entsprechende Angriffe seien daher nicht der Organisation zuzurechnen und stellten keinen Bruch des Waffenstillstands dar. Mit dem nun ausgesprochenen Lob übernimmt der militärische Flügel der Hamas faktisch die Verantwortung für die Tat – oder nimmt sie zumindest billigend in Kauf. Damit ändert sich die offizielle Linie. Diese Positionsverschiebung könnte mehrere Gründe haben. Nach innen sendet die Hamas ein Signal der Geschlossenheit und Stärke, sowohl an die eigene Basis als auch an rivalisierende palästinensische Gruppen. Nach außen hingegen erhöht sie den Druck auf Israel und zugleich auf die internationalen Vermittler, die den Waffenstillstand stützen. Der Preis dieser Strategie ist allerdings hoch: Die klare Zuordnung des Angriffs erschwert es, ihn als isolierten Zwischenfall darzustellen, und liefert Israel argumentatives Material für eine härtere Reaktion.

Noch ist offen, wie diese ausfallen wird. Die israelische Führung steht vor dem Dilemma, einerseits Verstöße gegen den Waffenstillstand nicht unbeantwortet zu lassen, andererseits aber eine erneute Eskalation zu vermeiden, die die ohnehin fragile Ruhe vollends zerstören könnte. Die Erklärung Abu Obeidas verengt diesen Handlungsspielraum. Der Vorfall von Rafah zeigt damit exemplarisch, wie schnell rhetorische Verschiebungen in bewaffneten Konflikten reale politische Folgen haben können. Worte, die im Namen des „Widerstands“ gesprochen werden, können den Waffenstillstand unterminieren – und die Spirale der Gewalt erneut in Bewegung setzen.