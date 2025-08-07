Hamas & Friends: Deutschlands System-Kulturschaffende auf Du und Du mit Judenhassern

Wenn es gegen Israel geht, ist auf Deutschlands “Kulturschaffende” Verlass: Unter dem Motto „Stoppt den Völkermord in Gaza! Keine Waffen in Kriegsgebiete! Frieden statt Wettrüsten!“ will ein Bündnis von Künstlern und der BSW-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht am 13. September eine Großdemonstration am Brandenburger Tor gegen die deutsche Politik in der Ukraine und im Nahen Osten durchführen. Neben Wagenknecht schließen sich unter anderem Alt-Rocker Peter Maffay, Dieter Hallervorden und die Rapper Massiv und Bausa den Erstunterzeichnern des Aufrufs an:
Darin heißt es: „Wir verurteilen Kriegsverbrechen, egal ob sie in der Ukraine, in Gaza, im Iran oder anderswo begangen werden. Unter jedem Krieg leiden nicht die, die ihn befehlen, sondern unschuldige Frauen, Männer und Kinder. Gaza ist heute der größte Kinderfriedhof der Welt. Auch im Iran waren die Opfer der Bomben überwiegend Zivilisten, die Mullahs sitzen fester im Sattel als zuvor und werden jetzt erst recht nach atomarer Bewaffnung streben.“ Und weiter: „Wer die Netanyahu-Regierung weiter unterschützt, trägt Mitschuld an einem Völkermord.“
Nichts von dem, was hier steht, ist wahr – und vor allem nicht der erste Satz. Denn diese Selektivempörten verurteilen Kriegsverbrechen gerade nicht gleich, egal wo sie begangen werden. Solche Aufrufe las von man von dieser Mischpoke noch nie über tatsächliche (Bürger-)Kriegsgreuel in Kongo, im Jemen, in Darfur oder im Südsudan oder in Myanmar. Erst wenn Juden ins Spiel kommen und es um Israels Reaktion auf den schlimmsten Massenmord an Juden seit dem Holocaust am 7. Oktober 2023 geht, jaulen sie auf.
Gemeinsamer Kitt des latenten Antisemitismus
Hier findet sich endgültig zusammen, was nicht zusammengehört. Ukraine, Gaza, das iranische Atomprogramm – alles wird hier zusammengemixt, ohne sich darum zu kümmern, dass es sich um grundverschiedene und hochkomplexe internationale Konflikte handelt. In Kleinkind-Manier wünscht man sie sich einfach weg. Haltloses Gefasel und die unkritische Übernahme von Narrativen wie Gaza als „größter Kinderfriedhof der Welt“ oder vom angeblichen „Völkermord“ Israels im Gazastreifen zeigt, wie die Hamas-Propaganda ihre unselige Wirkung entfaltet.
Abgesehen von dieser Heuchelei ist erstaunlich, welche Extremfiguren hier plötzlich Seit‘ an Seit‘ miteinander gehen und wie wenig Berührungsängste es noch gibt, wenn der gemeinsame Kitt des latenten Antisemitismus einmal aushärtet. Dass Musikstars wie Peter Maffay oder ein großer und an sich human orientierter Künstler wie Dieter Hallervorden ihr Vermächtnis belasten, indem sie sich gemeinsam mit Gestalten wie dem Assi-Rapper Massiv aufs Tableau hieven lassen, zeigt, dass die ansonsten gegenüber AfD-Politikern gepflegte “Kontaktschuld” für Linke nicht zu gelten scheint; diese Haltungsprominenten haben anscheinend kein Problem damit, dass Massiv bereits “massive” antisemitische Stereotype verbreitete: Bereits vor fünf Jahren verbreitete er die zigfach widerlegte und irrsinnige Verschwörungstheorie, Israel sei an den Terroranschlägen vom 11. September 2001 schuld und “4.000 Israelis” seien am 11. September 2001 im World Trade Center nicht zur Arbeit erschienen. Wagenknecht, Hallervorden, Maffay und andere, denen man mehr Verstand zugetraut hätte, finden offensichtlich nichts dabei, mit einer hetzerischen und primitiven Gestalt zusammenzuwirken.
Bleckende Unkenntnis
Das BSW entlarvt sich hier ein weiteres Mal als Bewegung, die dem Israel- und Judenhass der mit palästinensischen Extremisten eng verbandelten Linkspartei in nichts nachsteht. Doch auch die deutsche “Creme” der Unterhaltungsbranche ist eine einzige Schande, wie der fast zeitgleich zu Wagenknechts Demo-Aufruf verbreitete, ebenfalls von bleckender Unkenntnis strotzende offene Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt, der ursprünglich von 200 „Kulturschaffenden“ signiert wurde und inzwischen sogar 360 Unterzeichner aufweist. Unter den neu Hinzugekommen sind unter anderem der Musiker Clueso, die Sängerin Nina Chuba, der Regisseur Fatih Akin, die Schauspielerinnen Sandra Hüller und Yvonnne Catterfeld – und die linksradikale Witzfigur Sebastian Hotz, besser bekannt als „El Hotzo“.
Was sich hier an Arroganz, Dummheit, Unwissenheit, Antisemitismus und Wichtigtuerei versammelt, ist unerträglich, aber auch ein perfektes Abbild dieses Landes, dem jeder Kompass verlorengegangen ist. Das Pamphlet, was sie hier mit unterstützen, bedient ebenfalls plumpe Hamas-Apologien und steht unter dem Motto: „Lassen Sie Gaza nicht sterben, Herr Merz“. Israel hingegen soll aus unausgesprochener Sicht dieser Scheinheiligen hingegen durchaus sterben dürfen – was der Fall wäre, würde sich das Land nicht gegen den Dauerterror seiner Nachbarn verteidigen müssen. Allein dass diese realen Kausalitäten und Zusammenhänge völlig verdrängt werden, zeigt, wie sehr die Täter-Opfer-Umkehr hier fortgeschritten ist.
4 Antworten
Die Zahlen zeigen doch deutlich, dass die Palästinenser mehrheitlich die Hamas unterstützen. Bei der Geiselnahme haben sie mitgemacht oder sie bejubelt.
Es gibt daher keinen Grund, die Leiden der „Zivilbevölkerung“ in Gaza zu beweinen. Das sind Mittäter und man kann nur hoffen, dass Israel hart bleibt und sich nicht von diesem schon halbmuslimischen Europa beeinflussen lässt.
Und die sogenannten „Prominenten“ der Kulturszene die sich lediglich der veröffentlichen Meinung anbiedern, um den Platz in der Ernährungskette zu sichern, sind gelinde gesagt, nur widerlich.
Ich habe übrigens gestern mir einige ältere Ansage-Artikel über den Gazakrieg kurz nach dem Hamas-Terror im Oktober 2023 angeschaut und sehr sorgfältig durchgelesen. Und was soll ich sagen, die Ansage-Autoren haben von dem Thema Israel-Palästinenser-Konflikt viel weniger Ahanung, als ich dachte.Es wurde in einem Artikel sogar die Lüge wiederholt, dass die Palästineser den Staat Israel angeblich nie anerkannt haben sollen und die PLO eine Terror-organisation sein soll. Anscheinend haben die Ansage-Autoren noch nie etwas davon gehört, dass die palästinensische PLO schon im Jahre 1993! Israel als Staat anerkannt hat und es wurde sogar vertraglich schriftlich fixiert , dass Israel das Recht hat als eigenständiger Staat zu existieren. Und noch etwas über den achso böööösen Mahmud Abbas.ALso den heutigen Vorsitzenden der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), seit dem 15. Januar 2005 Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA). Mahmud Abbas hat den Hamas-Terror kurz nach dem Terror am 07.10.2023 sofort aufs schärfste veruteilt und Abbas hatte schon im Oktober 2023 die sofortige Freilassung von allen israelischen Geiseln gefordert! Er hat die Hamas sogar mit übelsten islamischen Schimpfwörtern beschimpft sich zum Feind der Hamas gemacht!
Mahmud Abbas hat außerdem (seitdem er der Chef der PLO ist) immer wieder auch öffentlich schon mehrfach erklärt und verkündet, dass Israel sehr wohl ein Exitenzrecht hat!
„Palestinian President Mahmoud Abbas said on Tuesday (October 2023) that Palestine has recognized the State of Israel and its right to exist for 40 years, asking Israel in turn to recognize a Palestinian state and its right to exist. “
https://english.aawsat.com/arab-world/4627181-abbas-macron-we-recognize-state-israel-want-it-recognize-palestine
Solange aber Israel und ihr menschenverachtender Rechtsextremist namens Netanjahu eine palästinensischen Staat neben Israel nicht anerkennen wollen, solange wird auch die PLO sich ebenfalls weigern Israel als Staat anzuerkennen.
Es gibt sehr viele Politiker und Nahost-Fachexperten weltweit, die behaupten, dass in den 1990-ern der Frieden zum Greifen nah war ,aber sowohl Israels Extremisten (ich erinnere nur an die Ermordung von Jitzchak Rabin durch einen israelischen Extremisten im Jahre 1995) als auch palästinensische Extremisten das einfach nicht zulassen wollten.
Unfassbar, wie viele Lügen hier über die Palästinenser auf Ansage verbreitet werden…
Ihre selektive Wahrnehmung und von Halbbildung und Unwissen nur so strotzende Voreingenommenheit bei diesem Thema ist leider ein großes Ärgernis. Unterkomplexer als diese zusammengegoogelte Darstellung geht’s ja nicht mehr… nur soviel: Dass Arafat 1993 Israels Existenzrecht anerkannt hat, wofür’s dann ja sogar den Friedensnobelpreis gab, hat ihn allerdings später nicht davon abgehalten, sich jedem Vorschlag einer Zweistaatenlösung (Ehud-Plan) zu widersetzen, hat weder die Intifada beendet noch irgendetwas an den seitherigen pausenlosen Angriffen auf Israel geändert. Das Problem ist auch nicht die PLO oder ihre Nachfolgerin Fatah, sondern die Hamas, was sollen diese Ablenkugsmanöver? Wenn Sie so begeistert sind vom palästinensischen Freiheitskampf, treten Sie in die Linkspartei ein oder laufen in Berlin bei denselben Islamisten mit, die diesen Krieg auch nach Deutschland tragen wollen. Mich nervt es auch zunehmend an, wie dieselben Leute, die ansonsten hier gegen die die dauernde Nazi-Keule und den “Kampf gegen Rechts” die Stimme erheben, der jeden von uns zum Rechtsextremen erklärt, im Fall Netanjahu EXAKT dasselbe machen und diesen hohlen Kampfbegriff ebenso plump anwenden, wie dies bei uns die AfD-Basher machen.
Wie schon vorher einmal gesagt, ist es mir völlig egal, ob sich Israelis und Araber im Nahen Osten gegenseitig die Köpfe einschlagen oder nicht. Uns geht das nichts an und wir schulden keiner Seite etwas, dass uns zwingen könnte, zu moralisieren oder zu unterstützen.
Ich halte es aber für ebenso falsch, jedwede Kritik gleich als Judenhass zu brandmarken und die Antisemitismuskeule zu schwingen. Das ist primitive Rhetorik, wie wir sie bisher nur von den Linken her kannten. Israel hat in der Vergangenheit immer wieder reichlich Anlass zur Kritik gegeben und immer wieder provoziert – man denke an die selbst in Israel kritisierte illegale Besiedlung im Westjordanland, die nichts mit dem Recht auf Verteidigung zu tun hatte, sondern auf Verdrängung arabischen Lebens in der Region zielte und noch immer zielt.
Es ist nur dumm, in jedem lokalen Konflikt auf der Welt verbal eingreifen zu wollen oder zu moralisieren. Deutschland wird weder am Hindukusch, noch in Israel oder Gaza-Streifen verteidigt. Deutschland ist ausschließlich auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen – gegen jeden Feind, ob von innen oder außen, und wenn es die eigene Regierung ist, die gegen Recht und Gesetz handelt.