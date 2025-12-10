Hamburg grüßt den Klimasozialismus: Wohnungszuteilung an Mieter nur gegen schriftlichen PKW-Verzicht

Die ökolinken Zeichensetzer setzen Zeichen: Aus ihrer unter der Kaderkommunistin Angela Merkel installierten prosozialistischen Hegemoniaimacht erwächst nun die finale Errichtung des Totalitären. Aus den Zeigefingern werden Vorschriftsknüppel und knallharte Verbotsdiktate. Dabei tendiert das einstmals so weltoffene Hamburg unter einer rotgrün-linksradikalen Herrschaft des Bösen – vor allem auch nach ideologietriefenden Bürgerbefragungen, Volksentscheiden und linkslastigen Wahlergebnissen – zunehmend in Richtung dystopische Frontstadt. Man wähnt sich als Avantgarde eines vom Allparteien-Mainstreamkartell für die nach einem brachial durchgepeitschten AfD-Verbot herbeigesehnte Zeit, wenn die geplante ökosozialistische Planwirtschafts-Moraldiktatur endlich unumstößlich errichtet ist. Ein Koloss entsteht, ein Verwaltungsmonstrum, mit nur noch gelenkter „unsere Demokratie“ – ganz so wie in Merkels Heimat, der marxistisch-leninistischen DDR (geboren wurde die Zonentrutsche allerdings in – Hamburg!) Punkt. Isso. „Yo”, wie der Hamburger sagt – und ihm dürfte bald die Spucke wegbleiben, wenn es ein jähes Erwachen in einem kranken Sozialkäfig a la Kuba gibt. Dumm gewählt, selbst schuld. So ist er, der der deutsche Untertan, seit 100 Jahren ein politischer Pflegefall, zu doof für wahre und echte Demokratie und Freiheit in Eigenverantwortung.

Geliefert wie bestellt: „In Hamburg-Wilhelmsburg hat das städtische, SPD-Parteibuch-gesteuerte Wohnungsunternehmen ‚SAGA‘ „vermutlich einen schweren Totalschaden mit einem Auto erlitten“, kommentierte die ehemalige Kiez-Größe Karlheinz„Neger-Kalle“ Schwensen auf Facebook. Der empörte Sanktpaulianer hat zu Recht seit längerem nur noch giftig-gallige Worte übrig für den Wahnsinn, der die Freie und Hansestadt gepackt hat. Fassungslos berichtet Schwensen seinen zahlreichen Fans (die weit über das längst verblassende, einst mythische Rotlichtmilieu Hamburgs hinausreichen), dass der sozialdemokratische Verwaltungskoloss SAGA, dieses den sozialen Wohnungsbau in Hamburg dominierende stadtnahe Unternehmen und Vermieter eines Siebtels aller Hamburger Wohnungen, gerade sozialistisch-drakonisch angekündigt hat, in einem von ihm errichteten neuen Gebäudekomplex würden die 58 Wohnungen nur noch an Mieter vermietet werden, die sich schriftlich verpflichten (!), kein Auto zu haben. Chinesische Sozialkontrolle ahoi!, oder, wie Kalle meint: „Wenn das kein unerlaubter Eingriff in das Persönlichkeitsrecht ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.Die Auto-Feindlichkeit nimmt in Deutschland immer groteskere Züge an. Wenn Auto-Gegner dort Mietverträge unterzeichnen, dann sollten sie in einem medizinischen Notfall mit dem Lastenfahrrad ins Krankenhaus gebracht werden.“

Fester Platz für Lastenräder

Was hier geplant ist, mutet grotesk und unfassbar an und man mag es nicht recht glauben – doch es ist wahr, die sozialistische Realkatastrophe ist da. Die neuen Wohnungen am Niedergeorgswerder Deich sollen voraussichtlich 2026 bezugsfertig sein. Die Umgebung ist geprägt von Wasserlagen, Kleingärten und einem Mix aus alten und neuen Wohnquartieren. Die Lokalpresse sekundiert begeistert und frohlockt über “Autofreies Wohnen”. Das “autofreie Konzept” sei vertraglich mit der Grundstücksverkäuferin vereinbart worden und sehe vor, dass “Interessentinnen und Interessenten beim Einzug bestätigen müssen, keinen Pkw zu besitzen. Damit einher geht die Verpflichtung, während der gesamten Mietzeit auf ein Auto zu verzichten.Im Gegenzug soll das Neubauprojekt mit ausreichend Fahrradstellplätzen, Abstellräumen und Infrastruktur ausgestattet werden, die auf alternative Mobilitätsformen ausgelegt ist. Auch Lastenräder sollen einen festen Platz erhalten. Die SAGA beschreibt das Konzept als bewusstes Angebot für Haushalte, die ohnehin autofrei leben oder diesen Schritt aktiv gehen wollen.“

Was kommt nun als nächstes? Die vertragliche Verpflichtung für Neumieter, nicht die AfD zu wählen, auf Verlangen im “Kampf gegen rechts” auf die Straße zu gehen? Keine Flugreisen mehr zu unternehmen und kein Fleisch mehr zu essen? Im Privatbereich zu gendern? Jedes Wochenende die Pride-Flagge zu hissen? Hamburg soll laut Volksentscheid statt 2045 bereits 2040 “klimaneutral” sein (was heißt, dass die Wirtschaft der Hansestadt noch schneller ruiniert werden wird als ursprünglich vorgesehen) – doch der totalitäre Gesinnungsstaat verspricht dort schon weit früher Wirklichkeit zu werden. Wie sagte Heidi Reichinnek doch gleich? Das in der DDR war gar kein richtiger Sozialismus. Deshalb frisch vorwärts – diesmal klappt’s ganz bestimmt. Der neue deutsche Sozialismus wird noch viel schöner als der alte. Links, um!