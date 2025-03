Hamburg-Wahl: Im linken Loch

Eine Woche nach der Bundestagswahl hat auch die gestrige Bürgerschaftswahl in Hamburg bestätigt, dass es diesem Land offensichtlich immer noch viel zu gut geht: Obwohl SPD und Grüne jeweils 5,7 Prozent einbüßten, landeten sie immer noch bei 33,5 bzw. 18,5 Prozent und haben damit eine mehr als komfortable Mehrheit, um ihre Regierungskoalition fortzusetzen zu können. Die CDU gewann 8,6 Prozent hinzu und kam auf 19,8 Prozent, die AfD kam mit einem Stimmenplus von 2,2 Prozent auf 7,5 Prozent und die SED-Nachfolger der Linken setzten ihren erschreckenden Höhenflug fort. Sie kamen auf 11,2 Prozent und verbesserten ihr letztes Ergebnis um 2,1 Prozent. Die FDP scheiterte auch in der Hansestadt an der Fünf-Prozent-Hürde.

Damit kann SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher in jedem Fall weitermachen, obwohl er –zusammen mit seinem Vorgänger, Parteifreund und Bundeskanzler auf Abruf Olaf Scholz – bis über die Ohren in den Cum-Ex-Skandal verwickelt ist und alles darauf hindeutet, dass beide ihren Einfluss auf die Hamburger Finanzverwaltung missbrauchten, um Bankern die fälligen Strafzahlungen wegen illegaler Steuertricksereien zu ersparen.

Hamburg als rot-grünes Biotop

Das alles schert die sich so viel auf ihren ehrlichen Kaufmannshabitus einbildenden Hanseaten offensichtlich keinen Deut. Tschentscher ist derart populär, dass er rund 50 Prozent der Stimmen holen würde, wenn man ihn direkt wählen könnte. Hamburg war, ist und bleibt ein rot-grünes Biotop, in dem das verbrecherische Totalversagen von SPD und Grünen keine Rolle spielt. Beide Parteien bleiben so stark, dass sie die an sich enormen Verluste von jeweils fast sechs Prozent locker wegstecken können.

Selbst wenn es täglich islamistische Anschläge geben würde und das Land unter der Migrationsanarchie endgültig in der stetig anschwellenden Verbrechensorgie aus Mord, Vergewaltigung, Messerattacken et cetera versinkt, wählt man an der Elbe unerschütterlich die Verantwortlichen für diesen Wahnsinn. Unter diesen Umständen ist es dennoch beachtlich, dass die AfD immerhin stabil in der Bürgerschaft vertreten bleibt und zumindest dort ihre Stimme erheben kann. Insgesamt muss jedoch nüchtern konstatiert werden, dass zumindest der Westen Deutschlands offenbar entschlossen ist, sich vom Alt-Parteienkartell widerstandslos in den Untergang treiben zu lassen. Und was der FC St. Pauli in der Bundesliga ist, ist ganz Hamburg für den Rest der Republik: Ein unbelehrbarer linker Pfuhl.