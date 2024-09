“Handbook Germany”: Millionen Steuergeld für praktische Tips zur Abschiebeverhinderung

Während sich die Ampel und die Union zuerst auf ihrem geplatzten „Migrationsgipfel“ und gestern dann bei der Generaldebatte im Bundestag auf offener Bühne ein Schmierentheater über ihre angeblichen Absichten zur Beschränkung der illegalen Massenmigration leisteten, hintertreibt und sabotiert die Regierung dreist und frech jede Wende in der Zuwanderungspolitik. So fördert sie mit Steuergeldern eine Online-Plattform, die abgelehnten Asylbewerbern erklärt, wie sie sich dennoch den Aufenthalt in Deutschland erschleichen können – und das gleich noch in neun Sprachen. Auf dem Portal „Handbook Germany“ wird Abschiebekandidaten unter anderem geraten, nachträglich ein Kriegstrauma geltend zu machen, dafür zu sorgen, dass ein Kind beim Abschiebetermin nicht auffindbar ist oder „bei einer beliebigen Kirche“ um Asyl zu bitten, wobei man dazu „kein Christ“ sein müsse. Außerdem wird empfohlen, gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu klagen und darauf hingewiesen, dass bei Asylanträgen, die nach der Dublin-Regelung als unzulässig eingestuft wurden, die sechsmonatige Überstellungsfrist erneut beginnt, sobald der Asylbewerber einen Eilantrag einreicht und man nicht abgeschoben werden kann, wenn man keinen Pass seines Heimatlandes hat.

Das Portal verweist explizit auch auf die Seite „Abschiebungen stoppen. Bleiberecht für alle“. Dahinter steht eine eng mit der linksradikalen Szene in Frankfurt verbandelte Gruppe, die ganz freimütig bekennt, sich „aus politischen Gründen gegen Abschiebung“ zu stellen. Dort erhält man dann Tipps darüber, „wie ihr noch im Flugzeug versuchen könnt, eure Abschiebung zu verhindern“ – etwa indem man sich weigert, sich hinzusetzen und klarmacht, dass man nicht freiwillig fliegen wird. Das „Handbook Germany“, ein Dokument purer Obstruktion, abgewandter Staatssabotage und trickreicher Umgehung von Recht und Gesetz, wird von der linksextremen Migrationslobbyistin und Aktivistin im Staatsdienst Reem Alabali-Radovan (SPD), der “Beauftragten der Bundesregierung für Migration”, gefördert, wie die Ampel auf Anfrage der fraktionslosen Bundestagsabgeordneten Joanna Cotar einräumte.

Verlogenheit der CDU

Allein in den letzten beiden Jahren belief sich die Fördersumme hierfür auf die sagenhafte Summe von einer Million Euro (!). Im Klartext bedeutet das, dass die Bundesregierung mit dem Geld der Bürger eine Webseite fördert, die aktiv dazu aufruft, Gesetze zu brechen und rechtmäßig abschiebpflichtigen Ausländern rät, sich auch gewaltsam, durch Lügen oder durch Verschwindenlassen eines Kindes vor der Ausweisung zu retten. Damit werden die Polizisten und Piloten, die solche Abschiebungen vollziehen müssen, ganz bewusst in Gefahr gebracht. Dies ist ein typisches Beispiel dafür, wie Projekte wie „Demokratie leben“ oder das prätotalitäre „Demokratiefördergesetz“ linke und linksradikale Organisationen finanzieren, die ohne dieses Geld gar nicht überlebensfähig wären. Deshalb wollen Innenministerin Nancy Faeser und Familienministerin Lisa Paus diese Projekte auch unbedingt aufstocken und verstetigen –, damit ihre subversiven und extremistischen Vorfeldorganisationen und Klientel-NGOs auch nach dem absehbaren Zusammenbruch dieser horrorclownesken Bundesregierung tunlichst weiter ihr Unwesen treiben können.

Und auch die Union, die sich nun eben darüber empört, entlarvt dadurch nur doch wieder einmal ihre Heuchelei: Denn schon Angela Merkels Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz hatte das „Handbook Germany“ von 2018 bis 2021 gefördert. Es ist also die gleiche Verlogenheit wie eh und je, mit der sich die Merz-Partei jetzt, unter dem Druck der AfD-Wahlerfolge, urplötzlich als Kämpferin gegen die illegale Massenmigration inszeniert, obwohl sie selbst buchstäblich die Schleusen dafür erst geöffnet hat – ganz abgesehen davon, dass die CDU keinerlei Kurswechsel in der Migrationspolitik vollziehen wird, was sich nirgendwo drastischer zeigt als im unionsregierten Berlin, wo unter dem Regierenden CDU-Bürgermeister Kai Wegner sowohl die Zahlen der neu untergebrachten “Flüchtlinge“ als auch die der um Turboverfahren als “Deutsche“ eingebürgerten Migranten Rekordwerte erklommen. All dies ist nichts weiter ein famoses Lügenspektakel auf dem Rücken der Bürger, die diese Selbstzerstörungsorgie in jeder Hinsicht bezahlen müssen – mit ihrem Geld, ihrer Sicherheit, ihrer Zukunft und schlimmstenfalls mit ihrem Leben.