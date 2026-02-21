Happy Few im Champagnerrausch: Die Gruppe 47 und der Ungeist von 68

W

Emigranten dominierten die gesamte deutsche Geistesgeschichte nach 1945. Nation und Volk, so höhnten sie, seien bloße Phantasmagorien. Erklärtes Ziel war es, die geistigen Grundlagen der Deutschen, ihre Religion, ihre Traditionen und ihre Philosophie zu zerstören, um sie so ihrer in Jahrhunderten gewachsenen Identität zu berauben. 1968 sahen diese Konventikel-Denker ihre Stunde gekommen. Intellektuelle Statthalter des Kommunismus in demokratisiertem Gewande und auf kulturellem Sektor waren in Westdeutschland die Stichwortgeber der neomarxistischen “Frankfurter Schule” – Marcuse, Horkheimer, Adorno und Habermas samt ihres ortlosen Marxismus. Ernst Bloch, der Lobsänger des Sowjetkommunismus, der in stets hochgestochenen Ton Lenin, Stalin und die Moskauer Schauprozesse bejubelte, brachte den Totalitarismus zurück in die Philosophie. Alles aber bleibt bei ihm nur im Vagen, rein Spekulativen. Unbehelligt konnte er nach der Zensur rufen und den Gulag rechtfertigen. Der krude Unsinn von „kritischer Theorie“, „Dialektik der Aufklärung“, dem „Prinzip Hoffnung“, „Geist der Utopie“, der „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ oder auch Lukács‘ „Geschichte und Klassenbewusstsein“ erreichte einen großen Teil der politisierten linken Studentenschaft. Das hochtrabende Exegetengetue mit all den hohlen Phrasen von „großer Verweigerung“, „repressiver Toleranz“ und „affirmativer Kultur“ beherrschte die westdeutschen Universitäten, förderte vor allem aber die naturwidrige Neigung, die Gesetze der Biologie vollkommen zu negieren und stattdessen die Herleitung jeglichen Phänomens aus der Psychoanalyse Siegmund Freuds heraus zu denken. Dabei wusste bereits Karl Kraus, daß diese in Wahrheit die Krankheit sei, die zu heilen sie vorgebe.

Auch der vermeintliche Nachholbedarf und Hunger nach internationaler Literatur, der nach 1945 in Deutschland bestanden habe, wie man immer wieder hört, war bei der Masse der deutschen Leser niemals vorhanden. Denn was kam denn nach 1945? Das Hochjubeln eines seichten und schwülstigen Südstaatenkitsches der Williams, Capote, Bellow, Singer, Baldwin und wie sie alle hießen; Blut- und Boden-Ideologie in texanischer Variante, bei denen noch Alkoholismus, Drogenmissbrauch und ähnliche Zerrüttungen der Genannten hinzu kamen. Im Nachkriegsdeutschland hatte sich unter der Ägide der ”Gruppe 47” eine ganz spezielle literarische Spielart entwickelt, die von dem ewigen SPD-Genossen und Proleten Günter Grass, dem Clown Enzensberger, Ingeborg Bachmann, Peter Rühmkorf oder Wolfgang Hildesheimer repräsentiert wurde. Zu ihnen gesellte sich Heinrich Böll, schon rein physiognomisch der Prototyp des echten Drückebergers, so dass man sich kaum vorstellen kann, dass er sieben Jahre lang den grauen Waffenrock trug; er habe stets versucht, so rühmte sich dieser geistige Deserteur, immer dort zu sein, „wo möglichst wenig geschossen“ worden sei.

Ungestillte Eitelkeit

Bei allem zur Schau gestelltem Intellektualismus waren sie letztlich alle doch mediokre Geister und typisch deutsche Philister. Nicht sehr viel anders verhielt es sich mit den linientreuen SED-Literaten Stephan Hermlin oder Stefan Heym. Das war bei den jüdischen intellektuellen Hans Mayer und Marcel Reich-Ranicki schon wieder anders, die in ihrer starken Wortgewalt mitunter aber auch die Befriedigung ihrer ungestillten Eitelkeit im Sinne hatten. Ausnahmen stellten Alexander Kluge und vor allem Joachim Kaiser als Musik- und Literaturkritiker dar. Der ausgewiesene Bramarbas Walter Jens, sich selbst häufig als „Radikaldemokraten“ bezeichnend, brachte es immer wieder fertig, derart viele Dümmlichkeiten und Allgemeinplätze und so viel Pseudo-Psychoanalyse über Nietzsche auszuschütten, dass dies schon fast wieder als Leistung anzusehen ist. Zwar war es zuweilen durchaus interessant, ihnen allen zuzuhören – aber ihre Literatur verharrte doch in der Eingezwängtheit ihres selbst gezimmerten antideutschen Prokrustesbetts.

Enorme Tiefenströmungen und wahre Heldenepen waren über Deutschland hinweggegangen, doch die deutschen Literaten und hier abermals die “Gruppe 47” (jenes „Bündnisses zum Saufen und Vögeln und Klatschen“, wie es von dem spitzzüngigen Gruppenmitglied Fritz J. Raddatz später beschrieben worden ist) beschäftigten sich lieber mit dem Leben gestrandeter Kleinbürger aus der Provinz. Wenn jene literarischen Dutzendgestalten gerade einmal nicht über ihresgleichen herzogen, wie aus ihren Briefen und Tagebüchern erkennbar wird, so hatten diese nicht schlecht verdienenden und hoch dotierte Preise einheimsenden Maulhelden meist nichts Besseres zu tun, als über ihre Vorgänger aus der „Inneren Emigration“ während des Nationalsozialismus zu spotten und sie verächtlich zu machen. Die um sie wie die Abortfliegen schwärmende Kulturmafia, bestehend aus Kritikern und verbeamteten Taugenichtse – jene sich häufig in Kampen auf Sylt versammelnde, Kir Royal-, Pouilly-Fumé- und Veuve Clicquot saufende, Austern schlürfende und oft moralisch reichlich verkommene „Happy Few“ –, tat das Ihre, diese Viertelgenies hochzujubeln und auf die Podeste zu setzen. Von hier aus führten sie bis zu ihrem biologischen Aussterben oft das große Wort, zutiefst verletzt, wenn sie in ihren Leib- und Magenblättern „Zeit“, „Süddeutsche“ oder dem „Spiegel“ tatsächlich einmal verrissen wurden; die Tagebücher des nicht minder eitlen Raddatz legen von diesem Paradigma beredtes Zeugnis ab. Ihre geistigen Erben tummeln sich noch heute in dem bezeichnenderweise „Literaturbetrieb“ genannten Haifischbecken, in dem einer den anderen am Suhrkamp-Stand mit Floskeln wie „als ich vorige Woche in New York mit XY aß“ übertrumpfen will. Die heute gar nicht mehr so junge „junge deutsche Literatur“ kommt kaum noch drei Seiten weit, ohne das gesamte Repertoir an Fäkalausdrücken zu bemühen – post coitum triste. Unterbleibt dies ausnahmsweise, werden aufgesetzt wirkende Actualia in ihr trauriges Mosaik eingefügt; ein bisschen „Rechtsradikalismus“, etwas „Klima- oder Transgenderaktivismus“ und ein wenig Szene-Jargon.

Fehlschlag auf ganzer Linie

Heute hört man zuweilen, dass sich die gesamte damals junge Generation über die vermeintliche „Nazi-Vergangenheit“ ihrer Väter und Großväter empört habe, so war das bei der Arbeiterschaft und deren Kindern jedenfalls nie ein Thema. Mag sein, dass dies in den sogenannten „gebildeten Schichten“ tatsächlich verstärkt der Fall war, vor allem wohl im sprichwörtlichen deutsch-evangelischen Pfarrhaus, aus dem im Laufe der Jahrhunderte schon öfter ein besonders auffälliger, verstockter Typus hervorgegangen ist, von Nietzsche über Horst Wessel, Gudrun Ensslin bis zu Merkel und Gauck. Die 68er kompensierten die tatsächlichen oder auch auch nur vermeintlichen und phantasierten Untaten der Elterngeneration mit einem gegenteiligen Lebensstil, dessen Hauptziel es war, sich von ihr radikal zu unterscheiden. Der historische Nationalsozialismus aber wurde von von den maßgeblichen 68er SDS-Kadern und der APO völlig falsch eingeschätzt und insbesondere verkannten sie dessen enorme sozial-revolutionäre Sprengkraft, wie auch seine volkssozialistische Komponente. Vor allem aber gehört auf ihr Schuldkonto, dass sie sich von außen eine „Bewältigung“ unserer eigenen Geschichte aufzwingen ließen und somit versäumten, eine echte Aufarbeitung der Jahre 1933 bis 1945 vorzunehmen, zum Beispiel mittels einer hochkarätig besetzten internationalen Historikerkonferenz, selbstverständlich auch unter deutscher Beteiligung. Deren Ergebnisse hätten dann auch als Grundlage des Unterrichts in den Schulen dienen können. Man hätte damit die Chance gehabt, einem immer wiederkehrenden Hauptvorwurf der 68er, der in der pauschalen Generalanklage gegen die Vätergeneration bestand, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Daran aber hatte man kein Interesse.

Stattdessen erlebten wir die von Armin Mohler akribisch analysierte bundesdeutsche „Vergangenheitsbewältigung“, die als ein Fehlschlag auf ganzer Linie zu bewerten ist. Auch die erst spät initiierten Auschwitz-Prozesse in Frankfurt verfehlten ihr Ziel, weil man so gut wie ausschließlich jene vor den Gerichtstisch zerrte, die am unteren Ende der Befehlskette platziert waren. Rudi Dutschke, mit dem eine maßgebliche Identifikationsfigur der sich politisch links verortenden studentischen Jugend erwuchs, war ein politischer Visionär mit aufrechtem Gang und Motor, dazu ein Ideologe, Propagandist und Charismatiker des Aufstands von 1968. Dieser Berufsrevolutionär hob sich mit seiner vorurteilslosen Unverstelltheit wohltuend ab vom Dogmatismus und der Schamlosigkeit der meisten anderen führenden 68er-Kommunarden und pseudo-revolutionären, früh vergreisten APO-Figuren – doch sein nationalrevolutionärer Impetus war allerdings nicht Konsens im SDS. Unter seinen Zeitgenossen könnte man allenfalls noch Hans-Jürgen Krahl nennen, ebenso auch Bernd Rabehl und Reinhold Oberlercher, die ein gewisses Niveau aufwiesen und beide politisch schließlich ganz rechts landeten. Der letztgenannte verfasste 1998 gemeinsam mit Horst Mahler und Günter Maschke die „Kanonische Erklärung zur Bewegung von 1968“, der sie eine nationalrevolutionäre Deutung gaben.

Vollständige linke Machtübernahme

Der von Dutschke propagierte “Marsch durch die Institutionen“ samt seiner geistigen Mobilmachung brachte die 68er in den folgenden beiden Jahrzehnten an so gut wie alle Schaltstellen wahrnehmbarer Macht, vor allem in Journalismus, Rundfunk und Fernsehen, im Kulturbetrieb, den Kirchen, Schulen und Universitäten sowie aller relevanten gesellschaftlichen Institute. Es war dies eine vollständige Machtübernahme. Das Fach Politikwissenschaft ist heute ein rein marxistisches. So sitzen heute in den Redaktionen so gut wie aller deutschen Zeitungen, Nachrichtenmagazinen sowie den großen News-Formaten im Fernsehen ausnahmslos solche, die mit rot-grün sympathisieren. 1968 sollte die totale Niederlage von 1945 nach dem Willen der maßgeblichen Akteure nochmals zementieren – und dieses Mal mit deutscher Gründlichkeit. Das schien mit der Ursurpation der Medien durch den 68er Kulturmarxismus, der kulturellen Einrichtungen und des Bildungssystems gelungen zu sein. Seither „machen“ sie die Meinung des Volkes und prägen seine Gedanken. Die beschämende Rolle der öffentlich-rechtlichen linken Polit-Magazine „Monitor“, „Report“ und „Panorama“, die seit den 1960er Jahren reine Desinformation im TV transportieren, harrt noch ihrer Aufarbeitung. Somit gibt es zwischen „1945“ und „1968“ eine verbindende Konstante – denn dem linken Marsch durch die Institutionen war die Okkupation derselben durch von den Alliierten installierte genehme Führungspersonen vorangegangen, was die 68er in ihrer Einfalt und Blindheit aber nie begriffen haben. Auch Brandts „Wandel durch Annäherung“ war beileibe nicht seiner eigenen Geistesanstrengung entsprungen, sondern stammte aus den maßgeblichen Think Tanks der USA.

Das eigentliche Wesen der Repräsentanten von 1968 hat wohl nie jemand besser durchschaut als Marcel Jouhandeau: Als 1968 eine Gruppe linksradikaler Studenten vor dessen Haus in Paris randalierte und gegen ihn agitierte, rief er ihnen aus dem Fenster zu „macht, dass ihr fortkommt, in zehn Jahren seid ihr alle Notare!“.