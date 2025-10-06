Haseloffs Bannspruch gegen die Demokratie

„Es kann doch nicht sein, dass eine für uns gesichert rechtsextreme Partei die stärkste politische Kraft in dieser Bundesrepublik Deutschland wird.“ Dieser entlarvende Satz Reiner Haseloffs im ZDF-“Morgenmagazin” am Vortag zum Tag der Deutschen Einheit klingt wie ein Bannspruch, wie ein Exorzismus gegen das politisch Unreine. Er ist ein Stück verbaler Hochsicherheitspolitik, gesprochen von einer herrschenden Klasse gegen das aufrührerische Potenzial der AfD. Entscheidend sind dabei die zwei Worte „für uns“. Dieser Einschub verrät nicht nur, wer hier spricht – sondern wem diese Demokratie angeblich gehört: den Kartellparteien, den Medien, den Behörden, den Deutungseliten. „Für uns“ – das ist, ebenso wie “unsere Demokratie”, die Besitzanzeige über ein Gemeinwesen, das längst nicht mehr allen gehört, sondern von einer politischen Kaste beansprucht wird. Hannah Arendt hat die Perversion solcher Momente präzise beschrieben: „Wo alle lügen, wird die Wahrheit nicht mehr bloß zur Unmoral, sondern zur Gefahr.“ Haseloffs Formel ist genau eine solche politische Technik zur Machtsicherung, verkleidet als moralische Notwendigkeit in einem scheinbar nebensächlichen Possessivpronomen.

Das Etikett „gesichert rechtsextrem“ hingegen ist kein analytischer Befund, sondern eine Bannformel. Es wirkt inzwischen wie das „staatsfeindlich“ der DDR – ein Wort, das jede Debatte beendete. Der Gegner wird nicht durch Argumente bekämpft, sondern mit einem Brandstempel versehen. George Orwell schrieb, dass politische Sprache dazu gemacht sei, „Lügen wahrhaftig und Mord respektabel klingen zu lassen“. Haseloffs Formulierung erfüllt dieses Kriterium: Sie ersetzt das Argument durch das Etikett, den Streit durch die Stigmatisierung. Demokratie wird so in ein Ritual verwandelt, in dem der Feind vorab bestimmt ist.

Die AfD als Generalopposition

Gerade weil die AfD als einzige Partei die dominanten Narrative angreift, muss sie zum Bannobjekt erklärt werden. Sie verweigert sich dem moralischen Diktat des Klima-Alarmismus, der aus wissenschaftlichen Diskursen eine Glaubenslehre gemacht hat. Sie widerspricht der Migrationsideologie, die Grenzen verwischt, Identitäten auflöst und den Sozialstaat belastet. Sie benennt die Risiken der Energiewende, den drohenden Blackout und die wirtschaftlichen Kollateralschäden. Sie widersetzt sich der russlandfeindlichen Einheitspolitik, die Deutschland in geopolitische Abhängigkeiten führt. Das soll reichen. Die alten Blockparteien – rot, grün, schwarz, gelb – haben sich längst auf eine gemeinsame Bühne des Narrativs begeben – eine Bühne, von der aus sie alles regeln wollen. Die AfD weigert sich, auf dieser Bühne mitzutanzen. Sie ist der Störfall, der Sperrriegel, das letzte „Nein“ in einem Staat, der alles mit „Ja“ beantwortet. Sie verweigert den “Konsens” in Konformität und die Gefolgschaft, wo alle anderen sie leisten – und genau darin liegt ihre Anziehungskraft. Das erklärt auch ihr Wachstum in den Umfragen. Wer alle Dogmen infrage stellt, bedroht das Gebäude der Macht – und darum wird er nicht als Gegner behandelt, sondern als Gefahr.

Haseloff stützt sich in seiner Rhetorik auf den Verfassungsschutz. Doch dieser ist längst nicht mehr Wächter, sondern Mitspieler. Aus einem Sicherheitsorgan ist eine Inquisition geworden, die definiert, wer noch zum Diskurs gehört. „Verdachtsfall“ oder „gesichert rechtsextremistisch“ – das sind nicht mehr Begriffe der Analyse, sondern Werkzeuge der Exkommunikation. Der Verfassungsschutz hat seine Rolle als Beobachter verloren; er ist zum Katheder einer Maulkorbgesetzgebung geworden. Sobald das Label erst einmal steht, drohen Einschränkungen bei Beamtenrechten, Räumen, Finanzierung – bis hin zum Verbotsverfahren. Es ist eine Drohkulisse, die wie ein Flammenwerfer im Diskurs wirkt.

Dietrich Bonhoeffer warnte einst vor der „Dummheit als gefährlicherem Feind des Guten als die Bosheit“. Was er meinte, war das willige Einverständnis mit dem Offiziellen, das Mitlaufen im Chor der Etiketten. Haseloffs Formulierung entspricht genau diesem Muster: Sie erklärt nicht, sie dekretiert. Sie begründet nicht, sie verurteilt. Seine Rhetorik ist apokalyptisch, kein demokratischer Appell.

Demokratie bedeutet, dass auch das Unerwünschte geschehen darf

Die Parallelen zur DDR sind unübersehbar. Dort hieß es „staatsfeindlich“, hier heißt es „rechtsextrem“. Dort gab es die Stasi, hier gibt es den Verfassungsschutz. In beiden Fällen gilt: Opposition ist nicht legitimer Widerspruch, sondern Feindschaft. Dieselben, die sich gern als „Antifaschisten“ inszenieren, reproduzieren mit ihren Bannwörtern exakt jene Mechanismen, die sie angeblich überwunden haben. Da kämpften einst Menschen in der DDR für innere Freiheit – heute werden ihre Erben als Nestbeschmutzer verurteilt.

Demokratie im Käfig Haseloffs Satz „es kann doch nicht sein“ ist das Gegenteil demokratischen Denkens. Demokratie bedeutet gerade, dass auch das Unerwünschte geschehen darf. Wer aber im Voraus festlegt, dass etwas nicht sein darf, verwandelt sie in ein Theaterstück mit vorbestimmtem Ausgang. Das Volk darf wählen, aber nur zwischen genehmigten Optionen. Opposition wird zum dekorativen Element, nicht zur realen Alternative.

Noch einmal George Orwell, der in 1984 schrieb: „Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.“ Haseloffs Satz ist genau dieser Versuch, die Gegenwart zu kontrollieren, indem die Zukunft verbaut wird. Er ist kein demokratischer Appell, sondern ein Machtgeständnis. Und er passt zu einem aktuellen “Stern”-Interview, in dem Haseloff warnte, die AfD wolle ein „anderes Land“. Was wäre so schlimm daran, fragt Frank Hauke in der “Jungen Freiheit”, „wenn Rezession, Kriminalität, Unsicherheit, Unpünktlichkeit, Verarmung, Verschuldung und Meinungsdiktat wieder rückabgewickelt würden?“ Aus Sicht von Haseloff und des etablierten Parteienkartells: alles. So bleibt am Ende die Wahrheit, dass die Demokratie nicht an der AfD stirbt. Sie stirbt erst dann, wenn eine Partei nicht mehr sein darf, weil sie dem Kartell zu gefährlich wird. Haseloff wollte warnen, doch in Wahrheit hat er gestanden: Dass diese Demokratie nämlich längst schon kein offener Raum mehr ist, sondern ein geschlossener Käfig, in dem „für uns“ das Volk ersetzt hat.