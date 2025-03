„Haste mal ne Billion?“ oder: Drei Millionen Häuser, aber keins für dich

Die noch nicht gewählte Regierung hat es längst beschlossen, absegnen muss es nur doch der alte, aufgelöste und abgewählte Bundestag: 1,5 Billionen Euro sollen rausgehauen werden. Für Transformation, fürs Klima, für Waffen, für Zukunftsgedöns. Klingt groß, ist auch groß. Nur merkt’s keiner, weil diese Zahl zu absurd ist. Eins-fünf-null-null-null-null-null-null-null-null-null-null-null. Stellen wir das Ganze mal auf den Boden. Ein Einfamilienhaus, solide, mit Garten (nicht in München) kostet etwa 500.000 Euro. Drei Personen leben darin: Mutter, Vater, Kind. Jetzt rechnen wir: 1.500.000.000.000 Euro geteilt durch 500.000 Euro ergibt 3.000.000 solcher Eigenheime. Drei Millionen Häuser. Drei Millionen Haushalte. Neun Millionen Menschen hätten auf einen Schlag ein eigenes Dach über dem Kopf.

Zum Vergleich: Bayern hat rund 13 Millionen Einwohner. Mit dem Geld aus Berlin könnten also zwei Drittel aller Bayern sofort in ein eigenes Haus einziehen. Mit Gartenzaun, Holzkohlegrill und Sonntagsruhe. Und das ist kein Gedankenspiel. Das ist einfache Mathematik. Wie viel Platz bräuchte man dafür? Ein Haus samt Grundstück beansprucht rund 600 Quadratmeter Fläche. Macht: 3.000.000 mal 600, ergibt 1.800 Quadratkilometer.

Neun Millionenstädte

Jetzt setzen wir das Bild fort: Ein typisches Dorf mit 2.000 Einwohnern hat beispielsweise 667 Einfamilienhäuser, jedes für 500.000 Euro, jedes mit drei Bewohnern. Die drei Millionen Häuser würden also auf 4.500 solcher Dörfer hinauslaufen. Drei Millionen Häuser, 4.500 Dörfer, neun Millionen Menschen. Alles zum Preis von 500.000 Euro pro Haus. Oder auch: 9 neue Millionenstädte. Klarer kann man es nicht sagen.

Aber gebaut wird nichts. Stattdessen verschwindet das Geld in Klima-Fördertöpfen, Kriegsvorbereitungen, Wärmepumpen-Broschüren und irgendwas mit “gesellschaftlichem Wandel“. Du zahlst, andere kassieren. Und wer Fragen stellt, ist rechts, populistisch oder beides. Man hätte also fast ganz Bayern neu behausen können. Stattdessen gibt’s für die Kohle: den welthöchsten Strompreis, noch mehr NGO-Indoktrination, noch mehr ausufernde Bürokratie. Und während du rechnest, ob sich die nächste Heizöllieferung noch rentiert, wird in Berlin schon längst über die nächste Milliardenspritze nachgedacht. Nicht für dich; für das große Ganze. Für Visionen, die mit dem Leben der Leute im Land rein gar nichts zu tun haben.

Für alle, die noch an Demokratie glauben

Und noch etwas wird gern verschwiegen: Der Staat holt sich diese 1,5 Billionen Euro nicht bei der Raiffeisenbank von Niederdorfkirchen. Er leiht sie sich bei internationalen Finanzakteuren, – bei Banken, Fonds und Institutionen, die nicht in Niederbayern sitzen, sondern in New York, London und Zürich. So wie früher die Kaiser, die sich Geld bei den Fuggern oder später bei den Großbanken liehen. Auch damals hieß es: Das Geld ist da. Aber es kam mit Bedingungen. Wer bezahlt, bestimmt und regiert mit. So war es immer. Zurückgezahlt wird morgen, übermorgen. Mit höheren Steuern.

Wer heute glaubt, die Politik sei noch frei in ihren Entscheidungen, sollte sich fragen: Wer hält eigentlich den Schuldschein? Wer hat die Hand am Hebel? Demokratie funktioniert nur, solange die Rechnung im eigenen Haus gemacht wird. Wer sich im Ausland verschuldet, holt sich auch die Fremdbestimmung ins Land. Leise. Unbemerkt. Und plötzlich gilt nicht mehr, was das Volk will, – sondern was die Geldgeber erwarten. Eine Weltregierung mit einer germanischen Provinz. Wo bleibt ein neuer Arminius?