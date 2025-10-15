Hat Boris Johnson für eine Million Pfund Rüstungslobby-Bakschisch den Frieden verkauft?

Im März 2022 saßen in Istanbul ukrainische und russische Unterhändler an einem Tisch. Es ging um nichts Geringeres als einen möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Konflikt, dem ersten inneneuropäischen Krieg seit Jahrzehnten. Vermittler aus der Türkei, Israel und Großbritannien bemühten sich um Kompromisse, die die Kampfhandlungen möglichst rasch beenden könnten. Es sah alles recht vielversprechend aus. Doch dann kam Boris Johnson. Als britischer Premierminister reiste er am 9. April 2022 überraschend nach Kiew – offiziell, um “Solidarität” zu zeigen. Tatsächlich riet er jedoch Präsident Wolodymyr Selenskyj, bei den Istanbul-Gesprächen bloß keinen Vertrag mit Russland zu schließen, solange Wladimir Putin im Amt sei. Der Rest ist Geschichte und wohlbekannt: Die Gespräche, die kurz zuvor noch rasante Fortschritte gemacht hatten, zerfielen in nichts. Es war der Moment, in dem die Hoffnung auf Frieden nachhaltig verschwand und der Krieg in eine neue, endlose Phase eintrat.

Was sich dann zutrug, wurde vom britischen “Guardian” nun in einem hochbrisanten Enthüllungsbericht minutiös nachgezeichnet: Drei Monate später, im Juli 2022 und nur wenige Tage nach seinem Rücktritt, gründete Boris Johnson eine private Firma mit dem Namen “The Office of Boris Johnson Ltd”. Und nun Achtung: Nur drei bis vier Monate später, im November 2022, erhielt diese neugegründete Firma eine Zahlung von exakt einer Million Pfund

Pikante Treffen nach Zahlung

Der großzügige “Spender” war Christopher Harborne, britischer Milliardär, Luftfahrtunternehmer und größter Einzelaktionär der QinetiQ Group plc, einem Rüstungsunternehmen, das Drohnen, Roboter und elektronische Kriegstechnologien entwickelt – und seit Beginn des Ukrainekriegs glänzende Geschäfte macht. Denn diese Systeme werden nachweislich in der Ukraine eingesetzt. Harborne ist kein politischer Neuling und wohlerfahren in politischer Landschaftspflege zur Wahrung von Geschäftsinteressen: Zuvor hatte er zehn Millionen Pfund an Nigel Farages Brexit-Partei überwiesen, und bereits eine Million an die Konservativen während Johnsons Amtszeit. Nun floss also wieder eine Million … doch diesmal direkt an Johnsons Privatfirma. Kein Parteikonto, keine politische Spende – sondern ein privater Transfer, offiziell zur “Unterstützung künftiger Aktivitäten”. Welche das waren, wurde nie erklärt.

Im September 2023 dann reiste Johnson erneut in die Ukraine; diesmal formell als Privatperson – begleitet von eben jenem Harborne. Laut den nun durchgesickerten “Boris Files” waren beide dort akkreditierte Teilnehmer des Yalta European Strategy Forum in Kiew. Johnson hielt Reden, traf Selenskyj, Minister und Militärs, und in seinem Reiseplan finden sich auch mehrere pikante vertrauliche Treffen, vermerkt mit dem Hinweis “Boris and Chris only”. Eine Station war dabei eine nichtöffentliche Sitzung im militärtechnischen Forschungs- und Entwicklungszentrum der Ukraine – also genau dort, wo über Waffen und Drohnentechnologien gesprochen wird.

Moralische Bankrotterklärung

Rüstungsunternehmer und Waffeninvestoren zahlen grundsätzlich kein Geld, um den Frieden zu fördern; sie zahlen dafür, dass der Krieg weitergeht, weil der Krieg dasein Geschäftsmodell ist. Wer “Lord of War” mit Nicholas Cage gesehen hat, kennt dieses Business. Und ein Politiker, der dieses Geld annimmt, hat sich bereits entschieden, ob er seinem Gewissen folgt oder lieber seinem Konto. Im Fall Johnson ist die Chronologie der Ereignisse zu eindeutig und zu lückenlos dokumentiert, um eine andere Interpretation zuzulassen: Zuerst zerstörte er 2022 die Friedensverhandlungen und schuf die Voraussetzungen für einen beispiellosen Boom der Rüstungsindustrie. Dann, nach seinem Rückzug aus der Politik, gründete er seine Firma. Dann floss das Geld. Dann reiste er mit seinem großzügigen Gönner an der Seite in die Ukraine und sorgte für die entsprechenden Kontakte an der richtigen Stelle. Und während die Zahl der Toten stieg, sicherten sich britische Firmen neue, fette Aufträge.

Sicher: Man kann all das auch Zufall nennen; man kann auch an den Weihnachtsmann glauben oder daran, dass es Schweine im Weltall gibt. Oder aber man nennt es das, was es ist: lupenreine politische Korruption und – die moralische Bankrotterklärung einer “wertewestlichen“ Führungsriege, die Krieg verwaltet wie ein Geschäft. Ob Brüssel, Berlin oder London, spielt da keine Rolle. Eine Million Pfund geteilt durch 1,7 Millionen Tote und Verwundete: Das macht übrigens weniger als einen Euro pro Leben. So billig also ist die Moral geworden. Wenn das die neue Währung europäischer Politik ist, dann ist der Untergang längst im Preis enthalten.