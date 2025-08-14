Hat jemand einen „geilen“ Job für Jette Nietzard?

Jette Nietzard, die rotzfreche “Göre” und Noch-Co-Chefin der Grünen Jugend, begibt sich auf die epische Suche nach dem ultimativen Job, der bitte schön alles sein muss, bloß nicht dieser langweilige 40-Stunden-Büro-Kram. In einem TikTok-Meisterwerk klagt sie herzzerreißend über die Qual der Wahl: „Leute, ich hab so mega den Job gehabt, mit Reisen, politischem Machen, Presse und dies das – und jetzt? Büro? Echt nicht!“ Natürlich nicht. Wer könnte es ihr verdenken, dass sie nach all dem Glanz und Glamour der Grünen Jugend nicht in die graue Welt der Excel-Tabellen abtauchen will. Mit einem Enthusiasmus, der selbst die buntesten Einhorn-Regenbögen blass aussehen lässt, schwärmt sie von „zillionen Möglichkeiten“ – Inland, Ausland – Hauptsache, alles gleichzeitig! Aber Achtung, liebe Arbeitgeber: Es muss auch finanziell was hermachen, denn die revolutionäre Seele will schließlich auch satt werden. „Droppt mal geile Sachen, die man nicht kennt!“, ruft Jette in die digitale Welt hinaus. Weil, na klar: Der perfekte Job liegt bestimmt irgendwo da draußen, zwischen Weltrettung und Smoothie-Bar.

Noch bis Mitte Oktober hält sie die Stellung bei der grünen Nachwuchsorganisation, nachdem sie großherzig verkündet hat, nicht nochmal für den Bundesvorsitz zu kandidieren. Ein Abschied in Würde, könnte man meinen – wenn da nicht diese kleinen Skandälchen wären, die sie so charmant umwehen. „Militärische Operationen“ für Hamas-Terror und Israels Krieg? Ein lässiger „ACAB“-Pullover im Bundestag? Jette, die Rebellin mit schwarzem Herz, hat es faustdick hinter den Ohren! Kein Wunder, dass sie mal ausgebuht, angeschrien oder gar zum Rücktritt aufgefordert wurde – sogar von den eigenen Leuten.

TikTok-Beraterin für revolutionäre Lebensläufe – oder zurück zum Pole-Dancing?

Ihr Co-Vorsitzender Jakob Blasel findet das übrigens total unfair. Weil, hey: Warum sich mit Inhalten auseinandersetzen, wenn man einfach öffentlich auf Jette „eindreschen“ könne, fragt er sarkastisch? Ach ja, Jette, die tragische Heldin der modernen Arbeitswelt, gefangen zwischen dem Wunsch nach Weltveränderung und der harten Realität! Jetzt muss sie schnallen, dass selbst die coolsten Jobs irgendwann Rechnungen bezahlen müssen. Wir drücken die Daumen, dass sie bald den Job findet, der so bunt, wild und unkonventionell ist wie sie selbst – vielleicht als TikTok-Beraterin für revolutionäre Lebensläufe?

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Jette zum Pole-Dancing zurückkehrt, ihrem Hobby, in dem sie sogar ziemlich gut war. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Doch auch an weiteren Vorschläge mangelt es nicht; das Netz hat da so einige Ideen, wie die Nutzerkommentare zeigen.

“Neue Klofrau gesucht”

Nachfolgend eine Auswahl:

“Nun, ich denke das für Nietzard nur einfache Aufgaben in Frage kommen. Postbotin wäre vielleicht was, das ist kein klassischer Bürojob und wird sie nicht überfordern. Denn wenn man mit 26 Jahren noch pubertär ACAB brüllt, scheint man doch Entwicklungs gehemmt zu sein.”

“Sie sollte als Bademeisterin im Freibad Pankow arbeiten. Frische Luft, flexible Arbeitszeiten, reger Kontakt zur Polizei und viele freundliche Menschen, die nur darauf gewartet haben, bei ihr das Seepferdchen zu machen!”

“Tja, keine Qualifikationen, regelmäßig und fleissig arbeiten kann sie wohl auch nicht, schwierig, evtl. in ein arabisches Land verheiraten, damit sie versorgt ist? Ich sehe da keine Lösung.”

“Irgendeine NGO hat bestimmt Platz und Fördermittel übrig.”

“Der ÖPNV sucht dringend Fahrer. Dann bekommt Jette auch zu spüren, was die Politik der letzten Jahre angerichtet hat. Einstiegsgehalt, z. B. bei der KVB in Köln 1750 Euro netto. Später noch Zuschläge für Schichtdienst.”

“Mein Vorschlag an Jette: Betreuung der Bahnhofsmission im Ausländerviertel. Ist kein Bürojob und nicht 9-to-5 und sie kann vor Ort praktische Politik machen. Ist bestimmt ‚geiler scheiß‘ – macht nicht jeder – und das war ja auch eine Bedingung.”

“Die städtischen Abfallwirtschaftsbetriebe suchen immer Leute, die anpacken. Man ist dort viel an der frischen Luft. Und sie würden möglicherweise gerne die Ausgewogenheit zwischen männlichen und weiblichen Beschäftigten etwas verbessern.”

“Ich glaube unsere öffentliche Toilette braucht noch eine neue Klo-Frau. Man sollte ihr die Chance geben auch als Unterqualifizierte diesen Job zu kriegen, ihre Kollegin hat es immerhin auch zur Küchenhilfe gebracht.”

“Onlyfans wurde kürzlich im ÖRR als sehr selfimpowering und feministisch gelobt. In der Großküche irgendeiner NGO, Pflegehelferin bei transidenten Männern, Hilfe beim Bau genderneutraler Toiletten in der Sahara?”

Man sieht also: Optionen und Ansätze wären reichlich da. Immerhin kann man ja schon froh sein, dass das Mädel überhaupt arbeiten will! Das ist in ihren Kreisen doch ziemlich selten.