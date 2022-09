Hat Joschka Fischer morden wollen?

Diese Frage wurde vorletzte Woche im Dialog zwischen Markus Vahlefeld und der Journalistin Bettina Röhl auf Kontrafunk behandelt – allerdings nur neben viel entscheidenderen Fragen. Es handelt sich bei dem Gespräch – es ist mehr ein gelenkter Monolog – um eine Art „Games of Thrones” im Hörfunk: Hier ist, fernab jeglicher Fiktion, alles geboten. Massenmord. Macht und Medien. Ein Aufeinandertreffen, über das es nachzudenken lohnt. Massenmord macht Medien. Oder ist es umgekehrt?

Ein paarmal hatte ich schon – bei sichtlich nachlassendem Interesse meiner Leserschaft – auf Facebook über das von mir so bezeichnete „Weltgetriebe” nachgedacht. Die Frage nach dem großen Plan und seinen Strippenziehern (bei vielen längst Überzeugung) zieht sich durch sehr viele Diskussionen. Wer macht was mit uns? Wer macht DAS mit uns? Oder bestimmen wir am Ende als Summe unserer Befindlichkeiten doch alles selbst? Unbedeutend sind wir „Kleinen” jedenfalls nicht – denn der Aufwand, uns, unsere, also die öffentliche Meinung und die daraus entspringenden Aktivitäten zu manipulieren, ist gigantisch.

Plötzlicher Abfall vom Glauben

Bettina Röhl, deren Biografie sich wie ein Drehbuch zu einem Blockbuster liest und zweifellos als Filmrechte Millionen einbringen würde, erzählt aus der Perspektive einer Journalistin über ihren plötzlichen Abfall vom Glauben in einem gefühlten, gerechten und erfolgreichen „Gemütlichkeitsdeutschland“. Ein Land, dem es „täglich besser ging!“, dem es aber nicht gelang, das Gespenst des Kommunismus in seinen unzähligen Erscheinungsformen aus den Köpfen zu tilgen.

Sie schlägt große, spannende Bögen zwischen den maoistischen kulturrevolutionären Zirkeln, die noch bis weit in die Siebziger als place-to-be galten, zum Kuba- und später dann Nicaragua-Hype, der Spontibewegung bis hin zum Moment, als sie als junge Journalistin Material fand, das zumindest den Verdacht nahelegte, Joschka Fischer könnte einen Molotow-Cocktail in einen Polizeiwagen geworfen haben (wobei ein junger 23-jähriger Polizist fast verbrannte, der bis heute schwer gezeichnet ist). Stoff, der ohne weiteres geeignet war, die damalige Regierungskoalition zu Fall zu bringen. Ein Stich ins Wespennest, der ihr Leben verändern sollte und die unverändert geltenden Mechanismen im öffentlich rechtlichen Rundfunk erklärt.

Großer grüner Sprung nach vorn

Röhl, die Tochter von Ulrike Meinhof, offenbart in unmissverständlicher Klarheit einen Einblick in einen eben gerade nicht staatsfernen, sondern myzelartig mit der Regierung verknüpften Medienapparat, der wie eine Söldnertruppe gegen bewusste und sogar gegen unbewusste Unruhestifter in Stellung gebracht werden kann. Der mit Fischer damals gerade gelingende „große Sprung der Grünen nach vorn” durfte keinesfalls scheitern.

Unweigerlich stellt sich die Frage, warum der verlässlich in Mangelwirtschaft und Massenmord endende, moralisierende dogmatische Kollektivismus in immer wieder neuen Ausprägungen durch die Menschheitsgeschichte geistert. Ist doch mit ihm noch keine Gesellschaft je gerechter, ökologischer oder gar glücklicher geworden…

Unbedingte Hörempfehlung jedenfalls für das Kontrafunk-Gespräch von Vahlefeld mit Röhl!