Hauptsache gegen Trump: Wie sich deutsche „Qualitätsmedien“ zum Fürsprecher moderner Sklaverei machen

In dem Wahn, die Politik der neuen US-Regierung ständig mit Dreck beschmieren zu müssen, ziehen deutsche Medien jede noch so unsinnige Begründung heran. Offenbar überfordert von der Komplexität so mancher Ereignisse schaffen es die von Trump-Hass verblendeten Hirne deutscher Qualitätsjournalisten nicht, Sachverhalte und Umstände bis zu Ende zu denken. So passiert es dann, dass veritable Schmierfinken (leider gibt es dafür keine treffendere Bezeichnung) wie Laurin Meyer, US-Korrespondent der “Welt”, den zahlenden Abonnenten des Blattes einen Artikel unter dem vielsagenden Titel „Mit Trumps schonungslosem Migrationskurs droht den USA ein Milliardenloch“ zumutet, der von bösartiger Einseitigkeit nur so strotzt und klingt, als sei er von einem Aktivisten der Migrationslobby verfasst worden..

Ich möchte den geneigten Leser nicht mit dem Inhalt des gesamten Artikels belästigen (das ist er wahrlich nicht wert), doch nur soviel: In nahezu drei Vierteln des Beitrags lässt sich Journalist Meyer über die Abschiebungen illegaler Einwanderer aus, die derzeit auf Hochtouren laufen – bevor er sich dann zu Aussage über die illegalen Migranten in den USA versteigt: „Andere wiederum lebten jedoch den Alltag eines durchschnittlichen Amerikaners – sie gingen zur Arbeit, kauften ein und zahlten sogar Steuern.“ Ja, Herr Meyer: Einkaufen muss sein, da ist durchaus etwas dran; und dass viele zur Arbeit gingen, stimmt ebenfalls… notgedrungen. Denn man muss ja irgendwie Geld verdienen, wenn man mal einkaufen möchte.

Moderne Sklaverei

Deswegen lebt man aber noch lange nicht das Leben des durchschnittlichen Amerikaners. Tatsächlich nämlich ist es so, dass diese Migranten in einem Zustand leben, der moderner Sklaverei gleichkommt. Sie haben wenn, dann zumeist Arbeitsverhältnise, in denen sie auf Gedeih und Verderb der Willkür des Bosses ausgeliefert sind. Der kann ihnen Löhne weit unter dem Mindestlohn zahlen und verlangen, dass Überstunden geschrubbt werden, die weit über das Maß des Erlaubten hinausgehen. Damit haben die Betroffenen einen Status, der eigentlich schlimmer ist als der eines Sklaven.

Dem Boss ist es nämlich egal, ob der Lohn zum Essen reicht oder ob man überhaupt ein Dach überm Kopf hat. Nein, Sklavenhalter gingen in der Regel mit ihrem Besitz – dem Sklaven – noch umsichtiger um als die Unternehmer, die heute solche Lohnsklaven beschäftigten… denn die sind leichter austauschbar und der Austausch kostet nichts. Und läuft der Illegale nicht an der Leine, meckert oder begehrt auf, gibt es einen anonymen Tip an die Einwanderungsbehörde und schon ist der Stänkerer weg.

Blühender Blödsinn zur Steuernummer

Aber weiter im Text mit dem Geschreibsel von Herrn Meyer: „Dass die Zahlungen überhaupt möglich sind, liegt an der sogenannten Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), einer speziellen Steuernummer für Ausländer. Vor allem Nichtstaatsbürger, die sich legal in den USA aufhalten, zahlen ihre Steuern mit dieser Methode – aber eben auch illegale Einwanderer.“ Meyer meint also tatsächlich, dass ein angestellter Illegaler mit einer ITIN problemlos seine Steuern bezahlen könne. Hätte er hier nur ein wenig journalistische Sorgfalt walten lassen, wäre er zwingend zu einem anderen Ergebnis gelangt: US-Arbeitgeber müssen bei der Einstellung prüfen, ob der Arbeitnehmer eine gültige Arbeitserlaubnis hat. Verfügt er über eine solche, dann hat er auch die übliche Social Security Number (SSN) – denn die wird mit der Erteilung der Arbeitserlaubnis zugewiesen.

Hat der Illegale jedoch keine Arbeitserlaubnis, kann der Boss nicht automatisch auf eine ITIN ausweichen. Den Behörden würde sofort auffallen, dass beim Arbeitsverhältnis etwas faul ist, wenn die fälligen Steuern durch die Firma unter Verwendung einer ITIN überwiesen werden würden. Merke, Meyer: Die ITIN können Illegale ausschließlich dann zur Steuerzahlung verwenden, wenn sie selbständig ein Geschäft betreiben! Natürlich besteht kein Zweifel daran, dass es auch kleine Unternehmen gibt, die von Illegalen betrieben werden; dass die aber nicht die Mehrheit bilden, dürfte jedoch klar sein. Bei den meisten Illegalen kommen eben gefälschte SSN zum Einsatz – was dann, neben dem illegalen Aufenthalt, eine weitere Straftat darstellt.

Chancen auf Bleiberecht erhöhen: Recherche Fehlanzeige

Aber auch in Sachen Einwanderungsgesetze fehlt es dem US-Korrespondenten an Grundwissen: „Was zunächst widersinnig klingt, ist in den USA tatsächlich real. Viele illegale Einwanderer haben die Hoffnung, durch Steuerzahlungen ihre Chancen auf ein dauerhaftes Bleiberecht zu erhöhen. Einwanderungsgesetze beinhalteten immer wieder Bestimmungen wie einen ‚guten moralischen Charakter‘ oder aber die ‚Nachzahlung von Steuern‘ als Voraussetzungen dafür.“ Was Meyer hier schreibt, ist nichts als hanebüchener Unsinn und zeigt, dass der Mann seine journalistische Verantwortung, zu recherchieren, bevor man etwas schreibt, nicht ernst genommen hat: Denn als Illegaler hat man keinerlei Anspruch oder Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht.

„Guter moralischer Charakter“ und ordentliche Zahlung der Steuern sind seit jeher Kriterien für die Einbürgerung – und davor steht die Erlangung der Green Card, als deren Inhaber man fünf Jahre lang beweisen muss, dass man diese beiden Kriterien erfüllt und die man übigens nur bekommt, wenn man eine weiße Weste hat. Schon von daher hat man als illegaler Einwanderer allerdings keinerlei Chance, an eine Green Card zu gelangen. Da hilft noch nicht einmal eine Eheschließung mit einem US-Bürger. Fakt ist: Illegale Einwanderung bleibt ein krimineller Akt, der einem den Zugang zu einem Bleiberecht verwehrt.

Das Beste kommt zum Schluss

Noch ein kleiner Hinweis and die Kollegen deutscher Schmierenblätter und deren Schreiberlinge, die sich in ihrer Begeisterung und Parteinahme für illegale Migration nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA kaum zügeln können: Ihr solltet mal den Ball etwas flacher halten, wenn Ihr Eure Hasstiraden gegen Trump und die USA vom Stapel lasst – und zwar ganz besonders dann, wenn es ums Thema Abschiebung geht. Vor Trump gab es nämlich einen demokratischen Präsidenten, der wegen seiner rigorosen Abschiebepraxis den Spitznamen „Deporter-in-Chief“ trug – und der hat es seinerzeit fertig gebracht, während seiner Amtszeit rund 3.2 Millionen Illegale zurück in die Heimat zu schicken.

Das wird von den deutschen Qualitätsmedien allerdings recht gerne ausgeblendet, denn dieser Präsident war schließlich deren Superheld: Die Rede ist von Barack Hussein Obama! Wie hoch Obamas Abschiebe-“Milliardenloch” wohl gewesen sein mag, hat der gute Laurin Meyer ganz sicher auch nicht recherchiert. Vermutlich weiß er in seinem Anti-Trump-Furor noch nicht einmal, dass der Friedensnobelpreisträger immer noch den Platz als Abschiebe-König innehat.

