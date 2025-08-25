Hayalis Hirnwäsche: Dagegen war das DDR-Fernsehen neutral und objektiv

Vier bewaffnete Beamte für den ZDF-Framing-Champion Dunja – und schon ist sie die sicherste Frau im sichersten Land der Welt. Ja, Deutschland ist so sicher, dass Dunja Hayali, die informelle “Regenbogen-Beauftragte des ZDF”, sich für ihrer “Recherche” nur mit vier bewaffneten Polizisten durch die Nacht und über die Bahnhofsplätze traut. Man fragt sich: Wenn wirklich alles so harmlos ist, warum braucht die Moderatorin mehr Schutz als ein Bundesminister? Bestimmt um sich vor den an jede Ecke lauernden rechtsextremen und AfD-Anhängern zu schützen! Aber vielleicht ja auch, weil Dunja, diese Allzweckwaffe des Gebührenfernsehens, tief im Inneren weiß, dass die „gefühlte Unsicherheit“ eben kein Gefühl, sondern berechtigte Alltagssorge ist. Aber fürs Fernsehen muss die Show stimmen – also streift Dunja, die bunte Jeanne d’Arc der GEZ, mit Kamera und Eskorte durch Bahnhöfe, um uns zu erklären, wie sicher wir angeblich leben. Flankiert von Experten, die uns studienbasiert einreden, nichts hätte irgendetwas mit irgendetwas zu tun. Man muss sich schon eine besondere Form der Realitätsverweigerung antrainieren, um so wie Dunja, die Quotenjournalistin im Regenbogenlicht, das Sicherheitsgefühl in Deutschland auf links zu krempeln.

Da fragt sie unschuldig in die Kamera: „Fühlen Sie sich sicher?“ Ein Drittel der Zuschauer schreit innerlich „Nein“, die Hälfte der Frauen in Bahnhöfen gleich doppelt. Aber keine Sorge: Dunja, die “Diversity”-Domina, hat sofort die rettende Diagnose: Es handelt sich nur um gefühlte Unsicherheit, ausgelöst durch soziale Medien, falsche Wahrnehmung und – Trommelwirbel – „Messerstecher Uwe“. Ja, richtig gehört: Uwe. Der war lange im Keller zwischen Bierkasten und Gartenschlauch – und jetzt darf er endlich als Gleichstellungsmetapher herhalten. Denn es gibt nicht nur Ali mit der Klinge, sondern auch Uwe, der angeblich ebenso gern zusticht. Und wenn schon nicht mit dem Messer, dann wenigstens mit der Grillzange beim Junggesellenabschied.

Die Postleitzahl ist schuld

Dass das Bundeskriminalamt etwas anderes sagt und die Kriminalstatistik eine eindeutige Sprache spricht: geschenkt. Julia Ebner, die Expertin mit Dauer-Abo im Öffentlich-Rechtlichen, erklärt, das Problem sei nicht Migration, sondern „prekäre Gegenden“. Wer in Köln-Ehrenfeld auf der Parkbank sitzt, wird also nicht vom Messer bedroht, sondern vom Postleitzahlengebiet. So hangelt sich Dunja, die “Dattelner Wurzelkönigin”, durch die 45 Minuten ihrer Propagandashow, immer zwischen Opferrolle und Opfer-Inszenierung. Da wird das Mädchen von Solingen gezeigt, das nur durch Not-OP überlebt hat, aber tapfer in die Kamera haucht: „Aber wie viele Deutsche machen hier was…“ Gehirnwäsche im Endstadium. Da ist der syrische Junge aus Magdeburg, der von Deutschen attackiert wurde. Dunja, die moralische Ein-Frau-Quotenparade, erklärt dazu: „Wäre es andersrum gewesen, das Opfer ein Deutscher, der Täter ein Syrer, dann…“ Dann – ja, was eigentlich? Dann hätten es vielleicht sogar die ZDF-Kameras gezeigt, statt den Film auf Kaffeekränzchen-Niveau zu drosseln.

Überhaupt, die Kaffeekränzchen: In Köln sitzt Dunja, die Schutzpatronin des Junkie-Junggesellenabschieds, mit einer Handvoll Frauen und fragt vorsichtig, ob es vielleicht junge Männer mit Migrationshintergrund seien, die unangenehm auffallen. Nein! Nein!, ruft die Runde entrüstet. Gar nicht!. Stattdessen ganz schlimm: Deutsche Junggesellenabschiede. Und Männer über 50, diese toxischen Weißbrote. Jetzt wissen wir’s: Nicht der Afghane mit elfmal höherer Vergewaltigungsprävalenz, sondern der bierselige Schwabe, der am Biertisch mal zur Sitznachbarin „na, du?“ sagt. Das ZDF nennt das „differenziert“. Der noch denkfähige Zuschauer nennt es Verblödung auf Sendung. Ach ja, zwischendurch darf noch der Obdachlose Eddy im Rollstuhl die Wahrheit flüstern: „Aggressiv, aggressiv, Afghanen, Syrer … das gab’s hier früher nicht.“ Doch kaum ausgesprochen, endet das Statement: Dunja, die Fahnen­trägerin im Farbenmeer, senkt betreten den Kopf und wünscht „alles Gute“. Schnell weiter, das passt nicht zum Framing.

Kein Kampf “gegen Windmühlen“, sondern gegen die Realität

Kopftätscheln statt Erkenntnis: Dafür zahlen wir 18 Euro im Monat. Und dann der Höhepunkt der Farce: Dunja, die Erbin Sudel-Edes Karl-Eduard von Schnitzlers im Turnschuh-Look, erklärt, Polizisten kämpften “gegen Windmühlen”. Das sagt eine Frau, die offenbar Cervantes nie gelesen hat. Denn Don Quijote kämpfte gegen imaginäre Gegner, die gar nicht existierten. Polizisten kämpfen gegen reale Probleme. Doch für Hayali ist die Wahrheit eine andere: Wer täglich in Polizeiakten stochert, findet für sie also offenbar keine realen Täter, nur Fantasiewesen. Vielleicht sollten die Beamten einfach mal ihr WLAN kappen, dann verschwinden die Probleme. Und am Ende dann die Lösung aus Belgien: Öffentliche Kameras in Mechelen. Alles überwacht, alle integriert, alle glücklich. Hart und herzlich – so wie eine ZDF-Reportage eben sein muss. Nur dass dort Tausende Migranten sitzen, die man in Deutschland nicht mehr abschieben kann. Aber auch dafür weiß Dunja, die personifizierte Vorzeigetoleranz in Sneakers, ein Allheilmittel: einfach noch mehr Trauma-Berater! Ein Wochenende Crashkurs – dann heilt der afghanische Dealer seine seelischen Wunden im öffnenden Gespräch und hört fortan auf zu stechen. Das ist „die beste Prävention überhaupt“, sagt Dunja, die Visionörin aller bunten Lebensentwürfe. Genau… und Baldrian im Trinkwasser senkt die Mordrate!

So stolpert man hier beim ZDF durch 45 Minuten öffentlich-rechtliches Potemkinsches Dorf. Die Realität da draußen: jeden Tag Messerattacken, Vergewaltigungen, Tote. Die Realität da drinnen: Dunja, die Dorfverwalterin des Framing, fabuliert vom Messerstecher Uwe, von sexistischen Junggesellenabschieden, gefährlichen Gab’s-immer-schon-Deutschen und prekären Wohnvierteln, egal wer darin wohnt. Bleibt am Ende nur noch eine Frage: Wer ist hier inzwischen eigentlich mehr traumatisiert – die importierten Täter, oder das ÖRR-Publikum, das Woche für Woche mit Framing-Orgien und Manipulationssendungen à la Hayalis Gehirnakrobatik gefoltert wird?