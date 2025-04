Heidi Reichinnek ist Deutschlands beliebteste Politikerin: Noch Fragen?

Die jüngste Insa-Umfrage zur Beliebtheit deutscher Politiker sorgt für Aufregung: Heidi Reichinnek, Fraktionsvorsitzende der Linken, belegt Platz 7 und wird als beliebteste Politikerin Deutschlands gefeiert. Dieses Ergebnis ist schon bemerkenswert, wirft es doch Fragen nicht nur zur Methodik solcher Politiker-Beliebtheitsrankings auf, sondern auch über zur politischen Grundausrichtung dieses Volkes. Auch wenn die “Rote Heidi” eine unergründliche Faszination auch außerhalb ihrer eigenen Partei ausübt, ist der Hype um ihre Person zumindest problematisch. Denn alles, wofür Reichinnek und ihre linke Ideologie steht, ist hochgradig gefährlich, schädlich für dieses Land und entstammt der Mottenkiste gescheiterter sozialistischer Lehren.

Mit Platz 7 landete Reichinnek bei Insa knapp hinter dem Merz-Bettvorleger Thorsten Frei von der CDU, der mit 38,1 Punkten auf Platz 6 kam. Allerdings liegt das Feld nahe beieinander – so wie ja auch zwischen den gesamten linken Blockparteien mittlerweile kaum mehr Unterschiede bestehen. Frei liegt damit sogar nur 3,1 Punkte vor AfD-Chefin Alice Weidel, die mit 35,0 Punkten auf Platz 15 rangiert. Dass hier keine massiven Diskrepanzen bestehen, deutet immerhin auf eine hohe Volatilität hin: Bereits ein kleiner Stimmungswandel könnte das Ranking drastisch verändern. Schon deshalb erscheint Reichinneks Titel als „beliebteste Politikerin“ maßlos übertrieben, da sie keineswegs eine überragende Mehrheit repräsentiert. Vielmehr profitiert sie von einer zunehmend polarisierten Medienlandschaft – und vor allem von ihrer starken Präsenz auf Plattformen wie TikTok, wo sie vor allem junge Wähler anspricht. Doch Popularität allein, erst recht in den Niederungen der bildungsfernen hedonistischen deutschen Freizeitgesellschaft, rechtfertigt noch keine politische Legitimität.

Die Schattenseiten des Sozialismus: Eine historische Mahnung

Ginge es um Sympathie, Authentizität und vielleicht sogar einen gewissen Sex-Appeal, dann mag solch ein Ergebnis nachvollziehbar sein. Doch es ist beunruhigend, dass eine Politikerin wie Reichinnek, die offen sozialistische und kommunistische Ideale vertritt, die beliebteste deutsche Politikerin sein soll. Gewiss; die übrigen Frauen in der deutschen Politik, wie Ex-Trampolinhüpferin und Außentoastbrot Annalena Baerbock, die gefloppte Ex-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die dröge Lisa Paus oder auch die unsägliche Bärbel Bas haben die Messlatte reichlich tief gedrückt und stellen eine besondere Negativauslese dar, so dass selbst eine Nachwuchsmegäre der Ex-Mauerschützenpartei zur Lichtgestalt wird.

Und doch: Kommunismus und Sozialismus haben – auch in der deutschen Geschichte – unermessliches Leid verursacht. 40 Jahre DDR-Diktatur – geprägt von Unterdrückung, Mauerbau und Stasi-Überwachung – gemahnen an die zerstörerischen Folgen dieser Ideologie; weltweit werden dem Kommunismus Hunderte Millionen Todesopfer zugeschrieben, von Stalins Gulags über Maos Kulturrevolution bis hin zu Pol Pots Killing Fields. Diese historische Bilanz wird von Reichinnek und ihrer Partei Die Linke, die direkte Nachfolgerin der SED, bis heute ignoriert oder verharmlost. Ihre Vision eines „demokratischen Sozialismus“ mag modern klingen, doch die Grundzüge bleiben alarmierend vertraut.

Antifa und Alerta: Ein verstörendes Bekenntnis

Dazu kommt ihre mangelnde Distanzierung von der roten SA unserer Zeit: Reichinneks öffentliches Auftreten gipfelte Ende Februar in einem besonders verstörenden Moment, als sie nach der Bundestagswahl mit ihrer Fraktion für ein Foto posierte und dabei lautstark „Alerta, Alerta, Antifaschista!“ skandierte – den Schlachtruf der Antifa, jener berüchtigten linksradikalen Gruppe, die für zahllose gewaltsame Aktionen bekannt ist. Reichinnek selbst ist Mitglied der Vereinigung VVN-BdA, die enge Verbindungen zur Antifa pflegt und historisch fragwürdige Positionen vertritt. Dieses Bekenntnis militanten Linksextremisten ist nicht nur ein Affront gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern auch ein gewolltes Signal an jene, die Gewalt als politisches Mittel legitimieren.

Während die AfD oft als Bedrohung dargestellt und zum “politischen Arm” der Phantomerscheinung eines angeblichen rechtsterroristischen Untergrunds stilisiert wird, wird die Linke, die offen mit extremen Gruppen sympathisiert, vom Verfassungsschutz natürlich nicht beobachtet – obwohl sie, neben Teilen der Grünen, als einzige Parteien konkreten Anlass dazu böte. Und in der Tat: Was diese “beliebteste Politikerin Deutschlands” da fordert, sind Manifestationen einer Ideologie, die mit den Prinzipien einer freien und demokratischen Gesellschaft schlichtweg unvereinbar sind. Ihr unverhohlenes Ziel, den Sozialismus in Deutschland zu revitalisieren, müsste eigentlich alle Alarmglocken schrillen lassen.

Die linke Instagram-Königin

So fordert Reichinnek die Enteignung von Milliardären, die Nationalisierung von Wohnraum ohne Entschädigung, noch mehr Umverteilung und Steuern und natürlich Schulden, Schulden, Schulden für noch mehr Elendsmigration nach Deutschland. Zugegeben: Heidi Reichinnek ist eine begabte Rhetorikerin. Ihre flammenden Reden, emotional aufgeladen und damit wirkungsvoll, triggern Aufmerksamkeit, und ihre vielbeachtete Philippika gegen Friedrich Merz Ende Januar im Bundestag nach bei dessen so verzagtem wie verlogenen Versuch, endlich die Brandmauer zwecks Verabschiedung des Zustrombegrenzungsgesetzes zu lockern, ist unter ihren Anhängern Legende (auch wenn Kritiker anmerkten, seit Goebbels habe niemand mehr in einem deutschen Parlament so herumgebrüllt wie sie).

In Social Media erreicht Reichinnek Millionen, indem sie komplexe Themen vereinfacht und mit provokanten Aussagen Aufmerksamkeit erregt; alleine auf Instagram folgen ihr mit 640.000 Menschen mehr als als achtmal so viele, wie die Linkspartei Mitglieder hat. Doch ihr Image, ihr Style und ihre rhetorische Stärke ist das Einzige, was an ihr positiv hervorsticht. Ihre Inhalte – von der Verharmlosung der Antifa bis zur Verteidigung sozialistischer Utopien – sind gefährlich und irreführend. Charisma darf nicht über Substanz hinwegtäuschen… und alles, wofür Heidi Reichinneks steht, bedeutet einen Rückschritt in eine Ära, die Deutschland eigentlich längst hinter sich gelassen haben sollte.