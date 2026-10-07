Heiliger Zeitgeist: Ein 19 Jahre alter Hitlergruß auf Samoa!

Gewisse Peinlichkeiten müssen offenbar erst einmal zwei Jahrzehnte “reifen”, bevor sie ihre volle gesellschaftliche Sprengkraft entfalten: Laaulialemalietoa (kurz „Laʻauli“) Leuatea Schmidt, heute Premierminister des pazifischen Inselstaates Samoa, hat sich für einen Hitlergruß entschuldigt. Das Besondere daran: Der Gruß stammt aus dem Jahr 2007. Damals befand sich Schmidt auf einer privaten Familienfeier auf Savaiʻi. Ein sieben Sekunden langes Video zeigt ihn damals mit Mikrofon, wie er die Anwesenden auffordert, den rechten Arm zu heben und „Heil Hitler“ zu sagen. Einige machen mit. Schmidt war zu diesem Zeitpunkt kein politischer Niemand, sondern Abgeordneter und stellvertretender Parlamentspräsident. Das Video blieb trotzdem 19 Jahre lang dort, wo Familienvideos früher eben blieben: irgendwo. Bis der “Samoa Observer“ es jetzt veröffentlichte.

Der Premierminister tat daraufhin, was ein Politiker des Jahres 2026 in solchen Situationen eben tun muss: er veröffentlichte eine Erklärung. Die Worte und die Geste seien unangemessen gewesen und geeignet, Menschen zu verletzen, hieß es vorhersehbar; er entschuldige sich dafür. Außerdem lehne er natürlich Nationalsozialismus, Rassismus, Antisemitismus und jede Form politischen Extremismus ab. Damit wäre eigentlich alles gesagt. Aber das wäre schade. Denn kaum irgendwo lässt sich die eigentümliche Moralökonomie unserer Gegenwart schöner studieren als an der Frage, wie lange eine sieben Sekunden dauernde Dummheit haltbar ist.

Die Vergangenheit vergeht nicht mehr

Früher besaß die Zeit eine primitive, aber praktische Eigenschaft: Sie verging. Menschen wurden älter, Umstände änderten sich, Erinnerungen verblassten, und manches, was jemand vor zwanzig Jahren getan hatte, blieb auch dort. Die Digitalisierung hat diese kulturelle Selbstverständlichkeit abgeschafft. Die Vergangenheit vergeht nicht mehr; sie wartet. Irgendwo steht eine Festplatte, liegt eine VHS-Kassette, schlummert ein Facebook-Eintrag oder wartet ein altes Foto darauf, von der Gegenwart entdeckt und nach deren Maßstäben neu verhandelt zu werden. Jeder Mensch mit hinreichend langer Biographie besitzt deshalb inzwischen ein Archiv potentieller Anklageschriften gegen sich selbst.

Die Pointe des samoanischen Falles besteht nicht darin, dass ein Hitlergruß 2007 geschmackvoller gewesen wäre als 2026. Er war auch damals eine geschmacklose Albernheit. Die interessantere Frage lautet vielmehr, welche moralische Gegenwartsbedeutung eine solche Albernheit nach 19 Jahren noch besitzt. Denn Zeit ist normalerweise nicht bloß Kalender. Sie ist Kontext. Ein Mensch von 2026 ist nicht vollständig identisch mit dem Menschen, der er 2007 war. Ein Satz bei einer Familienfeier ist nicht dasselbe wie ein politisches Programm. Eine sieben Sekunden lange Geste ist keine Weltanschauung. Und eine Entschuldigung kann sinnvoll sein, ohne dass aus dem Anlass ihrer Notwendigkeit deshalb ein gesellschaftliches Drama werden muss. Das müsste eigentlich banal sein. Inzwischen ist es fast subversiv.

Fall Aiwanger: Das jüngste Gericht hat ein Archiv

Unsere Zeit hat nämlich eine bemerkenswerte Vorstellung moralischer Verantwortlichkeit entwickelt. Sie glaubt einerseits leidenschaftlich an Entwicklung, Sozialisation, Lernen, Sensibilisierung und persönliche Veränderung. Andererseits behandelt sie den Menschen zunehmend als Summe sämtlicher digital auffindbarer Augenblicke seines Lebens. Man darf sich ändern. Man darf nur nichts getan haben, bevor man sich geändert hat. Das digitale Archiv funktioniert deshalb ein wenig wie ein weltliches Jüngstes Gericht, nur mit schlechterer Dramaturgie. Es kennt keine Verjährung und keine Vergessenheit, dafür Screenshots. Es wartet geduldig, bis ein Mensch prominent genug geworden ist, damit sich die Exhumierung lohnt. Der Politiker sagt dann zuverlässig, sein früheres Verhalten entspreche nicht seinen heutigen Überzeugungen. Das Publikum antwortet: Das sagen Sie jetzt! Er sagt: Aber es ist neunzehn Jahre her! Das Publikum: Umso schlimmer, dass wir es erst jetzt erfahren! Er sagt: Es war eine private Familienfeier! Das Publikum: Sie wollen es also relativieren?

Damit ist das Verfahren eröffnet. Den Deutschen kommt dies äußerst bekannt vor: 2023 wurde der bayrische Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger von seiner Pennälerzeit eingeholt, genauer: von einem antisemitischen Flugblatt aus dem Schuljahr 1987/88, das in seiner Schultasche gefunden worden war. Aiwanger bestritt, es verfasst zu haben; sein Bruder erklärte sich zum Autor. Ehemalige Mitschüler steuerten Erinnerungen an weitere Entgleisungen bei, darunter einen angeblichen Hitlergruß, den Aiwanger wiederum bestritt. Plötzlich musste ein 52-jähriger stellvertretender Ministerpräsident öffentlich Auskunft darüber geben, was der damals siebzehnjährige Hubert vor 36 Jahren gesagt, getan, gewusst oder möglicherweise vergessen hatte. Markus Söder schickte ihm einen Katalog von 25 Fragen, Aiwanger entschuldigte sich für Fehler seiner Jugend und erklärte zugleich, diese dürften einem Menschen nicht „für alle Ewigkeit angelastet werden“. Das war vermutlich der philosophisch interessanteste Satz der ganzen Affäre: Wie lange bleibt ein Mensch mit seinem früheren Ich politisch identisch? Und wie zuverlässig wird Erinnerung, wenn aus einer Schultoilette von 1987 im Wahljahr 2023 plötzlich ein öffentlicher Gerichtssaal wird?

Ein besonders ungeeigneter Nazi

Der Fall unterscheidet sich von Samoa in einem entscheidenden Punkt: Von Schmidt existiert ein Video, Aiwanger bestritt einen Teil der Jahrzehnte später gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Gerade deshalb zeigt die Affäre noch deutlicher, was geschieht, wenn Vergangenheit ihre zeitliche Distanz verliert. Das Archiv bewahrt wenigstens auf; die Erinnerung rekonstruiert. Doch in der Empörungsökonomie können beide denselben Gegenwartswert erhalten. Der Erwachsene sitzt dann für den Jugendlichen auf der Anklagebank – und muss beweisen, dass zwischen beiden tatsächlich 36 Jahre Leben liegen. Bei Samoa-Schmidt besitzt die Geschichte allerdings einen komischen Konstruktionsfehler: Der Mann eignet sich ausgesprochen schlecht für die Rolle, die das alte Video suggeriert. Als er 2025 als Premierminister vereidigt wurde, trug er einen jüdischen Gebetsschal. Er bekannte sich öffentlich zu Israel und erklärte, Samoa werde das „heilige Land Gottes“ unterstützen. Seine Regierung hat die Eröffnung einer Botschaft in Jerusalem angekündigt. Jetzt bekräftigte er erneut seine Ablehnung von Nationalsozialismus und Antisemitismus.

Man könnte diese Tatsachen natürlich als relevante Informationen betrachten. Man könnte aber auch argumentieren, dass sie die Geschichte nur komplizierter machen. Und Kompliziertheit ist der natürliche Feind jeder Empörungsökonomie. Denn plötzlich müsste man zwischen einer idiotischen Geste und einer politischen Überzeugung unterscheiden. Man müsste Kontext berücksichtigen. Man müsste einräumen, dass Menschen gelegentlich Dinge tun, die nichts über ihre politische Weltanschauung aussagen. Man müsste womöglich sogar akzeptieren, dass ein Mensch gleichzeitig 2007 auf einer Familienfeier einen Hitlergruß machen und 2025 politisch ausgesprochen israelfreundlich auftreten kann.

Bundesamt für biographische Altlasten

Der Mensch wäre dann ein widersprüchliches Wesen. Für soziale Medien ist das ein kaum hinnehmbarer Gedanke. Interessant wäre deshalb die Einführung einer verbindlichen moralischen Verjährungstabelle. Falscher Witz auf einer Geburtstagsfeier: sieben Jahre. Geschmackloses Kostüm: zwölf Jahre. Problematischer Tweet: fünfzehn Jahre, bei anschließender Löschung achtzehn. Hitlergruß auf einer samoanischen Familienfeier: offenbar mindestens neunzehn.

Natürlich müsste es Hemmungstatbestände geben. Wer zwischenzeitlich öffentlich bekannt wird, verlängert automatisch die Aufbewahrungsfrist. Bei Politikern beginnt die moralische Verjährung grundsätzlich erst mit dem Ende der Karriere. Künstler erhalten je nach Förderstatus Sonderregeln.

Für deutsche Fälle wäre eine eigene Behörde sinnvoll: Das Bundesamt für biographische Altlasten könnte auf Antrag verbindlich feststellen, ob eine Jugendsünde inzwischen historisch oder noch gegenwärtig ist. Die Behörde bekäme Zugriff auf Schülerzeitungen, Abiturfotos, Karnevalsaufnahmen, private Chatgruppen und sämtliche seit 1997 verschickten SMS. Wer ein öffentliches Amt anstrebt, erhielte anschließend ein biographisches Führungszeugnis. „Keine moralisch erheblichen Äußerungen seit 2003.“ Eine Art gegenwartstaugliche woke Entnazifizierung. Damit ließe sich arbeiten.

Die Entschuldigung als Sakrament

Doch wir besitzen längst ein anderes Verfahren: Das Ritual der öffentlichen Entschuldigung. Sie ist zu einer Art säkularem Sakrament geworden. Ihr Aufbau ist streng geregelt. Zunächst muss der Beschuldigte anerkennen, dass etwas geschehen ist. Danach muss er erklären, dass es falsch war. Anschließend muss er versichern, es entspreche nicht seinen Werten. Schließlich müssen jene Gruppen genannt werden, die potentiell verletzt worden sein könnten. Schmidt hat dieses Ritual geradezu mustergültig absolviert. Unabhängig von Kontext oder Absicht seien Worte und Geste unangemessen gewesen und hätten verletzen können, erklärte er. Das Problem solcher Rituale besteht darin, dass ihre inflationäre Verwendung ihren Sinn verändert. Die Entschuldigung ist nicht mehr notwendig Ausdruck eines konkreten zwischenmenschlichen Vorgangs zwischen Täter und Geschädigtem. Sie wird zum öffentlichen Reinigungsnachweis. Ich distanziere mich hiermit von meinem früheren Ich. Das frühere Ich kann dazu leider nicht mehr Stellung nehmen. Es lebte 2007.

Vielleicht liegt darin das eigentlich Interessante dieser kleinen pazifischen Geschichte. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte wächst eine Generation politischer und kultureller Akteure heran, deren Vergangenheit nahezu vollständig rekonstruierbar werden kann. Unsere Großväter hatten den Vorteil des Vergessens. Wer mit achtzehn einen dummen Satz sagte, musste nur hoffen, dass sich drei Anwesende später nicht mehr daran erinnerten. Wer heute mit achtzehn einen dummen Satz sagt, muss hoffen, dass weder Smartphone noch Cloud noch irgendein ehemaliger Freund existieren.

Samoa und wir

Das verändert auch die Persönlichkeit. Wer damit rechnen muss, dass jede spontane Äußerung Jahrzehnte später unter vollkommen anderen kulturellen Bedingungen beurteilt werden kann, lernt nicht unbedingt Moral. Er lernt Vorsicht. Aus dem Menschen mit Vergangenheit wird der Mensch mit Personalakte. Die paradoxe Folge könnte eine Gesellschaft sein, die ständig Authentizität verlangt und gleichzeitig jeden Menschen dazu erzieht, sich vom Jugendalter an wie der Pressesprecher seines zukünftigen Ichs zu verhalten. Bevor du auf der Familienfeier einen Witz machst, frage dich: Wie wird dieser Satz wirken, wenn ich 2045 Bundeskanzler bin?

Dabei besitzt ausgerechnet Samoa eine historische Verbindung zu Deutschland. Der westliche Teil des Archipels stand von 1900 bis zum Ersten Weltkrieg unter deutscher Kolonialherrschaft. Schmidt selbst hat deutsche und samoanische Wurzeln. Das macht den Hitlergruß nicht klüger. Es macht die Geschichte nur noch absurder verschachtelt: Ein samoanischer Politiker deutscher Abstammung macht 2007 auf einer pazifischen Familienfeier eine nationalsozialistische Geste, wird 18 Jahre später als israelfreundlicher Premierminister vereidigt und muss sich wiederum ein Jahr später öffentlich für jene sieben Sekunden entschuldigen.

Noch nicht gefunden und gefunden

Weltgeschichte kann gelegentlich sehr effizient sein. Sie benötigt für eine Farce nicht einmal mehr Europa. Natürlich kann man von einem Politiker erwarten, dass er keinen Hitlergruß zeigt. Auch 2007 war das keine besonders anspruchsvolle zivilisatorische Mindestanforderung. Schmidt selbst bestreitet das nicht. Aber vielleicht darf man nach 19 Jahren zusätzlich etwas erwarten: Proportion. Eine Gesellschaft ohne Vergessen wäre nämlich keineswegs besonders gerecht. Sie wäre erbarmungslos. Als Kanadas damaliger Premier Justin Trudeau 2019 mit einem Foto von 2001 konfrontiert wurde, auf dem “geblackfaced“ abgebildet war, argumentierte er ziemlich genau so (dennoch entschuldigte er sich; diesem Posterboy der Linken ließ man es damals durchgehen).

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Vergebung setzt Erinnerung voraus, aber menschliches Zusammenleben setzt ebenso voraus, dass nicht jede Erinnerung für immer dieselbe Gegenwartsbedeutung besitzt. Das Internet kann diesen Unterschied nicht herstellen. Seine Zeit kennt nur zwei Zustände: noch nicht gefunden und gefunden. So sind aus sieben Sekunden des Jahres 2007 im Oktober 2026 internationale Nachrichten geworden. Der Mann hat sich entschuldigt. Dem Nazitum wurde ein weiteres Mal Einhalt geboten. Samoa kann aufatmen. Und irgendwo auf einer alten Festplatte wartet bereits die nächste Vergangenheit darauf, endlich Gegenwart zu werden.