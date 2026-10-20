Heimat, Kassandrisches – und brennende Himmel

Das obige Beitragsfoto ist nur ein iPhone-Bild von vorgestern Abend. Hier wohne ich. Dieser Blick eröffnet sich mir nach sieben Minuten zu Fuß aus meiner Haustür hinaus – und zwar (noch) völlig unabhängig davon, was gerade draußen in der Welt passiert. Es gibt immer wieder Leute, die angesichts solcher Schnappschüsse fragen, ob ich im Paradies lebe. Ich sage dann, es ist vermutlich nahe dran. Paradies kann vieles sein. Für mich sind es geheime Plätze voller Schönheit abseits von Menschenmassen; ohne festes Ziel in die Weite zu reisen; in lauen, klaren Nächten unter dem Sternhimmel zu liegen und über den Kosmos zu sinnieren; ein Mensch, der meine Seele versteht (das Seltenste und Kostbarste von allem). Ein Stück weit war das Paradies erst kürzlich die versteckte Bucht auf einer kleinen, kroatischen Insel, in die ich mich, wenn auch nur für eine Woche, glücklich und großenteils medienabstinent, einschmiegen und zurückziehen konnte. Die inneren Bilder davon sind, zwei Wochen nach meiner Rückkehr, noch frisch – und zudem gleich unter diesem Text noch nachzuschauen, denn ich habe seitdem (aus Gründen, auf die ich weiter unten noch eingehe) nichts mehr gepostet.

Heimat dagegen ist ein warmes Zuhause, in dem ein Feuer und Kerzen brennen; nach Herbst duftende Wälder in goldenem Oktoberlicht; Menschen, die meine Sprache sprechen; die Geborgenheit jahrhundertealter Geschichte und Traditionen. Eine philosophisch-sinnierend durchwachte Nacht mit einem guten, alten Freund aus Jugendtagen; eine Katze auf dem Schoß. Auf den vom letzten, sonnigen Herbsttag noch warmen Kalksteinstufen meines uralten, heimatlichen Hofs sitzen und diesen verwunschenen Platz mehr denn je in Dankbarkeit genießen.

Faktisch hat der Bürgerkrieg begonnen

So könnte es bleiben. Doch die Realität ist: Eine Erfahrungsbürde aus 57 Jahren; die Gegenwart anno 2026; – und das nun eintreffende Unheil, welches einige von uns hier seit mehr als einem Jahrzehnt prophezeien. Einhergehend, mit dem Verlust der letzten, verbliebenen Naivität, daß sowohl Heimat, als auch jedwedes Refugium, Insel oder Versteck, weiterhin eine Parallelwelt bleiben – in einer sich in Raserei verwandelnden Welt. Denn blindwütige Raserei wird zu unserem Alltag werden. Sie wird den Frieden, Heimat und schließlich jegliches Paradies vernichten. In Frankreich hat nun faktisch der Bürgerkrieg begonnen. Während unser Staatsfunk noch immer verharmlosend von „Schülerprotesten“ lügt, brennt eine entfesselte Schlägerwalze aus bereits 800.000 Köpfe zählenden migrantischen Horden, Antifa-Linksfaschisten und terroristischen Palästinenser-Unterstützern vereint in allen zwölf größten Metropolen der einstigen „Grande Nation“ Gebäude nieder, plündert Geschäfte und verwüstet komplette Straßenzüge. Unersetzliche Kunstschätze und Denkmäler stehen inzwischen in Flammen.

Als nicht mehr steigerungsfähige Symbolik für eine wehrlose, untergehende Kultur wurde in Toulouse gerade die Statue von Jeanne d’Arc in eine Burka gesteckt, umrahmt von Palästinenserflaggen. Laut Augenzeugen und Videoaufnahmen, wird inzwischen jede erdenkliche Fahne eines jeden schwarzafrikanischen Shithole-Landes auf den landesweiten Terror- und Plünderzügen geschwenkt. Zunehmend greift die Raserei auch auf Italien über: Auf dem Domplatz von Milano hat die Polizei bereits gegen den blindwütigen Terror kapituliert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch in Berlin losgeht, und früher oder später werden andere Städte, vornehmlich im Westen, folgen. Wir können jetzt schon die Uhr danach stellen. Ach ja: In England und Wales hat übrigens gerade eine einflussreiche Gruppe Moslems mit Hilfe der Grünen einen Benimm-Leitfaden nebst einer schwarzen Liste „anti-islamischen Hasses“ veröffentlicht. Dazu gehören fehlende Gebetsräume in Schulen, Veranstaltungen mit Alkohol und Kritik am Koran. So etwas soll es nämlich in einem kommenden, moslemischen Europa nicht mehr geben.

Der Rückschritt hasst die Zukunft

Apropos Berlin: Der moslemische Berliner Remmo-Verbrecherclanboss und Wahlkampfhelfer für die Linken will in Kürze eine eigene Partei gründen und wird dazu – als sei dies das Normalste der Welt – von der „Bild“ interviewt. Zur geflissentlichen Erinnerung: Bei dem spektakulären Juwelendiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe im November 2019 wurden historische Schmuckstücke, die faktisch den Kronjuwelen unseres Landes entsprechen, im Versicherungswert von über 113 Millionen Euro geraubt – und zwar von Mitgliedern exakt dieses Clans, dieser moslemischen Verbrecherbande, die sich ab jetzt in Berlin rotzfrech anschickt, in die (linke) Politik einzusteigen. An diesem Punkt sind wir inzwischen angekommen. Mehr Kapitulation, mehr Servilität lässt sich schlicht nicht mehr ausdenken.

Während Europa – diesem nach Jahrhunderten zivilisatorischer Finsternis im Zuge der Aufklärung ins Licht getretenen einst innovativsten und geistvollsten Kontinent, der die fortschrittlichste Kultur dieser Welt hervorgebracht hat – und Deutschland mit ihm gerade in Dreck, Gewalt und Feuer versinkt, stellt hinterm Großen Teich Elon Musk der Weltöffentlichkeit das erste fliegende Auto vor. Jeder, der sich diese Vorführung ansah, hielt sie für surreal, dachte, es handele sich um KI oder konnte es schlicht nicht fassen. Anderthalb Wochen erreichte die größte jemals gebaute Rakete, Elon Musks „Starship“, die Erdumlaufbahn. Derweil beschimpfen die dumpfen Plärrer aus den Reihen europäischer Linker und Grüner, US-Demokraten und Islamisten Musk als „einen der dümmsten Menschen auf der Erde“. Der Corona-Verbrecher Lauterbach, der es in diesem Schildbürgerland inzwischen zum „Vorsitzenden des Ausschusses für Forschung, Technologie und Raumfahrt“ (sic!) gebracht hat, kommentiert zu diesem Meilenstein der Innovation hanswurstig: „Die Elektro-Ente ist nützlich und erschwinglich. Das groteske Raketenauto von Elon Musk wird im Verkehr keine Rolle spielen. Die deutsche Autoindustrie hat von Tesla nichts mehr zu befürchten.“

Schinder und Lügner

Sinnfälliger könnte es nicht sein: Während man in den USA und auch in China sprichwörtlich zu den Sternen aufbricht, knechtet hier bei uns der Rest dieser Ineptokraten-Regierung aus Merz und Konsorten ihre Nutzvieherde mit immer neuen Phantasiesteuern, um ein osteuropäisches shithole country und dessen korrupte Mafia-Führungsclique mit Kriegswaffen gegen einen unseren einstigen Wirtschaftspartner und Freunde zu versorgen. Leute, die sich noch immer als Führungspersonen dieses Landes gerieren, die schon aufgrund ihrer Coronazeit-Untaten dauerhaft hinter Schloss und Riegel gehören, haben heute weiterhin das Sagen. Rein gar nichts diesen Schindern und Lügnern widerfahren, sie wurden nie zur Verantwortung gezogen stattdessen wurden ihnen weitere und noch schlimmere Lügner und Schinder zur Seite gestellt; Schinder, die uns auspressen, um die täglich wachsenden Invasorenhorden aus kriegsreligiösen Steinzeitkulturen in unserem zum Siedlungsgebiet verkommenen Heimatkontinent zu alimentieren. Allein in diesem Jahr kommen wieder mindestens 200.000 zumeist komplett bildungsferne, gewalttätige moslemische Habenichts-Siedler in unser ausgeblutetes, sterbendes Land – dank “Asyl“ und Familiennachzug Die Einwohnerzahl von zwei Großstädten.

Wenn wir inzwischen alle Mordopfer muslimisch-schwarzafrikanischer Schlächter, die sich allein seit 2015 rechtswidrig unser Land zur Heimat gemacht haben, zusammenzählen würden, müsste jeder der 365 Kalendertage ein mehrfacher Gedenktag sein, müssten wir in permanenter Trauer leben. Wir dürfen es nicht mal an einem einzigen Tag, während umgekehrt für politisch instrumentalisierte Opfer “rechter“ Täter staatliche Gedenkrituale abgehalten werden. Derweil erschießen unsere Demokratie-und Gesetzeshüter, die die Bezeichnung “Polizei“ eigentlich nicht mehr verdienen, dienstbeflissen und heldenhaft ein Chihuahua-Schoßhündchen eines fälschlich Verdächtigen. Die Behörden quälen arbeitende Menschen mit dem 57. Abzocker-„Blitzermarathon“ des Jahres, und ihre Amtskollegenbüttel in den Bürokratiefestungen peinigen Falschparker und Nichtzahler der GEZ-Zwangsgebühren mit Strafzahlungen und Gefängnis.

Abgründe der Verkommenheit

Gleichzeitig prügelt eine Gruppe von zehn migrantischen Teenagern, darunter die üblichen aggressiven Nachwuchs-Mohammeds, einen blonden deutschen Schüler am hellichten Tag auf einem Gehweg vor laufenden Handy-Kameras fast tot; Kommentare und Videos zu diesem inzwischen alltäglichen Vorfall werden reihenweise von Facebook gelöscht, versteht sich. Derweil lässt der zwangsgebührenbereicherte staatskonforme Hof-Oberhetzer Jan Böhmer den künftigen Ministerpräsidenten eines Bundeslandes besten Sendezeit brachial von einem LkW überfahren, weil er der falschen Partei angehört – also jener Partei, die als einzige imstande wäre, dem hiesigen Elend, in welches uns der linksgrüne Einheitsparteienblock geführt hat, ein Ende zu machen, was uns von Sender und Feuilleton hämisch als “Satire“ erklärt wird.

Zusammengefasst: Was wir einst von Herzen Heimat nannten, ist zu einem widerwärtigen, beschissenen Drecksland verkommen – und ich muss mich verbal zusammenreißen, mich sprachlich nicht in Regionen zu begeben, die man angesichts dieser realen Hölle eigentlich gar nicht mehr vermeiden kann. Zum Kritik-Tonus: Während wir „bösen Rechten“ uns noch über die angemessene Schwere verbaler Begrifflichkeiten Gedanken machen, gibt es nebenher noch immer weichgespülte, vornehmlich westdeutsche Social-Media Blogger auf Facebook und X mit zum Teil großer Reichweite im Tausenderbereich, die weiter mit rhetorischen Samthandschuhen vor „islamistischem Extremismus“ warnen, nur um sofort im nächsten Satz relativierend von schrecklichen „Rechten“ zu schreiben, die „alle Ausländer rausschmeißen wollen“ und, wie sie empört formulieren, mit ihren „rechten“, weil kritischen Anmerkungen die Kommentarspalte „verschmutzen“. Wow! Political correctness at its finest –oder auch ein Fall von “Wasch mich, aber mach mich nicht nass.” Fakt ist: Ich kenne real keinen einzigen „Rechten“, AfDler oder Zeitkritiker, der Italiener, Chinesen, Koreaner oder Peruaner remigrieren, vulgo: rausschmeißen will. Auch keine Türken oder Perser et cetera. Oder Migranten, die hier gut integriert sind und einer Arbeit nachgehen,

Der Großkonflikt wird kommen

Doch es ist tatsächlich diese herbeikonstruierte „rechte Ecke“, vor der die guten Zeigefinger-Kritiker mehr Angst haben als vor dem realen, mörderischen Feind. Klar, ein paar von uns haben vor etwa zwölf Jahren so geschrieben, in Teddybärchenwerfer-Zeiten, als die ersten Anfänge der gesteuerten Ersetzungs-Migration erkennbar wurden; als sogar das Wort „Migrant“ noch offiziell geächtet war, weil diese edlen Wilden korrekt „Flüchtlinge“ heißen mussten. Wenn ich aber inzwischen derartige Vollwaschgang-Kritik lese, frage ich mich, wo diese „Kritiker“ die letzten 12 Jahre schlafend verbracht haben. Werdet endlich wach, verdammt!

Zur Wiederholung – ich schrieb es schon mehrfach und ich schreibe es erneut: Erstens, es gibt keinen „Islamismus“, sondern einzig den Islam. Zweitens: Die unheilge Allianz der Islamo-Linken – die Migrantifa – ist die schlimmste Gefahr, die grauenhafteste Pest unserer Zeit. Und drittens: Friedlich wird sich dieser Status quo der gezielt gesteuerten Invasion von archaisch-primitiven Fremdkulturen, gepaart mit einer faschistoid-links-utopischen Agenda westlicher Dekadenz nicht mehr lösen lassen. Der Krieg gegen unsere Kultur, der von globalistischen Zerstörern als Ersetzungsmigration (“replacement migration“ laut ihrer eigenen Agenda) geplant war, wird gerade live von invasorischen, primitiven Horden aus steinzeitreligiösen Stammesstrukturen, die dieser Einladung gern gefolgt sind, brandschatzend und mordend in unsere Heimatländer getragen. Jeder kann es sehen. Dieser Krieg wird nicht einfach verschwinden, bloß weil das Gros der verweichlichten, westlichen Jammerlappen wimmernd den Frieden bevorzugen. Nein, dieser Großkonflikt wird unausweichlich kommen.

“Unschöne Bilder” sind längst hinzunehmen

Qui maxime vult vincit: Der, dem es am wichtigsten ist, gewinnt. So lautet eine alte Regel – die leider die meisten der verweichlichten westlichen Loser vergessen haben. Wir haben unsere einstigen Werte, um die uns die gesamte Welt beneidete, gegen Duckmäusertum, Feigheit und Selbsthass eingetauscht. Wir haben die Schlechtesten der Schlechten zu unseren Führern gewählt und dem allerletzten menschlichen Abschaum Tür und Tor geöffnet. Wir brauchen also Remigration – und zwar in einem Maß, bei dem uns auch die politisch so gefürchteten „unschönen Bilder“ egal sein müssen. „Das Ende Europas ist so würdelos“ schrieb dieser Tage eine geschätzte Freundin und akribische Untergangs-Chronistin auf Facebook angesichts des brennenden Frankreichs und des sich täglich steigernden Terrors. Man kann es kaum treffender und nüchterner formulieren (außer vielleicht noch so: „Vielfalt ist unsere Stärke“… Ironie off!).

Die gesamte sogenannte “Europäische Union“ ist zu einem Failed State verkommen, zu einem siechen, untergehenden Moloch. Und wenn in diesem siechen Moloch die Populationsbombe in ein paar Jahren hochgeht und die schiere Masse aus Millionen zornigen arabischen und afrikanischen Kids das Wahlrecht erhalten haben, werden die linken Wohlstandsprimaten sehr schnell zu spüren kriegen, dass sie als nützliche Idioten ausgedient haben. Dann wird es Schlag auf Schlag gehen; selbst Houllebeq wird von der Realität übertroffen werden: Kurz darauf werden Premiers, Präsidenten und Kanzler Moslems sein – mit Zugang zu den Atomwaffen-Arsenalen der gefallenen NATO-Mächte. Dann ist Doomsday – und das war’s. Den Rest erledigt schließlich, digital lächelnd wie die Grinsekatze in „Alice im Wunderland“, die KI. Mal schauen, wer schneller ist.

Kampf bis zuletzt

Vor etwas mehr als einem Jahr schrieb ich meinen Text: „Zurück in der Heimat – aber was ist Heimat noch?“ Er mutet heute aktueller an denn je, wenngleich er bereits eingeholt wurde von noch Schlimmerem. Die aktuellen Geschehnisse überflügeln seither tagtäglich jede noch so pessimistische Ahnung und toppen gar die schwärzeste Prognose im Zeitraffer. In diesem Mahlstrom kann man als denkender Mensch schlichtweg nicht mehr schreibend Schritt halten. Als kassandrische Mahner müssen wir uns mehr denn je von erbärmlichen Antidemokraten, von Staatspropagandisten im öffentlichen Staatsfunk eines inzwischen komplett dysfunktionalen Staates, als „Demokratiefeinde“ und „Nazis“ bezeichnen lassen – inklusive Überwachung, Sperrung und möglicherweise bald auch Verhaftung (die neuen Geheimdienstgesetz-Novellen lassen grüßen) Nun gut; in dieser Psychiatrie ein Chronist zu bleiben, ist ein hartes Brot und mittlerweile gefährliches Unterfangen. Meine eigene Social-Media-Beteiligung habe ich von hundert auf vielleicht noch fünf Prozent heruntergeschraubt; innerlich bereite ich mich längst auf den realen Katastrophenfall vor. Ich mache weiterhin meine Hausaufgaben, bleibe informiert am Puls der Zeit, versuche meine stetig wachsende Wut zu bändigen und, wenn es bald ganz übel kommt, am Leben zu bleiben. Fliehen werde ich erst, wenn Letzteres nicht mehr sicher ist. Ich wiederhole mich zwar, wenn ich erneut Reinhard Mey zitiere – doch es ist, wie es ist: „Hier hast du lebenslänglich und hier wird dein Zorn gebraucht!“

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Was bleibt abschließend noch zu sagen? Ein Mangel an Furcht führt zu Sorglosigkeit; Sorglosigkeit führt zu Wehrlosigkeit – und Wehrlosigkeit führt zum Aussterben. Wären unsere Vorfahren einst den Sorg- und Wehrlosen gefolgt, würde es uns längst nicht mehr geben. Wir müssen wieder lernen, uns zu fürchten – denn wir fürchten uns noch lange nicht genug –, um uns endlich mit Zähnen und Klauen gegen jene wehren zu können, die nicht ruhen werden, ehe sie uns ausgelöscht haben. Wir müssen wieder lernen, Sorge für den Rest von uns und den Rest unserer Heimat zu tragen – mit aller Kraft und allen Mitteln. Sonst sind wir verloren.