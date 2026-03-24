In Ruth Hoffmanns “Spiegel”-Auszug ihres Buchs „Raubzug von rechts“ wird das Kyffhäuser-Denkmal zu einem Sinnbild herabgewürdigt, das eine angeblich veraltete, völkische Ideologie verkörpert und mit modernem Nationalismus gleichgesetzt wird. Hoffmanns These ist klar: Die Nation sei eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, jede Berufung auf eine kontinuierliche deutsche Identität bloßer Unsinn, ja gefährlich. Stattdessen preist sie ein inklusives Verständnis von Staatsbürgerschaft, das Abstammung bewusst ignoriert und allein auf dem Grundgesetz fußt. Diese Sichtweise jedoch ist selbst das Produkt einer einseitigen Erinnerungskultur, die Deutschland seit 1945 prägt – einer Kultur des unaufhörlichen Mahnens, der ewigen Buße und der bewussten Distanzierung von der eigenen Geschichte. Konservativ gedacht plädiert man stattdessen für eine affirmative Erinnerungskultur, die Heimatliebe als natürliche, lebensspen-dende Tugend feiert und erkennt, dass Denkmäler im öffentlichen Raum wichtiger sind als Mahnmale.

Denn Denkmäler wie das auf dem Kyffhäuser bauen Brücken zur Vergangenheit, stärken das kollektive Selbstvertrauen und erinnern an Größe, während Mahnmale uns nur an Schuld ket-ten. Diese Perspektive wurzelt tief in den klassischen konservativen Gedankenwelten eines Johann Gottfried Herder und Johann Gottlieb Fichte, die das Volk nicht als abstrakte Konstruktion, sondern als organisch gewachsenes Wesen verstanden.

Von der Buße zur Bejahung

Die deutsche Erinnerungskultur der Nachkriegszeit ist geprägt von einer obsessiven Fixierung auf die dunkelsten Kapitel der Geschichte. Mahnmale wie das Holocaust-Mahnmal in Berlin oder die unzähligen Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus dienen als ständige Warnung – zweifellos notwendig und moralisch geboten, doch sie beherrschen den öffentlichen Raum und das kollektive Gedächtnis so vollständig, dass kaum noch Platz bleibt für das Licht der eigenen Geschichte.

Hoffmann nutzt genau diese Dominanz, um das Kyffhäuser-Denkmal zu diskreditieren: Es stehe für ein Kaiserreich, das Kriege führte und Kolonien eroberte, und damit für eine Linie, die unweigerlich in dunkle Epochen münde. Doch diese Verkürzung ignoriert die vielschichtige Natur je-der echten Erinnerung.

Klassische konservative Denker wie Herder lehrten, dass Kultur kein künstliches Konstrukt, sondern organisch gewachsen ist – verwurzelt in Sprache, Landschaft und überlieferten Traditionen. In seinen „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ beschrieb Herder die Völker als einzigartige, lebendige Einheiten, geprägt durch ihre spezifischen kulturellen Aus-drucksformen: Lieder, Sagen, Bräuche, die wie ein lebendiger Atem durch die Generationen gehen. Er plädierte für einen kulturellen Relativismus, der jede Nation nach ihren eigenen Maßstäben beurteilt, und warnte eindringlich vor einer Vermischung, die die Authentizität eines Volkes zerstören müsse. Für Herder lag die wahre deutsche Kultur nicht in elitären Hofkreisen, sondern im „Volk“ – in der gemeinsamen Erinnerung an Ursprünge und in der Pflege jener Traditionen, die Identität erst ermöglichen.

Mahnen und inspirieren

Das Kyffhäuser-Denkmal verkörpert genau diesen Geist. Es ist kein bloßer Propagandabau des 19. Jahrhunderts, sondern ein steinernes Zeugnis der Einigung von 1871, die aus jahrhunderte-langer Fragmentierung endlich Einheit schuf. Erinnerungskultur muss nicht allein mahnen; sie soll auch inspirieren. Das Denkmal erinnert an Gestalten wie Friedrich Barbarossa, der das Heilige Römische Reich zu einer europäischen Macht erhob, oder an Wilhelm I., der die moderne Nation begründete. Hoffmann behauptet, das Reich sei kein “deutsches“ gewesen, sondern multiethnisch und lose gefügt. Gerade darin aber lag seine Stärke: Es war ein Verbund germanischer Stämme, der sich gegen äußere Bedrohungen behauptete und eine kulturelle Kontinuität schuf, die bis in die Gegenwart reicht. Die Sage vom schlafenden Kaiser im Berg, die Hoffmann als nationalistischen Spin des 19. Jahrhunderts abtut, reicht weit tiefer. Sie wurzelt in mittelalterlichen Legenden und diente über Jahrhunderte als Hoffnungssymbol in Krisenzeiten – von den Napoleonischen Kriegen über die Weimarer Republik bis in die Nachkriegszeit. In einer Ära globaler Entwurzelung, in der Heimat für viele zum bloßen geografischen Zufall verkommt, ist solche Erinnerung essenziell. Sie stärkt Resilienz, wo bloße Mahnung nur Selbstzweifel sät.

Andere Nationen zeigen, wie das gelingen kann: Frankreich ehrt den Arc de Triomphe und die napoleonischen Siege, ohne sich ständig für sein koloniales Erbe zu entschuldigen; Großbritannien lässt Nelson auf dem Trafalgar Square unverändert thronen, obwohl der Schatten des Empire lang ist. Warum sollte ausgerechnet Deutschland seine Denkmäler pathologisieren? Eine ausgewogene Erinnerungskultur braucht beides: Mahnmale an ihrem Platz und Denkmäler als tragenden Kern, der uns verbindet. Herder würde eine solche affirmative Haltung fordern: die Pflege nationaler Erinnerung als Akt der Selbsterhaltung, nicht als Aggression.

Die Wurzeln der Identität

Heimatliebe ist keine Ideologie und erst recht keine rassistische Verirrung, wie Hoffmann sie karikiert. Sie ist ein tief in der menschlichen Natur verankertes Urgefühl. Klassische Konservative beschrieben sie als kulturelle Kontinuität: Herder betonte die Einzigartigkeit jeder Volkskultur, die durch Sprache und Tradition entsteht – ein organisches Ganzes, das nicht künstlich ver-mischt werden sollte, ohne seinen Charakter zu verlieren. In der Heimatliebe sah er eine Quelle moralischer Stärke, die Völker zu friedlicher Koexistenz befähigt, solange jede ihre Identität wahrt. Ähnlich rief Fichte in seinen „Reden an die deutsche Nation“, gehalten unter französischer Besatzung, zur nationalen Erneuerung auf – nicht durch Krieg, sondern durch Bildung und Kultur. Er verstand die deutsche Nation als geistige Einheit, geprägt von einer einzigartigen Sprache und Tradition, die sie von anderen Völkern unterschied. Diese Reden waren ein leidenschaftliches Plädoyer für Selbstvertrauen: Die Deutschen sollten ihre kulturelle Überlegenheit in Philosophie, Literatur und Ethik erkennen, um sich aus der Unterdrückung zu befreien.

Das war kein enger Chauvinismus, sondern die Antwort auf eine existentielle Bedrohung – die nationale Identität als Quelle von Freiheit und Fortschritt. Fichte machte Heimatliebe zum Bildungsauftrag: Durch Erziehung zur kulturellen Bewusstheit entsteht ein starkes, selbstbewusstes Volk. Hoffmann räumt zwar ein, dass Zuwanderung in Deutschland keine neue Erscheinung ist, und nennt die Hugenotten und oder die Polen im Ruhrgebiet.

Bedingung gelungener Integration

Doch die Historikerin übersieht dabei die entscheidende Bedingung gelungener Integration: Die genannten Gruppen waren kulturell nah genug, um sich einzufügen, ohne die bestehende Identität aufzulösen. Die Hugenotten brachten calvinistische Arbeitsethik und handwerkliches Können, die preußische Disziplin und Wirtschaftskraft nachhaltig stärkten; die polnischen Arbeiter fanden in der katholischen Arbeiterkultur des Ruhrgebiets eine Heimat und assimilierten sich über wenige Generationen vollständig. Heutige Migration stellt dagegen weit höhere Anforderungen: Sie verlangt von uns als aufnehmender Gesellschaft, dass Heimatliebe nicht aufgegeben wird, sondern gerade als einladende Leitkultur wirkt – genau wie Fichte es forderte. Wer diese Liebe teilt, gehört gerne dazu; doch wer sie ablehnt – wie leider erhebliche Teile der insbesondere islamischen Zuwanderer –, bleibt selbstgewählt fremd.

In Thüringen, wo das Kyffhäuser majestätisch thront, wird diese Heimatliebe greifbar: der dunkle Wald, die Burgruinen, die Sage vom erwachenden Kaiser – all das weckt einen stillen, tiefen Stolz. Hoffmann deutet das als „autoritäre Großmachtphantasie“. Doch es ist schlicht Realität: Deutschland war Großmacht, und dieses Erbe kann inspirieren, statt zu belasten. Eine affirmative Heimatliebe fördert Inklusion, weil sie klare Wurzeln bietet. Ohne solche Wurzeln zerfällt Gesellschaft, wie Oswald Spengler in „Der Untergang des Abendlandes“ mit visionärer Schärfe warnte.

Denkmäler sind wichtiger als Mahnmale

Denkmäler sind wichtiger als Mahnmale, weil sie aufbauen, wo jene nur bremsen. Mahnmale erinnern an Fehler – notwendig, doch in Deutschland so überbetont, dass sie das kollektive Selbstbild verdunkeln. Denkmäler hingegen feiern Errungenschaften: die Ingenieurskunst des 176 Meter hohen Brunnens am Kyffhäuser, die militärischen Siege von 1870/71, die kulturelle Einheit nach Jahrhunderten der Zersplitterung. Hoffmann kritisiert das Kyffhäuser als Symbol für Kriege, die man „Einigungskriege“ nannte. Doch ohne diese Kriege gäbe es kein modernes Deutschland. Bismarck vereinte durch kluge Stärke, was bloße Fragmentierung geschwächt hatte. Das Denkmal ehrt genau diesen historischen Akt, ohne Gewalt zu glorifizieren.

In der Weimarer Republik wurde das Kyffhäuserdenkmal zur Pilgerstätte für Patrioten; nach 1945 ließ man es bewusst verfallen. Dass es heute wieder zu Zusammenkünften einlädt, ist keine Radikalisierung, sondern die Wiederbelebung einer positiven Tradition – ein stiller Aufruf zur Selbstbesinnung. Im Kontrast zu Hoffmanns Zitat von Heinrich Heine, der Barbarossa als überflüssigen Kaiser verspottete, sehe ich in der Sage ein zeitloses Versprechen: Der Kaiser erwacht, um die Nation zu erneuern. Nicht regressiv, sondern zutiefst progressiv – für ein starkes, selbstbewusstes Deutschland inmitten Europas. Herder und Fichte würden zustimmen: Denkmäler bewahren die „Volksseele“, wie Herder sie nannte, und fördern jene geistige Einheit, die Fichte als höchstes Gut ersehnte.

Es braucht eine Wiederbezauberung der Welt

Auch moderne Denkmäler könnten das Erbe ergänzen – etwa eines für die friedliche Wiedervereinigung von 1990, die ohne Blutvergießen gelang und doch ein Wunder der Geschichte bleibt. Stattdessen entstehen weiter Mahnmale. Dieses Ungleichgewicht schadet besonders der jungen Generation, die Schuld lernt, aber kaum mehr Stolz. Eine wahrhaft konservative Intellektualität, wie sie Alain de Benoist in der Nouvelle Droite vertritt, fordert ein „Reenchantment“ – die Wiederbezauberung der Welt durch Mythen und Symbole. Das Kyffhäuserdenkmal leistet genau dies: Es verbindet Mythos mit Stein, Heimat mit Geschichte, Vergangenheit mit Zukunft.

Hoffmann schließt mit Heine, der “keinen Kaiser” brauche. Der konservative Konter hierauf muss lauten: Wir brauchen Symbole wie Barbarossa, um uns zu erlösen – und zwar von der ewigen Buße. Eine Erinnerungskultur, die Heimatliebe feiert und Denkmäler priorisiert, stärkt die Nation nachhaltig. Klassische Konservative wie Herder und Fichte bleiben die Wächter dieses Erbes: Sie lehren, dass Kultur organisch wächst und identitätsstiftend ist. Der Kyffhäuser muss leuchten, nicht verstauben. Denn nur wer seine Wurzeln liebt, kann in der Moderne bestehen – frei, selbstbewusst und mit offenem Blick in die Welt.