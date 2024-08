Heimaturlaub bei den Taliban

Ferien bei den Steinzeit-Islamisten am Hindukusch? Was für eine fürchterliche Vorstellung für jeden vernünftigen Menschen, dem Leben und Gesundheit lieb sind, vor allem jene, die doch vorgeblich vor deren Terror und Verfolgung geflüchtet sind! Zum dritten Jahrestag der Machtübernahme zeigen die Nachrichten bei ZDF und SAT1 derzeit noch einmal die vielen Afghanen – fast ausschließlich Männer –, welche verzweifelt versuchten, eines der letzten Flugzeuge aus Kabul zu erwischen. Menschen hungern und die Menschenrechtslage dort ist katastrophal: Frauen dürfen kaum noch arbeiten und nur noch vollkommen verhüllt auf die Straße. Das alles ist bekannt und auch glaubwürdig; denn wo Ideologen herrschen, versinkt die Gesellschaft im Elend. Jedoch gibt es immer wieder Afghanen, die es geschafft haben, hier als angebliche Flüchtlinge anerkannt werden – und trotzdem zwischenzeitlich in ihre Heimat zurückkehren. Ein Trick macht’s möglich: Man reist über den Iran und lässt sich dort ein Visum ausstellen, das nur lose in den Reisepass eingeklebt wird. Anschließend lässt es sich leicht wieder entfernen, und offiziell ist man nur bei den Mullahs zu Gast gewesen. Das wurde nun von RTL aufgedeckt. Sogar Reisebüros in Deutschland bieten den fragwürdigen Service unter der Hand an.

Es drängen sich dabei sofort zwei Fragen auf: Warum zieht es jemanden, der den Taliban nur mit knapper Not entkommen sein will, zu seinen angeblichen Peinigern zurück? Zudem kostet so eine Reise eine Menge Geld; bekanntlich ist Afghanistan kein Reiseziel für Pauschaltouristen, das man in der Vorsaison günstig bereisen kann. Man muss kein böser “Rassist” sein, um hier stutzig zu werden – wenn man es nicht, weniger diplomatisch, als großen Betrug bezeichnen möchte. Die “Urlauber” haben offenbar keine Repressalien durch die dortigen Machthaber zu befürchten, stehen ihnen also ideologisch näher, als man es die deutsche Öffentlichkeit glauben lässt. Eine Gärtnerin in Berlin, die von einem Afghanen attackiert wurde, der sich nicht an den Anblick arbeitender Frauen gewöhnen konnte, bezahlte diese ideologische Nähe fast mit ihrem Leben. Werden von unseren Nachrichtensendern Interviews mit den in Afghanistan Verbliebenen geführt, steht vor allem das wirtschaftliche Elend im Vordergrund. Nun würde ich mich an deren Stelle ebenfalls nicht offen kritisch zu den Taliban äußern, und so ist schwer zu sagen, ob die Menschen nur mit der Armut unzufrieden sind oder auch mit den Ideen ihrer Obrigkeit. Es sind Fragen, die in den Medien nicht gestellt werden, denn das Narrativ des “verfolgten Flüchtlings” wird selten angetastet und schon die Hinterfragung genügt für den Anfangsverdacht der Fremdenfeindlichkeit.

Reine politische Kosmetik

Man betreibt lediglich Kosmetik: In zwei Wochen stehen die Landtagswahlen in Thüringen an. In der Sendung “Fakt ist…” mutierten ostdeutsche Landespolitiker gerade zu Hardlinern in Sachen Migration. Selbst der Linke Bodo Ramelow will plötzlich problematische Asylbewerber – die aus seiner Sicht natürlich nur “Einzelfälle” darstellen – “konsequent abschieben”. Es geht um eine Arbeitspflicht für Migranten und die Bezahlkarte, welche vielen Linken jetzt schon als unmenschliche Schikane angesehen werden. Nur die BSW-Kandidatin Katja Wolf befindet plötzlich, Migranten müssten dem deutschen Sozialstaat auch “etwas zurückgeben”; eine Aussage, die nach der Wahl rasch wieder vergessen sein dürfte. Über allem schwebt der Mythos der lang ersehnten Fachkraft, die sich unter all den Eingewanderten befinden soll – auch wenn Björn Höcke treffend einwirft, die wirklichen Fachkräfte machten längst einen riesigen Bogen um Deutschland. Wohl wahr: Die Rahmenbedingungen in unserem Land stimmen einfach nicht mehr, Deutschland hat weitestgehend den Anschluss an Wissenschaft und Forschung verpasst. Man spürt: Linke, CDU und FDP wollen zwar an den Symptomen etwas ändern, die ihre Wähler verärgern und eine Menge Stimmen kosten; am System der offenen Grenzen jedoch will man nicht rütteln. Immer wieder ist von “unseren Regeln” die Rede, die man Migranten deutlicher vermitteln müsste. Bislang galt so etwas als “rechts” und als nationalistische Zumutung; aber wenn der Absturz unter die 5-Prozent-Hürde droht, darf man sich schon einmal Positionen der AfD ausborgen, die man vorher verteufelt hat. Vor allem die CDU ist darin ganz groß.

Was Regeln betrifft, geht auch unsere Außenministerium nicht gerade mit gutem Beispiel voran: Bekanntlich vergab Annalena Baerbocks Behörde dubiose Visa für Afghanen mit der Großzügigkeit eines Füllhorns, was in den etablierten Medien kaum thematisiert wurde (ARD und ZDF berichteten stattdessen über Kritik aus der Migrationslobby, Deutschland habe viel zu wenige Afghanen aufgenommen).

Nicht zimperlich

Ob dabei überhaupt geprüft wurde, ob Baerbocks großzügig nach Deutschland durchgewunkene Migranten tatsächlich vor Verfolgung geflohen sind oder einfach von den wirtschaftlichen Verlockungen Deutschlands angezogen wurden, ist ebenfalls mehr als zweifelhaft. Dabei stelle ich noch nicht einmal in Abrede, dass es in Afghanistan tatsächlich Menschen gibt, die politische und religiöse Verfolgung zu befürchten haben – denn Islamisten sind im Umgang mit ihren Gegnern von jeher nicht zimperlich. Ob es diese allerdings wirklich bis Europa schaffen ist fraglich und wir haben zudem in Deutschland längst den Punkt überschritten, an dem die klassischen Asylkriterien kaum mehr angewandt werden; es ist den Verantwortlichen offenbar schlicht egal. Auch die Gefährdung der inneren Sicherheit interessiert längst nicht mehr – denn wenn sich hier Afghanen aufhalten, die ohne weiteres zwischen unseren Ländern hin und her reisen können, muss man sich nicht wundern, wenn dabei auch eine Menge Islamismus mit im Gepäck steckt.

Menschlich mag es ja nachvollziehbar sein: Auch als Migrant kann man Heimweh in der fremden Umgebung empfinden. Selbst tatsächlich Verfolgte können sich deshalb oft nur schwer entschließen, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Man ist mit der Mentalität der Heimat eng verbunden und lässt Freunde und Familie zurück, durchaus oft auch in Lebensgefahr. Viele deutsche Exilanten, die noch rechtzeitig vor den Nationalsozialisten fliehen konnten, vergingen im Ausland fast vor Heimweh nach Deutschland, viele brachten sich verzweifelt um. Auch deutsche Juden, die ins britische Mandatsgebiet Palästina entkommen waren, kamen nach dem Krieg wieder ins Land ihrer Peiniger und Mörder zurück, weil sie sich der deutschen Kultur verbunden fühlten und hier nun einmal zuhause waren. Ähnlich ergeht es auch jenen Iranern, die vor den Mullahs flüchteten und sich nach der Zeit vor der islamischen Revolution zurücksehnen. Aber sie wissen: Würden sie nur einen Fuß auf den Boden der alten Heimat setzen, bedeutete dies Gefängnis oder gar Tod. Das haben unsere “Afghanistan-Touristen” offenbar jedenfalls nicht zu befürchten – was Zweifel an ihrer Schutz- und Asylberechtigung aufwirft.

Der Ukraine-Heimattourismus lässt grüßen

Sieht man die aktuellen Berichte zur humanitären Lage in Afghanistan in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten, dann wirken diese oftmals auffallend wie eine nachträgliche Rechtfertigung für Baerbocks zwielichtige Visa-Politik: Seid da nicht so kleinlich, schaut lieber mal, wovor sie die armen Menschen da gerettet hat! Zusätzlich fließen aus Deutschland noch immer Millionen als Entwicklungshilfe nach Afghanistan – die, ähnlich wie die Hilfen an die palästinensische UNWRA, ganz offensichtlich niemals bei den wirklich Bedürftigen ankommen. Man kann nur ahnen, dass das Geld entweder bei einschlägigen Waffenhändlern oder den auf den Konten der Taliban-Führung landet. Sachspenden werden derzeit von internationalen Hilfsorganisationen ebenfalls massiv zurückgefahren, weil man die Taliban – vollkommen zurecht! – nicht unterstützen will. Wahrscheinlich lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man auch Baerbocks Visa-Politik in diese Kategorie einsortiert: Sie hilft denjenigen, welche die richtigen Beziehungen haben, um ein solches Visum zu ergattern, jenen also, die in der afghanischen Hierarchie nicht ganz unten stehen – während die wirklich armen Teufel dort ihrem Schicksal überlassen bleiben. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.

Schon früher hat es zweifelhafte Fälle von “Heimaturlaub” in Syrien oder der Ukraine gegeben, letzteres sogar im großen Stil: In die Ukraine kommt man immerhin günstig mit dem Flix-Bus – doch auch dieser massenhafte Pendelverkehr der “Kriegsflüchtlinge” schürte keine Zweifel an der grundsätzlichen Schutzbedürftigkeit der Betroffenen. “Wenn du jetzt gehst, brauchst du gar nicht mehr wiederzukommen!”: Diese Drohung gilt nur in strengen Elternhäusern, nicht aber an Deutschlands Grenzen. Es wird ja oft darüber geklagt, es sei nicht möglich, Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis in ihre Heimat abzuschieben. Was also hindert uns daran, die Tür geschlossen zu halten, wenn Migranten freiwillig ausgereist sind, um Urlaub zu machen? Unter diesen Umständen muss man sich jedenfalls nicht wundern, warum kaum jemand noch das Wort “Asyl” ernst nimmt. Es bedeutet längst nicht mehr “Hilfe für Menschen in Not”, sondern “Wer mag, kann kommen – notfalls zahlen wir sogar das Ticket!”. Da hilft auch keine Symptompolitik mehr.