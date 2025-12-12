Heimliches Stelldichein: Merkel versammelt Mittäter des Corona-Komplotts in Stuttgart

Einige Tage nach der provozierenden Ordensverleihung für die Altkanzlerin in Stuttgart wird klar, warum man bei der umstrittenen Begründung blieb. Kritik daran gab es hinter vorgehaltener Hand, selbst in den Reihen der Grünen, und der FDP-Landesvorsitzende sprach sie sogar öffentlich aus. Für ihren “herausragendem politischen Einsatz während der Corona-Pandemie” durfte sich am Dienstag nicht nur Merkel von Kretschmann geehrt fühlen, sondern auch weitere Schlüsselfiguren des Corona-Komplotts. Einen Tag nach dem Festakt, dessen Uhrzeit erst kurz vor der Veranstaltung

bekannt gegeben wurde, kam heraus, wer dort noch so alles anwesend war

Neben der Merkel-Intima Annette Schavan, dem langjährigen CDU-Fraktionsvorsitzendem Volker Kauder sowie Schäuble-Schwiegersohn Thomas Strobl waren mit Christian Drosten, Alena Buyx, Melanie Brinkmann und Viola Priesemann zentrale Figuren der Corona-Kabale als Gäste zugegen. Übrigens berichtete allein die “Süddeutsche Zeitung” vollumfänglich über die Anwesendenliste; Alena Buyx und Viola Priesemann waren offenbar leicht zu übersehen…

Testkit-Hersteller ist Drostens Duzfreund

Professor Christian Drosten ist die Schlüsselfigur des globalen Corona-Komplotts. Mit seiner dubiosen Blitz-Veröffentlichung legte er am 23. Januar 2020 die entscheiden Basis für eine Dramatisierung der Krankheit, die ganz wesentlich durch übersensible PCR-Massentests und daraus generierten Fallzahlen getrieben wurde. Das Unternehmen TIB Molbiol von Drostens Duzfreund Olfert Landt stellte die PCR-Testkits zuerst in großer Stückzahl bereit, eine erste Version war bereits zehn Tage vor Drostens Veröffentlichung einsatzbereit. Die Gefahr der medialen Dramatisierung

übersensibler PCR-Tests hatte Drosten übrigens noch wenige Jahre zuvor selbst beschrieben.

Am 7. März 2020 fand sich sein Name dann in einem offenen Brief, der in der renommierten Fachzeitschrift “Lancet” abgedruckt wurde. Darin schlossen die 27 Unterzeichner wider besseres Wissens einen Laborursprung des Erregers als “Verschwörungstheorie” aus und forderten Solidarität mit jenen Forschern, die, wie wir heute wissen, in Wuhan den Erreger entwickelt und absichtlich oder unabsichtlich freigesetzt hatten. Nur einen natürlichen Ursprung, eine Zoonose, am besten noch durch den Klimawandel verursacht, wollten die offenbar korrupten Experten gelten lassen. Zwischenzeitlich ist allerdings unter anderem dank Professor Roland Wiesendanger (der wegen dessen offensichtlicher Irreführung der Öffentlichkeit mit Drosten am Landgericht Hamburg in einem äußerungsrechtlichen Rechtsstreit steht, bei dem just die eigentlich für den heuten Freitag angesetzte Verhandlung wieder einmal um einen Monat verschoben wurde) die Laborhypothese als plausibelste Erklärung des Erregerursprungs akzeptiert. Zu dieser Einschätzung kam übrigens auch der Bundesnachrichtendienst – und zwar bereits im Jahr 2020.

Keine Interessenskonflikte

Kein einziger der Unterzeichner des offenen Briefs gab damals Interessenskonflikte an. Dabei sponserte beispielsweise Peter Daszak mit seiner EcoHealth Alliance mehrere Gain-of-Function-Forschungsprojekte in Wuhan und machte erst später auf öffentlichem Druck hin seine Aktivitäten in Wuhan öffentlich. Sinnigerweise war Daszak im Januar 2021 unbestechliches Mitglied einer WHO-Aufklärungskommission, die nach Wuhan flog und keine Hinweise auf einen Laborfall fand. Zahlreiche Unterzeichner unterhielten enge Verbindungen zu Daszak und nach Wuhan – darunter auch ein gewisser Herr Dr. Drosten. In einem Interview mit der “Zeit” vom 10. November 2021 erklärte er: “Ich habe keine persönliche Verbindung zu den Leuten in Wuhan und bin noch nie in dem Institut gewesen.” Dabei ist er in einem Gruppenbild von der 28. Jahrestagung der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Medizin im Jahre 2015 direkt neben der Corona-Forscherin Prof. Dr. Shi Zhengli (“Bat-Lady”) aus Wuhan abgebildet,

die gemeinsam mit Peters Daszak veröffentlicht

Drosten war es übrigens auch, der mit seiner lausigen Virenlast-Studie im Frühjahr 2020 Merkel das Argument für Schulschließungen verschaffte. Bereits Ende März 2020 wurde Drostens selbstloser Einsatz von der Bundesregierung honoriert: 150 Millionen Euro flossen in ein „Netzwerk der Universitätsmedizin“, das Drosten koordinieren sollte. Bis in die Gegenwart schweigt der “Posterboy der Pandemie” zu seinen verhängnisvollen Verstrickungen in das Corona-Regiment: In den vergangenen Tagen lieferte Drosten bei den Anhörungen der Corona-Enquete-Kommission zirkusreife Auftritte ab und vermied so sachliche Antworten auf beißende Fragen, um sich in seinen Lügengespinsten nicht noch weiter zu verheddern.

Agitation und Propaganda

Der Festakt zur Verleihung der Staufermedaille in Gold an Angela Merkel war dagegen ein wohliges Bällebad; hier stellte niemand unbequeme Fragen. Und neben Drosten war in Stuttgart ja auch noch Alena Buyx, die in der Vergangenheit die mRNA-Injektionen mit geradezu

atemberaubender Ignoranz verharmlost hatte – Stichwort „… dann ist das weg!“. Mittels ihrer Kuchenteig-Ethik rechtfertigte sie früher oder

später jede Merkel-Maßnahme bis hin zur Impfpflicht, für die sich auch Melanie Brinkmann starkmachte. Den “Qualitätsmedien” riet Buyx übrigens nach der “Pandemie” ob deren Mittäterschaft, die Aufarbeitung doch im eigenen Interesse zu bremsen. Noch weiter ging Viola Priesemann mit ihrer

“No-Covid”-Initiative, für die sich selbst Clemens Fuest vom renommierten ifo-Institut nicht zu schade war.

Eine nie dagewesene Kombination aus weltweit koordinierter Agitation und Propaganda, ergänzt um dreiste Zensur und Diffamierungen, die auch vor ausgewiesenen Experten keinen Halt machten, ermöglichte diesen Figuren ein weitgehend freies Schalten und Walten. Allein der Bund hat sich diesen Wahnsinn 400 Milliarden kosten lassen; gekostet hat es aber viele Menschen nicht nur ihr Geld, sondern auch ihre Gesundheit und so manchem das Leben. Dabei waren alle zentralen Thesen dieses Propagandafeldzugs schlichtweg falsch:

Die angeblich drohende Überlastung der Intensivstationen

die angeblich Notwendigkeit für Ausgangssperren und Schulschließungen

angeblich fehlende Behandlungsmöglichkeiten (Stichwort Ivermectin)

die Impfung als angeblich einziger Ausweg aus der “Pandemie”

Impfung als angebliches Instrument zum Fremd- statt Eigenschutz

die angebliche “Sicherheit” und “Hochwirksamkeit” der Impfung.

Sekt, Orangensaft und Maultaschenspieße

Aber lassen wir zum Schluss nochmals den Gastgeber der bizarren Stuttgarter Zusammenkunft zu Wort kommen, die mit “langem Applaus für

Merkel, Sekt, Orangensaft und Maultaschenspieße” endete. Als Stiko-Chef Thomas Mertens sich Anfang 2022 im Hinblick auf die Impfung von Kindern eher zurückhaltend und nachdenklich zeigte, tickte Winfried Kretschmann aus: “…ob jetzt eine Impfpflicht politische Kollateralschäden erzeugt – was sie zweifellos auch tun wird -, das zu bewerten liegt jetzt nicht in der Kompetenz der Stiko oder von wem auch immer. Da ist manches verrutscht.“

Bereits in meinem Merkel-Buch habe ich beschrieben, was da “verrutscht” ist oder besser verrückt lief: “Man erkennt hier ein Muster, das im Deutschland der Ära Merkel Schule macht: Ideologie und Wunschdenken schlagen Vernunft und Verstand. Wissenschaftliche Erkenntnis wird so lange beschworen, wie sie den politischen Akteuren nützt. Sie wird als ‚Wissenschaftlicher Konsens‘ politisch instrumentalisiert und gegen Widersacher in Stellung gebracht. Einrichtungen wie die Bertelsmann-Stiftung, die Leopoldina, der Ethikrat oder die Charité liefern annähernd alles, was das Politikerherz begehrt. Auch die Peinlichkeit, sich dabei mitunter selbst zu widersprechen, nimmt man auf sich, wenn Ruhm, Karriere und reichlich Drittmittel winken. Weicht wissenschaftliche Erkenntnis jedoch von den politischen Zielen ab, wird sie bestenfalls ignoriert, regelmäßig verunglimpft und schlimmstenfalls verfolgt. Geld gibt es dann obendrein auch keines mehr.” Kretschmann in bei seiner Merkel-Laudatio in Stuttgart: „Ob man im Ganzen richtig gehandelt hat, darüber entscheidet dann die Geschichte.” Sicher ist soviel: “Die Geschichte” wird sicher nicht aus Merkels Geschichten bestehen.