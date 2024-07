Heiße Luft und grüne Transformation: Von der Leyen führt die EU in den Abgrund

„Europa soll einen Gang hochschalten“, proklamierte die mehrfache Job-Versagerin und Rechtsbrecherin, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in ihrer Bewerbungsrede zur Wiederwahl. Die Wirtschaft solle künftig “noch grüner” werden. Kein Wunder: Ihr Sofortprogramm enthält Zugeständnisse an die Grünen-Fraktion, ohne deren Stimmen sie keine Mehrheit erzielt hätte. Ein sauberes Geschäft, wenn eine Hand die andere wäscht? Oder eher ein Indiz daafür, wie korrumpiert die Politik inzwischen ist? Wohlwissend, dass die bisherigen „Klimaschutzpläne“ Europa durchweg schadeten und Deutschland zum kranken Mann der Weltwirtschaft machten, wird die Klimapolitik nun umetikettiert zu Industrieplänen namens „Clean Industrial Deal“. VdL begibt sich in eine gewollte Geiselhaft der Grünen-Fraktionschefin Terry Reintke, die meinte: „Die EU muss massiv in eine grüne und klimaneutrale Industriepolitik investieren.“ Nur dann bliebe Europa wettbewerbsfähig und könne Zukunftsjobs sichern, glaubt diese militante Klimafetischistin.

Wäre sie keine Ideologin und würde sich der Realität und Wissenschaft nicht verschließen, müsste von der Leyen längst erkannt haben, dass grüne Politik nicht die Lösung, sondern die Ursache des Problems ist. Auch Habeck unterstützt den absehbaren Crash eins zu eins, er kommt schließlich aus dem gleichen Stall. Was die EU-CO2-Vorgabe für den Wohnungsbau bedeutet, die „Nullemissionsgebäude“, gilt auch für andere Wirtschaftsbereiche. Mit der Folge, dass immer mehr Unternehmen mit den Füßen abstimmen und die Koffer packen. Tausende Firmen schlagen woanders ihre Zelte auf – wenn sie nicht vorher insolvent werden. Und alles aufgrund irrgeleiteter grüner Politik wegen dieses Spurengases CO2.

Wasserdampf auf Rekordniveau

Obwohl der CO2-Ausstoß in Deutschland seit 1990 fast halbiert wurde, wird es wärmer – wovon man im ersten Halbjahr 2024 allerdings nichts merkte. Höchste Zeit, dass es endlich Sommer wird! Die Temperaturen sind in den letzten 150 Jahren tatsächlich minimal gestiegen, die gemessenen Grade der letzten 20 Jahre nachweisbar. Soweit es aber einen Zusammenhang zwischen dem CO2 und der Erderwärmung gibt, wird unterschlagen, dass die CO2-Entwicklung der Erderwärmung folgt – und nicht, wie behauptet, umgekehrt. Und dass es neben CO2 mit Methan, FCKW und SF6, NF3 noch etliche weitere zum Treibhauseffekt beitragende Stoffe gibt. Erwähnt sei hier insbesondere der Wasserdampf, der ein Rekordniveau erreichte (nicht gemeint ist der Wasserdampf in Form von „heißer Luft“, die insbesondere in Berlin aus bekannten Mündern und anderen Körperteilen abgesondert wird).

Es geht hier um den Rekord an Wasserdampfanteilen in der Stratosphäre, verursacht vor allem durch die den Ausbruch des Hunga Tonga, der messbare Auswirkungen auf die “Rekorderwärmung” hat. Vulkanausbrüche an Land verursachten eine Abkühlung, der unterseeische Vulkanausbruch hingegen eine Erwärmung – weil die entstandenen 100 Megatonnen Wasserdampf bis auf 58 km Höhe in die Stratosphäre geschleudert wurden, wo Wasserdampf normalerweise nicht hingelangt, und sich dort nach und nach über den gesamten Erdball verbreiteten. Obwohl sogar Wikipedia den Vulkanausbruch des Hunga Tonga 2022 problematisierte und bestätigt, dass die dadurch ausgelöste Erderwärmung dieses Jahrzehnt anhalten wird, fokussiert sich die ignorante Politik weiter auf ihr Steckenpferd CO2 – in blinder Unterwerfung unter die Doktrin des selbsternannten Weltklimarates. Ergänzende Infos zur Dramatik und den Folgen des Hunga-Tonga-Ausbruchs: siehe dieses Video).

Zerstörungspolitik – in wessen Interesse?

Die Frage sollte daher erlaubt sein, von wem diese CO2-Fetischisten eigentlich ausgehalten werden, um alle übrigen Ursachen der Erderwärmung in den Wind zu schlagen, außer just der Ausnahme des für die Vegetation und damit das Leben der Menschheit wichtigen Kohlendioxids. Ist deren intellektuelle Aufnahmefähigkeit für neue Erkenntnisse final abgeschlossen, sind die Herrschaften wirklich nicht mehr lernfähig? Falls sie es doch sind und dennoch am CO2-Reduktionskult festhielten, dann wären sie Verfechter einer dubiosen Verschwörungstheorie. Sofern diese Leute in der Lage sind, sich auf dem Laufenden zu halten, aber dennoch ihren Prinzipien nachhängen, dann wäre ihre Politik subversiv – und für unsere Gesellschaft zerstörerisch. In wessen Interesse und Auftrag, fragt sich da doch? Europa befindet sich im weltweiten Vergleich im Abstieg und deutsche Politiker und Politikerinnen übernehmen dabei eine Führungsrolle. Die Herrschenden genießen für ihre Politik nur noch 30 Prozent Wählerzustimmung, verstehen sich aber darauf, sich mit allen Tricks an der Macht zu halten. Hierzu gehört offenbar auch, von der Leyen auf ihrem Thron zu belassen – obwohl sie am Tag zuvor vom Europäischen Gerichtshof wegen ihrer milliardenschweren geheimen Impfverträgen verurteilt wurde (Stichwort Pfizer-Gate).

Mich würde es nicht wundern, wenn die Ampelregierung in einem Jahr den “Kriegszustand” (alias Verteidigungsfall) ausruft, um die Wahlen im Spätsommer zu verhindern. Selenskyj hat es in der Ukraine vorexerziert. Wer solches für möglich hält und ausspricht, läuft mittlerweile allerdings Gefahr, von der Innenministerin Nancy Faeser unschädlich gemacht zu werden. Eine Regierung, deren Innenministerin Journalisten und den Herausgeber einer Zeitschrift einfach zu einem Verein umdeklariert, um die freie Meinungsverbreitung zu unterbinden, hat das Prädikat „freiheitlich“ endgültig verloren. Und einem Kanzler, der solche Machenschaften toleriert und seine Innenministerin nach diesem beispiellosen Dammbruch nicht aus dem Verkehr zieht, ist leider alles zuzutrauen.