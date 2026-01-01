Heizungsgesetz: Die 65-Prozent-Illusion

Mit dem Gebäudeenergiegesetz wird in Deutschland gefordert, dass neu installierte Heizungen künftig zu mindestens 65 Prozent mit nicht-fossiler Energie betrieben werden sollen. Diese Vorgabe wird politisch als pragmatischer Kompromiss verkauft, tatsächlich ist sie jedoch Ausdruck derselben Denkweise, die bereits die Elektromobilität geprägt hat: Zielzahlen ersetzen Systemverständnis, Prozentangaben verdrängen physikalische Realität. Die 65-Prozent-Vorgabe suggeriert, dass der Umstieg auf Wärmepumpen einen substanziellen Beitrag zur Reduktion fossiler Energie leisten könne. Diese Annahme hält einer nüchternen Analyse des Energiesystems, des Gebäudebestands und der realen Betriebsbedingungen jedoch nicht stand.

Ausgangspunkt jeder seriösen Betrachtung ist der Gebäudebestand. In Deutschland existieren rund 20 Millionen Wohngebäude, der überwiegende Teil davon Ein- und Zweifamilienhäuser. Ein großer Anteil dieses Bestands wurde zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren errichtet – also in einer Zeit, in der weder moderne Dämmstandards noch Niedertemperatur-Heizsysteme vorgesehen waren. Charakteristisch für diesen Bestand sind hohe Wärmeverluste, klassische Radiatorenheizungen, notwendige Vorlauftemperaturen von 65 bis 90 Grad Celsius und ein Sanierungszustand, der Wärmepumpen systematisch benachteiligt. Diese Gebäude lassen sich nicht flächendeckend sanieren. Eine energetische Vollsanierung erreicht bei vielen Einfamilienhäusern aus dieser Zeit Kosten, die in die Nähe eines Neubaus rücken. Volkswirtschaftlich ist eine solche Transformation weder kurzfristig finanzierbar noch organisatorisch umsetzbar. Wer Heizsysteme bewertet, ohne den realen Gebäudebestand als Ausgangspunkt zu nehmen, argumentiert an der Wirklichkeit vorbei.

Ein vereinfachtes Rechenmodell zur Einordnung

Um die energetische Logik hinter dem Einsatz von Wärmepumpen verständlich zu machen, genügt ein bewusst vereinfachtes Rechenmodell. Es abstrahiert von Detailverlusten und betrachtet lediglich die grundsätzliche Umwandlungskette. Drei Einheiten fossiler Primärenergie werden im Kraftwerk eingesetzt. Daraus entsteht – unter günstigen Annahmen – etwa eine Einheit elektrische Energie. Diese elektrische Energie treibt eine Wärmepumpe mit einer Leistungszahl (COP) von 3 an. Das Ergebnis sind drei Einheiten nutzbarer Wärme. In diesem idealisierten Szenario entsteht kein energetischer Gewinn. Aus drei Einheiten fossiler Energie werden drei Einheiten Wärme. Die Wärmepumpe bewirkt lediglich eine Umwandlung über mehrere technische Stufen, nicht jedoch eine Einsparung von Primärenergie.

Bereits dieses stark vereinfachte Modell zeigt, dass der politisch behauptete Effizienzvorsprung nicht existiert. In der praktischen Anwendung verschlechtert sich dieses Ergebnis weiter: Reale Kraftwerkswirkungsgrade im Grenzstrombetrieb liegen häufig unter den hier unterstellten Werten. Hinzu kommen Netzverluste sowie deutlich niedrigere Leistungszahlen der Wärmepumpe bei niedrigen Außentemperaturen und hohen Vorlauftemperaturen – also genau in den Phasen höchsten Heizbedarfs. Unter diesen Bedingungen sinkt die erzeugte Wärmemenge unter das energetische Ausgangsniveau. Das bedeutet: Der Einsatz der Wärmepumpe führt in solchen Situationen zu einem höheren Verbrauch fossiler Primärenergie als eine direkte, moderne Gas-Brennwertheizung.

Zusatzlast statt Energiemix: Der grundlegende Denkfehler

Wärmepumpen sind keine Umverteilung im bestehenden Energiesystem, sondern zusätzliche elektrische Verbraucher. Genau hier liegt der zentrale Fehler der politischen Argumentation. Zusätzlicher Strombedarf wird nicht aus dem bestehenden Strommix gedeckt. Er wird aus dem sogenannten Grenzstrom bereitgestellt – also aus den Kraftwerken, die kurzfristig regelbar sind und auf Nachfrage reagieren können. In Deutschland sind das Gas- und teilweise Kohlekraftwerke sowie fossiler Importstrom. Unter der Voraussetzung eines flächendeckenden Wärmepumpenausbaus gilt daher: Jede zusätzliche Wärmepumpe wird physikalisch zu 100 Prozent mit fossiler Energie versorgt! Wind- und Solarenergie können diese Zusatzlast weder zeitlich noch saisonal tragen – insbesondere nicht im Winter, wenn der Heizbedarf maximal ist und die nicht fossile Erzeugung minimal ausfällt.

Die Illusion der Effizienz wird mit hohen Leistungszahlen (COP) als politische Kennziffer erzeugt; politisch wird der Einsatz von Wärmepumpen so beworben. Diese Werte stammen jedoch aus idealisierten Betriebszuständen mit moderaten Außentemperaturen, niedrigen Vorlauftemperaturen und optimal gedämmten Gebäuden. Im realen Bestand gelten diese Bedingungen nicht. Gerade an kalten Wintertagen, an denen der größte Teil der Heizkosten entsteht, sinkt der COP deutlich – häufig auf Werte zwischen 1,0 und 2,0. In schlecht gedämmten Gebäuden mit Radiatorenheizungen nähert sich die Wärmepumpe damit funktional einem elektrischen Direktheizsystem an. Der entscheidende Punkt ist: Die höchsten Kosten und der höchste Energieeinsatz fallen genau dann an, wenn die Wärmepumpe am ineffizientesten arbeitet. Der im Gesetz implizit unterstellte durchschnittliche COP von 2,8 bis 3 ist für den bundesweiten Gebäudebestand schlicht nicht realistisch.

Primärenergie: Der energetische Umweg

Berücksichtigt man die gesamte Umwandlungskette – von fossiler Primärenergie über Stromerzeugung, Netzverluste und Wärmepumpenbetrieb –, so zeigt sich ein ernüchterndes Bild. In vielen realen Betriebsszenarien liegt die tatsächlich nutzbare Wärmeenergie unterhalb dessen, was eine moderne Gas-Brennwertheizung direkt bereitstellen kann. Der behauptete Effizienzgewinn existiert dann nicht mehr. Stattdessen entsteht ein energetischer Umweg mit höherer Systemkomplexität, höherem Investitionsbedarf und höherer Störanfälligkeit. Die 65-Prozent-Quote erfüllt in diesen Fällen lediglich eine bilanzielle Vorgabe, nicht jedoch den Anspruch auf reale Reduktion fossiler Primärenergie.

Hier zeigen sich systemische Parallelen zur Elektromobilität, wo eine ähnliche Argumentationsstruktur zur Anwendung kommt: Der Zusatzverbrauch wird mit Durchschnittswerten verrechnet, Grenzstrom wird ignoriert, physikalische Verluste werden ausgeblendet, Zielzahlen ersetzen Systemanalysen. In beiden Fällen entsteht eine politische Erzählung, die nur funktioniert, solange reale Betriebsbedingungen, saisonale Lastspitzen und volkswirtschaftliche Kosten ausgeklammert bleiben.

Politische Verantwortung und strukturelles Versagen

Besonders problematisch ist dabei nicht ein einzelnes Gesetz, sondern die Denkweise dahinter: Entscheidungen werden von einer politischen Klasse getroffen, die ihre gesamte Laufbahn innerhalb parteipolitischer Strukturen verbracht hat und kaum Erfahrung außerhalb des politischen Apparats besitzt. Diese Politik agiert mit Zielzahlen statt Systemverständnis, mit Moralrhetorik statt technischer Analyse und mit ideologischer Zielstabilität statt Lernfähigkeit. Warnungen von Ingenieuren, Energiewirtschaftlern, Volkswirten und kommunalen Praktikern werden nicht widerlegt, sondern ignoriert. Politische Kurskorrekturen gelten nicht als Ausdruck von Verantwortung, sondern als Gesichtsverlust. So entsteht eine Transformationspolitik, die sich selbst bestätigt, während sie sich zunehmend von physikalischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Realität entkoppelt.

Aber Zielzahlen sind kein Ersatz für Realität. Die 65-Prozent-Vorgabe des Heizungsgesetzes ist kein Ausdruck technologischer Reife, sondern ein Rechenmodell, das reale Energieflüsse ausblendet. Solange zusätzliche, gesicherte, nicht-fossile Energie nicht tatsächlich verfügbar ist, bleiben solche Vorgaben politische Fiktion. Eine nachhaltige Energiepolitik beginnt nicht mit Prozentzahlen, sondern mit einer ehrlichen Analyse dessen, was technisch möglich, volkswirtschaftlich tragfähig und gesellschaftlich zumutbar ist. Wer stattdessen an einmal gesetzten Zielen festhält, unabhängig davon, ob sie erreichbar sind, ersetzt Verantwortung durch Beharrung. Nicht die Physik muss sich der Politik anpassen – sondern die Politik der Physik! Solange dieser Grundsatz ignoriert wird, bleibt auch das Heizungsgesetz Teil einer Illusion, die auf dem Papier funktioniert, in der Realität jedoch scheitert.