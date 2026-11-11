Hello Africa: El Hierro ist das neue Einfallstor nach Europa

Von der Mainstream-Journaille verschwiegen, findet auf der winzigen Kanareninsel El Hierro derzeit nichts Geringeres als eine Invasion aus Afrika statt – und das mit aktiver Mithilfe der endgültig nur noch als verbrecherisch zu bezeichnenden spanischen Regierung des Sozialisten Pedro Sánchez. Innerhalb von fünf Wochen sind über 8.000 Migranten auf die Insel geströmt, die selbst nur knapp 11.000 Einwohner hat und inzwischen den Notstand ausgerufen hat. Einwohner Im Fischerort La Restinga protestierten gegen die Zustände und sprachen offen von einer „Migrationsinvasion“ – und noch während der Demonstration wurden weitere 209 Migranten an Land gebracht.

In den ersten neun Novembertagen kamen nicht weniger als 66 Boote mit 6.665 Migranten auf den westlichsten Inseln des Kanarischen Archipels an; seit Anfang Oktober waren es rund 12.000. Der kanarische Regierungspräsident Fernando Clavijo erklärte, dass die Fischerei in El Hierro massiv beeinträchtigt sei. Die Zahl der Tauchzentren sei von elf auf vier gesunken. Die Behörden sind heillos überlastet. Die Afrikaner aus dem Senegal, Gambia, Mauretanien und anderen Ländern werden vom Roten Kreuz und NGOs empfangen und so schnell und heimlich wie nur möglich aufs spanische Festland und damit in die EU geschafft. Es gibt nicht einmal mehr genug Busse für die Transporte. Die Polizei will nicht, dass dieser Wahnsinn durch Aufnahmen dokumentiert wird.

Perfide Strategie

Dass ausgerechnet die westlichste und damit vom afrikanischen Festland entfernteste Insel trotz der längeren Überfahrt als Ziel gewählt wird, deutet auf eine professionelle, von “Fluchthelfer“-NGOs gemeinsam mit Schleppern perfide ausgeheckte Strategie hin: Auf der kleinen Insel können sie keinesfalls bleiben, und wenn die örtlichen Behörden eine dauerhafte Verbringung auf die anderen Inseln veranlassen, würde es Widerstand der dortigen Verwaltung nebst einem Aufschrei der dortigen Bevölkerung geben – weit mehr, als wenn die Flüchtlinge direkt dort angelandet wären. Also werden sie gleich aufs spanische Festland geschafft – von wo aus sie dann ihre “Wunschziele“, vor allem Deutschland, leicht erreichen können.

Sánchez` Regierung erfüllt diese Erwartungen bereitwillig. Die Zentralregierung setzt inzwischen die sogar Luftwaffe ein; natürlich aber nicht, um etwas gegen diesen unaufhörlichen Ansturm zu unternehmen, sondern um die Invasoren zu Hunderten nach Madrid zu fliegen. Parallel dazu organisiert das Innenministerium auch noch Charterflüge: Laut dem Portal „El Español“ fanden zwischen dem 19. Oktober und dem 5. November neun solcher Flüge von Teneriffa statt, acht nach Madrid und einer nach Sevilla.

“Pauschalreise“ nach Europa

Sánchez macht sich einmal damit zum Komplizen der Schleusermafia. Zurückweisungen gibt es nicht, die Regierung setzt alle Kräfte ein, um illegale Migranten möglichst reibungslos nach Spanien zu schaffen. In einem Fall dauerte die Reise von der Ankunft auf El Hierro bis Madrid nur vier Tage. Es werden fieberhaft zusätzliche Fährverbindungen geschaffen und Aufnahmeeinrichtungen aus dem Boden gestampft. Die Invasion Europas gerät so zur Pauschalreise.

Werbung

Würde in dieser unsäglichen EU noch irgendetwas funktionieren, müsste umgehend ein Krisengipfel einberufen, sämtliche Grenzen nach Spanien geschlossen und die spanische Regierung geächtet und isoliert werden. Stattdessen überlegt man in Brüssel, Berlin, Paris und anderswo lieber krampfhaft, wie man auf Kosten der europäischen Steuerzahler weitere 45 Milliarden Euro für die bankrotte und korrupte Ukraine zusammenkratzen kann, damit diese einen ungewinnbaren Krieg fortsetzen kann. Inzwischen wird Europa in atemberaubendem Tempo überrannt. Spanien ist zum neuen Schleuserstaat geworden – und Sánchez hat sich, als Angela Merkels wahrhaft “würdiger” Nachfolger, an die Spitze des Helferkartells zur kulturellen Vernichtung des Kontinents gesetzt.