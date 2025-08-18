Hellseher wider Willen…

Ich habe es vor knapp dreieinhalb Jahren schon gesagt, als der Krieg noch ganz frisch war und alle überrascht taten, als wäre da aus dem Nichts über Nacht ein Erdbeben über Europa hereingebrochen: Abgesehen davon, dass der Konflikt mit Russland nicht am 24. Februar 2022 begann, sondern eine lange Vorgeschichte hatte, war damals schon klar, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Und heute stehen wir wieder da, spielen Theater, rollen die Augen und machen Gesichter, als hätten wir Gespenster gesehen. Und der ewig schauspielerische Selenskjy wird uns den erschrockenen Blick liefern, den er längst perfektioniert hat; das Antlitz eines Mannes, der weiß, dass seine Schäfchen längst im Trockenen sind. Vom B-Schauspieler zum Milliardär, dank eines Vermögens, das er mit Kumpanen aufgestapelt hat wie ein Soufflé aus fremdem Blut. Und wofür das alles?

Für eine Farce, deren Ausgang von Beginn an klar war. Keine NATO. Kein ewiger Widerstand. Kein Rückmarsch Russlands. Die besetzten Gebiete, die Krim eingeschlossen, bleiben dort, wo sie jetzt sind: Nämlich in russischer Hand. So einfach, so brutal, so selbstverständlich. Und wir, die Zuschauer, werden wieder so tun, als ob uns das unvorbereitet trifft, obwohl wir die Pointe schon im ersten Akt kannten.

Sanktionen wie moralische Felsbrocken

Natürlich wird Putin rehabilitiert. Kein Tribunal, keine Handschellen in Den Haag – sondern Händedrucke, Einladungen und bald wieder Wirtschaftsdelegationen in Moskau. Die Sanktionen, die man wie moralische Felsbrocken aufgestapelt hatte, werden mit der Leichtigkeit von Schaum abgetragen. Alles normalisiert sich, als wäre nie etwas geschehen. Außer dass hunderttausende Menschen tot sind. Tot, weil man diesem Krieg nicht sofort wieder beendet hat, wie es vernünftige Leute getan hätten.

Und was macht EU-Europa? Es echauffiert sich wie eine hysterische Göre, die bei jeder Kleinigkeit in Ohnmacht fällt; lautstark, theatralisch empört, moralisch erregt, um am Ende doch stillschweigend alles zu unterschreiben. Wir werden Zeugen einer Welt, die immer noch genau so funktioniert wie vor tausend Jahren. Grenzen verschieben sich, Armeen marschieren, der Stärkere bestimmt. Wer das für überwunden hielt, war naiv. Die Menschheit bleibt, was sie ist, ein Raubtier mit Tarnanzug. Deutschland, einst wenigstens wirtschaftlich ein Schwergewicht, hat sich selbst abgemagert. Militärisch irrelevant, ökonomisch schwächelnd, moralisch belehrend und politisch kraftlos.

Am Tellerrand

Wir sind das Publikum auf der Tribüne, das nur noch zuschauen darf, wie andere den Ball spielen. Am Tellerrand stehend sehen wir, wie die Großen sich nehmen, was sie können. Es ist die Tragikomödie unserer Zeit: Zwei Atommächte, Russland und Amerika, spielen Schach mit der Welt, und der Rest darf die Figuren wegräumen. Wir reden von “Werten”, während sie mit Macht Politik machen. Wir reden von Moral, während sie mit Atomsprengköpfen rechnen. Am Schluss, wenn das Ergebnis auf dem Tisch liegt, werden wir wieder staunen. Wir werden die gleiche Miene aufsetzen wie in jener Nacht, als Trump gewählt wurde, während noch Stunden vorher von einem “Kopf-an-Kopf-Rennen” gefaselt wurde.

Damals war klar, wie es ausgeht. Und heute ist es wieder klar: Putin nimmt sich die Gebiete, die Ukraine bleibt draußen, und alles dreht sich zurück auf Anfang. Bloß, dass Hunderttausende gestorben sind. Und trotzdem werden wir wieder tun, als ob uns das überrascht hätte.