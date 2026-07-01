Willkommen im deutschen Behörden-Wunderland, wo das Leben nach einem Unfall nicht etwa durch medizinische Genesung bestimmt wird, sondern durch die sportliche Disziplin. Es geht dabei um die Frage: Wie viele Formulare kann ein Mensch ausfüllen, bevor sein Geist bricht? Helmut T., ein Mann aus Aachen, der im Januar 2023 unsanft Bekanntschaft mit einem Auto machte, hat gelernt, dass der eigentliche Unfall gar nicht auf der Straße passierte. Dieser liegt eher im System, das ihn seit über drei Jahren in einer bizarren Allianz aus Landgericht, Krankenkasse und einem Gutachterm der wohl Götz von Berlichingen heißen muss, gefangen hält.

Eines muss man der Krankenkasse zugestehen: Sie hat Sinn für Humor. Als sie Helmut Anfang 2024 einen elektrischen Rollstuhl lieferte (nach Feierabend, versteht sich, denn Effizienz ist eine Tugend, die man nicht verschwenden sollte!), war das Gerät ein wahres Schmuckstück: Zehn Jahre alt, Reifen glatter als eine polierte Murmel und mit einer technischen Ausstattung, die Helmut regelmäßig zum unfreiwilligen Parken im Strauchwerk zwingt, sobald sich das Gelände um mehr als 0,5 Prozent neigt.

Der rollende Schrotthaufen: Ein Meisterwerk der Krankenkassen-Logik

Während der Techniker mittlerweile zum festen Inventar in Helmuts Wohnzimmer gehört, weil er öfter anrückt als der Pizzabote, um verlorene Fußstützen und Reifen wieder zu montieren, blieb die Krankenkasse standhaft. Hochwertige Rollstühle, mit denen Helmut tatsächlich fahren könnte, ohne sein Leben bei jedem Hügel zu riskieren? Abgelehnt!

Man möchte ja nicht, dass der Versicherte noch zu viel Lebensqualität genießt. Lieber das Billigste vom Billigen – das spart Geld! Denn der Patient ist zwar Beitragszahler, hat aber keine Stimme. Im Zweifel kann er bleiben, wo der Pfeffer wächst, und sehen, we er zurecht kommt.

Das Mysterium des Verkehrsgutachters

Während Helmuts physische Mobilität im Graben endete, stagnierte seine juristische Mobilität in einem noch tieferen Loch: dem Büro des Verkehrsgutachters, der wohl sein eigenes Zitat des oben erwähnten Reichsritters ganz wörtlich nimmt: „Er aber, sag’s ihm, er kann mich im Arsche lecken!“ Denn seit einem Jahr wartet das Landgericht auf sein Gutachten, das über Renten und Schmerzensgeld entscheidet. Das Landgericht schreibt. Der Gutachter schweigt. Die Zeit vergeht. Es ist ein faszinierendes Experiment zur Dehnung der Raum-Zeit-Kontinuität: Wie lange kann ein Gutachter die Arbeit verweigern, während ein Mensch auf die Wiederherstellung seiner Existenzgrundlage wartet?

Dass beide Versicherungen den besagten Götz von Berlichingen bereits bezahlt haben, macht die Sache nur noch poetischer: Warum arbeiten, wenn das Honorar schon auf dem Konto liegt? In Deutschland nennt man das vermutlich „Entschleunigung“.

Wenn die Versicherung die Reißleine zieht

Doch nun zur Krönung, dem Sahnehäubchen auf diesem bürokratischen Exkrementenkuchen: Die Rechtsschutzversicherung hat Helmut gekündigt! Der Grund: Er hat oft Widerspruch eingelegt. Es ist schon eine bemerkenswerte Logik: Man verweigert dem Mann einen funktionsfähigen Rollstuhl, lässt ihn im Graben landen, hält sein Gerichtsverfahren seit einem Jahr mit einem schlafenden Gutachter auf.

Und wenn der Mann sich dann wehrt, sagt die Versicherung: Tut uns leid, zu anstrengend, wir zahlen nicht mehr! Wer sich wehrt, fliegt raus – alle Achtung. Das ist nicht nur effizient, das ist eine strategische Meisterleistung. .

Ein System, das funktioniert – nur eben nicht für Helmut

Das Beste an der Geschichte? Die Badezimmer-Griffe wurden innerhalb einer Woche genehmigt. Man darf eben nicht den Fehler machen, Ansprüche zu stellen, die über die Grundbedürfnisse des einfachen Duschens hinausgehen. Wer mobil sein will, wer Gerechtigkeit will, wer sein altes Leben zurückfordert, der hat den Witz am System nicht verstanden.

Helmut T. ist nicht nur ein Unfallopfer. Er ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass in Deutschland nicht derjenige gewinnt, der recht hat, sondern derjenige, der am längsten mit einem schrottreifen E-Rolli im Graben überlebt, während er auf ein Gutachten wartet, das wahrscheinlich erst erscheint, wenn der Rollstuhl – und vielleicht auch sein Fahrer – längst unter der Erde liegen. Gute Fahrt, Helmut! Und ein Tip an die Leser: Halten Sie sich fern von Gräben. Die Krankenkasse zahlt nämlich nur, wenn man die Schnauze hält.