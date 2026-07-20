Hendrik Wüst als Erlöser der Union – politisches Attentat aus Düsseldorf zum 20. Juli?

Heute ist der 20. Juli – nicht 1944, sondern 2026. Es brodelt in Berlin. Die Gerüchteküche kocht. Stürzt nach Spahn nun auch Merz? Ach, die deutsche Politik! Kanzler Friedrich Merz bleibt auch nichts erspart. Nach den Umfragetiefs, die Union dümpelt irgendwo bei 20 bis 23 Prozent herum, fällt nun auch noch der Fraktionschef aus. Schon ist von Kabinettsumbildung die Rede.

Doch was wäre, wenn vielleicht ein Kanzlerwechsel ansteht? Das nächste Desaster steht ja schon vor der Tür, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Geht da noch was vor der Wahl am 6. September? Es wird jedenfalls eng. Wer soll der strahlende Einwechselspieler sein, der die Kastanien aus dem Feuer holt? Natürlich Hendrik Wüst, der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, der mit seinem perfekt sitzenden Dreitagebart, dem staatstragenden Charmant-Lächeln und dem mythischen „Wüst-Effekt“ angeblich im Alleingang jedes Bundesland retten kann!

Auswechseln wie bei der Fußball-WM?

Stellt euch das mal bildlich vor: Friedrich Merz packt frustriert seine Sauerländer Koffer, Hendrik Wüst zieht mit wehendem Mantel ins Kanzleramt ein – und plötzlich brechen die Wähler in Magdeburg, Halle und im tiefsten Ostdeutschland in kollektiven Jubel aus: „Endlich! Der smarte Mann aus dem fernen Westen wird uns vor der AfD retten!“ Weil es ja bekanntlich nichts gibt, was die Menschen in Sachsen-Anhalt mehr begeistert und eher emotional abholt als ein lupenreiner NRW-Politiker. Jemand, der im Osten bisher vor allem dadurch aufgefallen ist, dass er in Düsseldorf unfallfrei regiert und in bundesweiten Beliebtheitsrankings ein paar Prozentpunkte vor dem aktuellen Kanzler liegt. Ein absolut genialer, unfehlbarer Plan.

Das ist der magische Wüst-Effekt: In NRW hat er bewiesen, dass man als kurzfristig ins Amt gespülter Ministerpräsident eine Wahl gewinnen kann. Logisch, dass dieses Erfolgsrezept in Sachsen-Anhalt, wo die AfD in den Umfragen dominiert und die CDU verzweifelt hinterherhinkt, mit Sven Schulze nur funktioniert, wenn noch ein Wüstenwind ihn ins Amt bläst. Die Menschen im Osten merken ja sofort, wer ihr neuer Heilsbringer ist – vor allem, wenn er aus einem völlig anderen Bundesland kommt und in Sachsen-Anhalt noch nie auf einem Wahlzettel stand. Was soll da bitteschön schiefgehen?

Der perfekte Kandidat der Gerüchteküche

Frischer Wind statt Merz-Frust ist angesagt Friedrich Merz ist in den Augen der Kritiker die ultimative Reizfigur: Zu wenig konservativ für die Enttäuschten am rechten Rand und kein urbaner Modernisierer. Wüst hingegen ist der perfekte, formbare Kompromiss. Er ist jung genug, um als „modern“ durchzugehen, erfahren genug, um nicht wie ein politischer Frischling zu wirken, und vor allem: Er hat „Zeit“. Genau die Zeit, die Merz angeblich davonläuft, während seine Koalition ambitionierte Reformen ankündigt, nur um sie anschließend im Bundesrat krachend gegen die Wand zu fahren.

Auch die Brandmauer und den Ost-West-Konflikt könnte man gewuppt kriegen: Während in Sachsen-Anhalt hinter vorgehaltener Hand bereits über pragmatische „Gestaltungsmehrheiten“ mit der AfD geflüstert wird, würde ein Kanzler Wüst die Sache sicher mit seiner rheinischen Gelassenheit kitten. Schließlich hat er in Düsseldorf eindrucksvoll vorgeführt, wie man geräuschlos mit den Grünen jongliert – also exakt das Modell, nach dem sich die gebeutelte Ost-CDU in ihren kühnsten Träumen gerade sehnt. Oder etwa nicht?

Wer schickt Merz in die Wüste?

Natürlich dementiert Wüst selbst fleißig und pflichtbewusst: „Völliger Quatsch“, „wüste Spekulationen“ und „meine volle Unterstützung gilt Friedrich Merz“. Aber wir kennen das Spiel im politischen Berlin: Je lauter und energischer das Dementi, desto verlockender das Gerücht. Oder umgekehrt. Egal, Hauptsache die Schlagzeilen stimmen und das Sommerloch ist gefüllt. Wäre Wüst wirklich der Richtige? Na, selbstverständlich! Wer sonst außer ihm könnte die Union vor dem sicheren Abgrund retten? Ein Mann, der in NRW eigentlich vor der eigenen Landtagswahl steht und für den ein verfrühter Wechsel nach Berlin von Polit-Beobachtern gern als charakteristisches Harakiri beschrieben wird.

in Kanzler Wüst würde im Handumdrehen die Mitte stärken, die Ränder schwächen und den historischen Ost-West-Graben zuschütten – bewaffnet nur mit einem gewinnenden Lächeln und dem feierlichen Besuch eines Raumfahrt-Industrie-Events. Oder, wenn man mal für einen kurzen, nüchternen Moment realistisch bleibt: Das Ganze ist das klassische, alljährliche Berliner Sommertheater. Schlechte Umfragewerte erzeugen panische Nervosität vor den Landtagswahlen. Statt über drängende, komplexe Inhalte zu streiten (Rente, Wirtschaftskrise, Migration), flüchtet man sich lieber in die nächste, bequeme Personaldebatte. Und so lebten sie glücklich bis an ihr Ende …

Es braucht ein Wunder für die Union

Friedrich Merz wird – aller Voraussicht nach – im Sessel sitzen bleiben, Hendrik Wüst positioniert sich derweil strategisch clever für die Zukunft nach Tag X, und die Wähler in Sachsen-Anhalt dürfen im September ganz real entscheiden, ob sie den herbeigesehnten „Wüst-Effekt“ überhaupt im Telefonbuch finden oder sich doch lieber für lokale Themen interessieren. Wenn die Union demnächst tatsächlich ihren Kanzler austauscht, nur weil ein paar gelangweilte Medien und visionäre Hinterbänkler ein Gerücht gestreut haben, dann hat die Partei definitiv größere Probleme als einen aktuell unbeliebten Parteichef.

In diesem Szenario bräuchte die CDU/CSU nämlich nicht nur einen schnellen Personalwechsel – sondern ein handfestes politisches Wunder. Und von denen gibt es in Berlin bekanntlich historisch wenige. Bis dahin gilt: Zurücklehnen und genüsslich zuschauen, wie die Gerüchteküche weiter munter vor sich hin köchelt. Guten Appetit!