Hendrik Wüst, my favorite!

Geht es Euch nicht manchmal genauso? Ihr habt gerade einen wirklich gescheiten Gedanken auf der Zunge und überlegt, wie Ihr diesen wohlartikuliert aufs Papier bringt, da kommt Euch einer zuvor, stiehlt Euch die Show und Ihr denkt: Was ein Mist! So erging es mir vor einiger Zeit mit dem Thema, was eigentlich eine Nazi- Partei ist, was diese ausmacht und wie man diese definiert. Aber der großartige Philosoph, Humanist und Menschenfreund Hendrik Wüst kam mir zuvor! Mit welcher Leichtigkeit er dieses anspruchsvolle Thema abhandelte, war einfach atemberaubend. Ein wahrer Geniestreich! Hendrik Wüst ist begabt und hochintelligent. Man bemerkt diese herausragenden Eigenschaften bei solchen Menschen vorallem daran, dass sie multitaskingfähig sind. Genau da bin ich leider im Nachteil. Soll ich mehrere Dinge zur gleichen Zeit erledigen, gerate ich sofort in Stress. Wenn ich beispielsweise beim Stoffwechsel transpiriere, dann, weil ich oft schon überfordert bin und leicht ins Schwitzen komme. Nicht so Hendrik Wüst. Der lernte gerade das Fahrradfahren und hielt zeitgleich großartige Reden über Nazi- Parteien. Dazu hatte er sich seinen Fahrradsturzhelm keck über das Haupt gestülpt und den Sattel extra niedrig eingestellt. Falls ihm bei seinen ersten Metern mit dem Rad, ein Strampler mal daneben ginge, hätte er sofort festen Boden unter den Füßen. Statt sich also allein auf das Trampeln und Lenken mit gleichzeitigem Halten des Gleichgewichts zu konzentrieren, hielt er zusätzlich diesen beachtenswerten Vortrag für einen Schülerlotsen, der ihm beim Fahrenlernen half und assistierte.

Klar, das Fahren war anfangs eierig und ungelenk – nobody is perfect! Darum geht es mir aber nicht. Wenn jemand wie Wüst gerade etwas Neues beginnt, wo viele schon gescheitert sind und resignierten, dabei seinen genialen Gedanken freien Lauf lässt, dann lässt mich das sprachlos zurück! Ja, ich bin dann ziemlich neidisch und wirklich angefressen! Denn man sollte solche brisanten Themen intellektuell wirklich durchdringen, sonst macht man sich nämlich völlig zum Obst. Nicht so der Hendrik! Wüsts Definitionen zufolge, weitgefasst, befanden und befinden sich Nazis überall und an allen Orten. So auch in fast allen Parteien, wie in seiner CDU, SPD, FDP … und bei den Grünen sowieso. Aber wie kam das? Wie konnte das geschehen? Weshalb übernahmen die Nazis nach 45′ überall wieder die Geschicke?

Das “Rote Schafott”

Ich komme aus der ehemaligen DDR. Bei uns in der Volkskammer waren darin über 10 Prozent Nazis aus der alten NSDAP vertreten, so historische Forschungsergebnisse. Das wurde vorallem dann zum Problem, wenn ausländische Gäste, wie aus Polen, in den Mitgliedern der neuen DDR- Regierung, ihre ehemaligen KZ- Aufseher wiedererkannten. Das konnte man im Osten dann doch nicht so stehen lassen, also kümmerte sich die Stasi um solcherlei Angelegenheiten. Wie die Gestapo für den Umgang mit Andersdenkenden berüchtigt war, so folterte und prügelte dann auch die Stasi in ihren Verliesen die Leute halbtot. Wer es aus der Zelle noch in den Gerichtssaal schaffte, wurde anschließend von Hilde Benjamin, dem “Roten Schafott”, gedemütigt und oftmals zum Tode verurteit. Um vor ihren Richtertisch geführt zu werden, musste man allerdings nicht unbedingt ein Nazi gewesen sein. Es genügte bereits, sich an der versuchten Revolte 1953 beteilig oder bloß ungefragt seine Meinung geäußert zu haben.

Nun ist es aber nicht dasselbe, wenn verschiedene Menschen Gleiches tun. Neulich kam heraus, dass Sven Hüber, oberster Hetzer und Politoffizier der ehemaligen Grenztruppen der DDR und heutiger Mithäuptling der Gewerkschaft der Pozilei, ertappte Grenzflüchtlinge misshandelt, gequält und verletzt hatte. Zeitzeugen berichten nun darüber, dass Hüber damals aus dem fahrenden Dienst-KFZ gesprungen sei, dem am Boden bereits fixierten Mauerflüchtling seine Pistole in den Mund gehalten und ihm ins Gesicht getreten habe, und einiges mehr. War es tatsächlich möglich, sich während des Abbremsens des Autos auf den Ärmsten zu stürzen? Ja, denn der Trabi- Kübel hatte nämlich keine Türen, bloß eingehängte Seile, damit man während der rasanten Fahrt über den Grenzstreifen nicht aus dem Vehikel fiel und direkt vor die Füße des westdeutschen Bundesgrenzschutzes purzelte…

Fast schon so wie ’33

Den brauchen wir, das ist unser Mann!, dachte man sich bei Bundesgrenzschutz offenbar es, als das geteilte Deutschland 1990 wiedervereinigt wurde und die alte BRD die alten Gepflogenheiten der DDR samt zugehörigem Personal kurzerhand übernahm. So entstand auch jenes merkwürdiges, altbekannte Rechts- und Strafverfolgungssystem, über das wir uns heute wundern. Ein Beispiel: Da kommt ein überführter migrantischer Vergewaltiger nicht ins Zuchthaus, doch eine senile Rentnergang, die vom Regierungssturz träumte, sitzt seit fast vier Jahren in willkürlich immer wieder verlängerter Untersuchungshaft. Fast schon so wie einst ’33 im KZ. Diese Leute versterben möglicherweise in Unfreiheit, ohne je verurteilt worden zu sein.

Hilde Benjamin, Richterin in der DDR, fällte ganz ähnliche Urteile wie ein Jahrzehnt zuvor Roland Freisler. Das Schicksal meinte es aber nicht gut mit ihr und so wurde sie leider mit über achtzig viel zu früh aus dem Leben gerissen, ohne dass sie noch die Wiedervereinigung und den Wandel der BRD in die Deutsche Demokratische DDR miterleben durfte. Dieser Triumph, an dem sie ihre Freude gehabt hätte, blieb ihr leider versagt… Nun, all das ist nun lange her und die der Volkskammer einst alleine vorstehende SED heißt inzwischen “Die Linke”. Beide Begriffe meinen dasselbe; die Linke ist also die SED! Warum? Weil man von sich selbst kein Nachfolger sein kann. Und sich selbst zu beerben ist ebenfalls nicht möglich.

Alles Nazis

Und hier schließt sich der Kreis: Wüsts eigenen fortschrittlichen Gedanken und seiner Definition zufolge sind die Linken also eine Nazi-Partei. Bei den Grünen wurde dieser Umstand nie hinterfragt – denn hier gab es bei deren Gründung einen signifikanten Unterschied: Bei allen anderen Parteien waren die Altnazis nach 1945 in die bereits bestehenden Parteien mit eingesickert, während die Grünen erst von hohen Altnazis neu gegründet wurden. Deshalb – folgt man Wüsts genialem Spirit – sind also auch die Grünen… was? Richtig und korrekt erkannt: Eine Nazi-Partei! All das und noch viel mehr muss man nun bedenken, wenn bei Wahlen die Kontrahenten stärker werden und vorbeizuziehen drohen. Denn da muss halt koaliert werden, damit es irgendwie noch für ein paar Jahre länger reicht, um die alten Posten, Pfründe und Seilschaften behalten und weiterpflegen zu können. Und wer gibt sich heute noch gern mit Nazis und Nazi-Parteien ab?

Ich bin ehrlich gespannt, was wir bald wieder von Herrn Wüst vernehmen werden. Wird er bald sein “Seepferdchen” machen? Wird er beim Tauchenlernen ein Buch über die AfD schreiben? Ich könnte bis dahin wasserfeste Tinte erfinden… wie, die gibt’s schon? So ein Mist!