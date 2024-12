Hergeholter Terror und geheuchelte Betroffenheit: Wehrt euch, verdammt nochmal!

Vorgestern schrieb ich hier auf Ansage! über die Wintersonnenwende, die am Samstag stattfand. Das Foto weiter unten am Ende des Artikels zeigt mein heimisches Giebelfenster. Doch der traute Schein trügt. Zum ersten Mal gab es kein innerliches Abschalten, kein Entspannen, kein Loslassen – in dieser besonderen Nacht, die mir die wichtigste des Jahres ist. Wenig Schlaf also in den vergangenen 15 Stunden und 4 Minuten Dunkelheit dieser längsten Nacht, ab der die Nächte wieder kürzer werden. Stattdessen wach liegen und grübeln über das am Vorabend in Magdeburg Geschehene, das Furchtbare, das Nicht-enden-Wollende. Diesmal war’s kein Moschee-Mustafa, sondern ein orientalischer (angeblicher) Facharzt einer deutschen Klinik, der – von seinen 46.000 X-Followern goutiert, jedoch von unseren Geheimdiensten völlig unbemerkt – auf seinem Social- Media-Profil unverblümt ankündigt hatte, in Deutschland Menschen zu ermorden – was er vorgestern dann auch tat.

Unsere Staatsmedien suchen derweil akribisch, ob er irgendwann mal was Positives über die AfD gepostet hat – und dankbar finden sie dies prompt; ebenso die „tiefe Islamkritik“ des Mörders – was umgehend die Links-SS auf den Plan ruft, die sogleich eine „Demonstration gegen Rechts“ aus dem noch blutdurchtränkten Magdeburger Boden stampft. Was der Begriff „Taqiya“ bedeutet (das von Moslems bewusst eingesetzte Lügen, Verwirrung Stiften und Verschleiern eigener Absichten gegenüber „Ungläubigen“)? Keine Ahnung, nie gehört! Vielleicht helfen die nun an die Öffentlichkeit gelangten Tweets des Magdeburg-Terroristen Taleb Al Abdulmohsen ja diesbezüglich weiter.

Die Realität toppt jegliche Groteske

Beispiele gefällig? „Viele saudische Ex-Muslime fragen mich: Müssen wir unseren Austritt aus dem Islam auf Twitter bekannt geben, um in einem westlichen Land Asyl zu bekommen? Was für eine dumme Frage.” Oder dieser hier: „Ich war Schiit, aber ich habe herausgefunden, dass der Wahhabismus der ursprüngliche Islam ist.“ So viel zum Thema, dieser Mörder sei „anti-Islam“. Vielleicht war’s ja doch die (medial sonst so beliebte) „psychische Störung“? Wenn man in Betracht zieht, dass womöglich diese komplette Religion eine psychische Störung sein könnte: Dann ja, natürlich, selbstverständlich. By the way: Wäre der Herr Moslem-Doktor tatsächlich so „islamkritisch“ gewesen, hätte er sein Mordfahrzeug in eine voll besetzte Moschee gelenkt – und nicht auf einen Weihnachtsmarkt. Völlig stimmig ist übrigens diesbezüglich gerade ein Meme im Umlauf, das unser sich kaputtlachendes Regierungskartell zeigt, mit der Aufschrift: „Und dann haben wir denen gesagt, der Täter ist ein arabischer Nazi – und die glauben das und machen eine Demo gegen Rechts.“ Die diesbezügliche Realität toppt wirklich jegliche Groteske.

Merkelpoller, Nizza-Sperren, Waffen-, Messer- und Nagelfeilenverbotszonen haben offensichtlich nichts gebracht. Nicht einmal vor laufenden Kameras eingeschüchterten Omis ihr Schweizer Taschenmesserchen zu konfiszieren, hat Psycho-Taleb aufgehalten. O Wunder! Schon vor Jahrzehnten haben wir uns von einem Überwachungssyndikat namens Regierung entwaffnen lassen. Ab jetzt werden uns vermutlich noch die Autos, Bratpfannen und Zahnstocher entzogen. „Die Menschen zu entwaffnen ist der wirksamste Weg, sie zu versklaven“ schrieb bereits im 18. Jahrhundert George Mason, einer der Gründerväter der amerikanischen Aufklärung sowie der heutigen Verfassung der Vereinigten Staaten. Ich kann mich nur wiederholen, wenn ich erneut repliziere, warum ich die neue, politisch unkorrekte Serie „Yellowstone“ (über die ich hier auf Ansage! bereits schrieb) so schätze – nämlich explizit wegen folgender Ansichten: „Das Böse kennt keine Vernunft. Es tut was es will und es hört nicht auf – bis es entweder gewinnt, oder du es tötest. Um es zu töten mußt du gemeiner sein als das Böse. Du kannst gemeiner sein als das Böse – und trotzdem deine Familie lieben und den Sonnenaufgang genießen.“

Leere Satzbausteine

Auf Social Media gibt es gerade viele kluge Gedanken, intelligente Kommentare und leidenschaftliche Statements zur Lage. Die Gesichter der Ermordeten zu sehen treibt einem die Tränen in die Augen. Doch parallel dazu dann wieder das leidige, allgemeine Kerzen-Posten, Profilbild-Ändern, die „meine Gedanken sind bei…“-Satzbausteine; das „Fürbitte-Halten“ oder „Beten für Magdeburg“. Das war schon nach Berlin, Mannheim, Solingen und den mittlerweile tausenden anderen, muslimischen „Einmann-Einzelfällen“ so. Hat ja alles offenbar super geholfen! Und dann erst diese kitschigen KI-Bildchen von grotesk flennenden, makellosen Schönmenschen, die zwischen Hollywood-Weihnachtsmarktbuden um riesige Kerzen und monströse Kreuze herum knien! Parallel dazu bilden die immer gleichen Leute wieder Lichterketten und rufen wieder zu Friedensgebeten auf. “Omas gegen Rechts” backen Weihnachtskuchen für Flüchtlinge, und die gehirngewaschenen Ü-70 Staatsfunk-Fernsehrentner ohne Netzanschluss und/oder ohne jede Bereitschaft, freie Netzquellen zur eigenen Meinungsbildung zu nutzen, werden am 23. Februar wieder wie gewohnt ihr tattriges Kreuzchen bei „ihrer“ lieben CDU oder einer anderen grünen Partei machen.

Bei allem Respekt und eigener Trauer: Das alles ist esoterisch-religiöser Mummenschanz. Das ist stille Kapitulation. Das erinnert mich an den Eia-popeia-Mantra-Mist zur Anti-Coronadiktatur-Demo in Leipzig im November 2020 – an diesen „Wir-haben-uns-alle-lieb”-Blumenkinder-Blödsinn, bei dem alle Händchen halten und sich zu nervtötendem Singsang wie Tanzbären im Kreis drehen sollten. Eine Frage an all die ganz Frommen: Zu welchem Gott betet ihr eigentlich gerade? Zu dem, der dieses Verbrechen verursacht respektive zulässt – oder zu dem, der es nicht verhindert hat? Kniet ihr gerade murmelnd und singend in irgendeiner Kirche, so wie unsere verlogene Politikerkaste? „Beten für die Opfer und Hinterbliebenen“… Wahnsinn!Nichts auf der Welt versagt so vollständig wie ein Gebet, heißt es korrekt. Quod erat demonstrandum, wieder einmal.

Mit Wattebällchen auf Hyänen schießen

Wir schießen weiter mit Wattebällchen auf Hyänen – und nebenan, in der frisch gebauten Moschee, stacheln sich währenddessen unsere Neubürger gegenseitig zum Dschihad an. Der ist längst auf unseren Straßen angekommen. Unsere Kultur mag für manche ein 2.000 Jahre alter Guru-Märchenkult aus dem Orient sein, der später auch in unserem Mitteleuropa mit Blut und Gewalt eingeführt wurde – und der nun, O Schreck, vor unser aller Augen von einem anderen Märchenkult aus dem Orient mit Blut und Gewalt abgelöst wird. Gewiss, das kulturelle Christentum ist (inzwischen!) friedlicher als der neue Mohammed-Kult. Eventuell ist dieser ja in 400 Jahren genauso friedlich. Ich habe aber schlicht keine Lust, so lange zu warten.

Für mich ist unsere Kultur weitaus mehr. Sie ist die nach jahrhundertelangem Kampf gegen Dogma, Wahn und Unterdrückung errungene Freiheit; sie ist das Erblühen von Innovation, Wissenschaft, Aufklärung, Ratio und Logik; sie ist das Streben nach Schönheit in Kunst, Musik und Literatur; sie ist das wärmende Licht von Humanismus, Empathie und Erbarmen. Sie ist der neugierige Blick hinaus in den Kosmos, statt hinunter auf den Staub zu unseren Füßen. Sie ist aber auch und vor allem das unnachgiebige Verteidigen all dieser Werte. Gegen das, was namens des orientalischen Blutgotts nun in Mitteleuropa geschieht, hatten Christen jahrhundertelang gekämpft – von Poitiers über Lepanto bis Wien. Wir haben nicht nur aufgehört uns zu verteidigen, wir haben unsere Tore selbst hochgezogen.

Der stille Dschihad geht weiter

Um abschließend noch einmal einen Bogen zum Anfang meines Textes zu ziehen: Man verteidigt seine Scholle, seinen Besitz und seine Liebsten mit Zähnen und Krallen – oder jemand anders kommt und nimmt es sich. So einfach ist das – und so wird es immer sein. Jeder der etwas anderes glaubt, ist entweder naiv-links, naiv-religiös, New World Order-Groupie oder hat einen irreparablen Dachschaden. Fakt ist: Nur wer eine Waffe hat, kann sich gegen das Böse verteidigen. Ich bin zum Beispiel mit hundertprozentiger Gewissheit kein Jude oder auf sonst irgendeine Weise religiös, aber was den Kampf- und Überlebensgedanken beispielsweise Israels anbelangt, so ist mir dieser sehr nahe. Also nein: nicht „die andere Wange hinhalten“, wenn dir dein Feind mit der Faust in die Fresse schlägt! Nicht „um Vergebung“ oder „Frieden“ betteln, wenn dein Feind erbarmungslos mordet und seinen geisteskranken Krieg in dein Land trägt!

Gerade in diesem Moment, während ich diese Zeilen tippe, sind schon wieder weitere vollbesetzte Seenotrettungsboote und Flugzuge auf dem Weg hierher. Tausende weitere potenzielle Mörder, Vergewaltiger und „Heilsbringer“ der “Religion des Friedens“ werden uns in Bälde erreichen. Nein, das sind nicht alle, die da kommen – aber viele darunter, zu viele. Ein Einzelner wäre schon zu viel. In den Schulen Niedersachsens soll ab kommendem Jahr – im Zuge eines neuen Multi-Kulti-Plans – der Unterricht für Kinder in deren Herkunftssprache und dafür weniger in Deutsch unterrichtet werden. Der stille Dschihad geht weiter – mit unserer Duldung. Und wer Remigration fordert, ist Nazi. Na klar. Ich sage: Hört auf, Kerzen zu posten – sondern schreit eure Wut, euren Ekel und euren Protest heraus, verdammt nochmal! Und geht endlich vernünftig wählen! Dieser Spuk kann am 23. Februar 2025 endgültig beendet werden – wenn wir es ALLE wollen. Begreift das keiner? Wenn derlei blauäugig-dümmliche Scheintoleranz tatsächlich „christliche Nächstenliebe“, „Humanität“ und „Weltoffenheit“ sein soll, dann ist hier Hopfen und Malz verloren. Mehr noch: Dann ist hier wirklich alles verloren.