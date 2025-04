Heroischer Kampf gegen Trumps Zölle: Der Boykott-Michel in Aktion

Lügen und Hetze wirken – als Bumerang: Seit Wochen verbreiten deutsche Medien Lügenmärchen über angebliche strengere Regeln bei der Einreise in die USA. Anlass waren drei Fälle, bei denen deutsche Touristen von den US-Grenzbeamten nicht ins Land gelassen und statt dessen in Abschiebehaft gesteckt worden waren (ich berichtete hier auf Ansage!), Natürlich erzählten die Betroffenen – ganz der Anti-Trump-Agenda folgend – nur die Hälfte ihrer Geschichte; als Krönung wurde gar der Nonsens verbreitet, Einreisende müssten ihre Handys, Laptops und Tablets für Untersuchungen und Schnüffeleien durch die US-Behörden parat halten. All diese völlig faktenbefreiten Berichte sorgten für einen Sturm der Entrüstung und für Panik unter denen, die die USA zum Urlaubsziel auserkoren hatten. Entsprechende Gruppen auf Facebook und anderen Plattformen explodierten regelrecht vor Kommentaren.

Jetzt zahlt sich dieser „Qualitätsjournalismus“ aus – allerdings nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte: In der Hoffnung, Trumpland eins auszuwischen, hatten die an dieser Kampagne beteiligten Blitzbirnen nämlich nicht bedacht, dass es vor allem die Lufthansa ist, die deutsche Touristen über den großen Teich ins Reich des Bösen befördert. Wie das Qualitätsblatt “Welt” berichtete (nur ein Beispiel von vielen), hat die deutsche Airline bereits unter stark sinkenden Zahlen für Transatlantikflüge zu leiden. Mit ihrer Lügenkampagne haben die deutschen Haltungsmedien also wieder einmal einen hervorragenden Beitrag zum weiteren Niedergang der deutschen Wirtschaft geleistet.

Beispielloser Protektionismus

Und sie machen gerade so weiter: Vor allem im Zusammenhang mit Trumps lange angekündigten und nun durchgesetzten Zöllen wird eine ganze Kanonade von Halb- und Unwahrheiten abgefeuert. Politiker und Medien in aller Welt, ganz vorne dabei natürlich die EU und Deutschland, kriegen sich seit vorgestern kaum noch ein über “Trumps Zollorgie“, nachdem der Präsident es mit seinem als “liberation day” angekündigten Schritt tatsächlich gewagt hatte, die lang angekündigten Zollanhebungen in Kraft zu setzen. Da wird vom “Einbruch des Welthandels” geschwafelt und Vergeltung geschworen; in der EU denkt man sogar laut über eine Digitalsteuer für sämtliche Plattformen nach, die aus den USA kommen.

Bei diesem ganzen Getöse vermeiden es diese Schreihälse natürlich, ihren Wählern beziehungsweise Lesern und Zuschauern zu erläutern, wie die bisherigen Verhältnisse tatsächlich waren. All das, was man Trump nun nämlich vorwirft – Strafzölle, Ungerechtigkeit, Inkaufnahme eines Handelskriegs – fällt speziell auf die EU und damit Deutschland selbst zurück, die seit Jahren einen beispiellosen Protektionismus zugunsten eigener Produkte betreiben, während sie von billigen Exporten in die USA profitiert haben. Die Schieflage bei den reziproken Zöllen, auf die Trump mit seinem lange angedrohten Schritt nun reagiert, ist eklatant, wie die nachfolgende Auflistung der US-Regierung zeigt (weitere Beispiele siehe auch hier):

Insbesondere wird in der Berichterstattung unterschlagen, dass die USA auch jetzt noch, nach Trumps neuen Zolltarifen, immer noch deutlich unter dem liegen, was andere Wirtschaftsräume oder Länder im Gegenzug für die Einfuhr von US-Produkten verlangen. Als Folge dieser Wissenslücken und einseitigen Propaganda muss jetzt natürlich auch noch ein fetter Boykott für (vermeintlich) in den USA produzierte Waren her! Was die Halbwahrheiten, die der politische und journalistische Mainstream in Buntland so von sich gibt, beim einfach strukturierten Bürger so auslöst, wird in einem Instagram-Video von „RTLaktuell“, das sich zu einem der übelsten antiamerikanischen und Anti-Trump-Sendeformate entwickelt hat, deutlich.

Sturm der Entrüstung wird zum Eigentor

Inzwischen muss deswegen nicht nur die Lufthansa Federn lassen; auch in anderen Fällen wird der fehlgeleitete Sturm der Entrüstung zum Eigentor. Denn wen und was unsere hiesigen Einkaufshelden mit ihrem Boykott da in die Knie zwingen wollen und wem sie in Wahrheit schaden, sieht man, wenn man einmal näher hinschaut, wo die Produkte des in dem “RTLaktuell”-Video gezeigten Warenkorbs in Wahrheit herkommen:

Pringles stammen zum einen aus dem polnischen Kutno, wo Kellogg 2019 rund 110 Millionen Euro in das dortige Werk investiert hat, um eine neue Produktionslinie zu errichten, die die Gesamtproduktion um 34 Prozent erhöhte. Zum anderen kommen die Produkte aus dem belgischen Mechelen, wo 30 Millionen Euro zusätzlich investiert wurden, um die Produktion zu steigern und nachhaltiger zu gestalten.

Ach ja, und bevor diesbezüglich Fragen aufkommen: Coca Cola als wohl bekannteste US-Marke produziert alleine in Deutschland an 27 Standorten. Apropos: Ich frage mich gerade, ob es eigentlich das berühmte „Russisch Brot“ in Deutschland noch gibt… oder man dass mittlerweile auch schon wegboykottiert? Falls ja, dann tut’s mir leid für Bahlsen…

