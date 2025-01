Herr Lanz, Herr Frei und Frau Storch

Herr Lanz: „Herr Frei! Sie haben sich heute gemeinsam mit Frau Storch im Sandkasten verabredet, um eine Burg zu bauen…“ – „Keineswegs, ich habe Frau Storch dort rein zufällig angetroffen!“ – „Herr Frei…Ihnen war bekannt, dass Frau Storch in diesem Sandkasten nur darauf gewartet hat, eine Burg zu bauen…?“ – „Nein, Herr Lanz, erstens war ja allgemein bekannt, dass Frau Storch im Sandkasten nicht willkommen ist! Niemand hatte die Absicht mit ihr etwas zu errichten. Und zweitens, hatte ich selbst die Idee, dort eine Burg zu bauen. Schon seit…äh…warten sie…ich muss nachdenken…ja! Seit dem Morgen!“ Frau Storch: „Herr Frei, ich baue, seit ich klein bin, also seit Jahren schon, jeden einzelnen Tag im Sandkasten an dieser Burg. Alle wissen das und schauen zu. Jetzt wollen Sie behaupten…“

Herr Frei: „Frau Storch, was jeder weiß ist doch, dass Sie gar keine Burgen bauen können…!“ – „Ja, Herr Frei, stimmt. Weil Sie immer nach dem Sandmann im Schlafanzug runterkommen, in meinen Sandberg springen und ich am nächsten Morgen wieder neu anfangen muss!“ Herr Frei: „Das ist doch eine Unverschämtheit Frau Storch. Eine Unterstellung! Sie wissen ganz genau, was auf dem Schild am Spielplatz steht. Da steht: Der Spielplatz ist genauso zu verlassen wie man ihn vorgefunden hat! Das ist die Regel! Sie werfen mir hier nicht vor, dass ich für Sie immer alles wieder glatt mache!“

Sand schaufeln mit links

Herr Lanz: „Moment, ich will auf etwas ganz anderes hinaus. Frau Storch, Sie wissen doch ganz genau, was Sie da gemacht haben. Sie haben im Sandkasten keine Burg gebaut, sondern eine Grube gegraben. Eine Falle, in die nun der Herr Frei hineingefallen ist und jede Menge blaue Flecken davongetragen hat.“ Frau Stroch: „Herr Lanz, das ist doch Unsinn. Wenn man eine Burg baut, muss man doch irgendwo Sand schaufeln!“ Herr Lanz: „Da haben Sie durchaus einen Punkt. Aber so wie Sie den Sand schaufeln, schaufelt ihn niemand sonst!“ Frau Storch: „Wie schaufelt man denn Sand?“ – „Mit der Linken, Frau Storch! Sand schaufelt man in Deutschland mit der Linken! Wir tragen eine Verantwortung!“ – „Herr Lanz ich bin Rechtshänder, ich mache gar nichts mit Links! Ich will es ja richtig machen!“

Herr Lanz: „Ja, was richtig ist, entscheiden ja Gott sei Dank nicht Sie, Frau Storch, sondern immer noch ich und meine Redaktion! Warum sind Sie denn nicht einfach aufgestanden, sind gegangen und haben Herrn Frei seine Burg bauen lassen?“ – „Ja, aber wieso denn? Der Herr Frei ist doch dazugekommen, hat sich neben mich gesetzt und gefragt, was ich da eigentlich mache. Weil er im Dunkeln immer gar nichts erkennen kann. Dann hat er gefragt, ob er mal mitspielen darf!“

Mitten in die Burg springen

Herr Frei: „Frau Storch!! Sie wissen doch, dass Sie lügen! Sie lügen immer! Das weiß doch hier jeder! Es ist im gesamten Viertel seit langem bekannt, dass man mit Ihnen nicht spielt! Keiner macht das!“ Frau Storch: „Aha, Herr Frei, und wieso steht da jetzt unsere Burg?“ Herr Frei: „Wieso, wieso…! Na, weil ich sie soeben gebaut habe!“ Frau Storch: „Sie? Die Burg gebaut? Und wieso haben Sie die Spielplatzregel nicht eingehalten und nach Sonnenuntergang alles wieder eingeebnet?“ – „Na, weil alle im Viertel gesagt haben, dass es an der Zeit ist, mal im Sandkasten etwas zu bauen! Sonst wäre der Sandkasten ja sinnlos!“ – „Ach was, Herr Frei? Das hat man Ihnen gesagt? Gestern! Beim Mittagessen?“ – „Nein Frau Storch, nach meiner Kenntnis … galt das schon am Morgen…ab da allerdings sofort…unverzüglich!“

Herr Lanz: „Wir halten fest, Sie Herr Frei, wussten also seit dem Morgen, dass man im Sandkasten Burgen bauen kann? Und das gegebenenfalls auch mit Frau Storch?!“ Herr Frei: „Ja…äh…aber das hat doch mit Frau Storch nichts zu tun. So eine Burg baut sich ja nicht von selbst. Es braucht zahlreiche Abstimmungen. Sonst fällt eine Burg ganz schnell wieder zusammen. Stellen Sie sich mal vor, Frau Storch würde einfach Anlauf nehmen und mitten in die Burg hineinspringen…!“ Herr Lanz: „Ja Herr Frei…kein abwegiger Gedanke…so etwas vermuten ja hier viele schon lange! Ich meine, wir haben da ja hier in Deutschland so unsere Erfahrungen…!“ Herr Frei: „Eben, Herr Lanz, eben. Daher muss man sich ja erst genau überlegen, wie man eine Burg baut. Aber vor allem mit wem. Ich habe entschieden, das jetzt entschlossen anzupacken. Die Sache in die Hände zu nehmen!“ Herr Lanz: „In die linke, Herr Frei! Die Hand meine ich…hoffe ich…Herr Frei…die linke!“

Lediglich Sand angehäuft

Herr Frei: “Selbstverständlich Herr Lanz.“ Frau Storch: „Herr Frei! Meine Burg war doch aber schon fast fertig, als sie kamen…!“ Herr Frei: „Unsinn, Frau Storch, Sie wissen doch gar nicht wie eine Burg aussieht. Noch nie hat man eine Burg von Ihnen gesehen. Das ist doch bekannt.“ Frau Storch: „Aber die Burg steht doch da, jeder kann sie sehen!“ – „Nein Frau Storch, sie haben da lediglich Sand angehäuft und ein Stöckchen oben eingesteckt, ich habe daraus erst eine Burg gemacht!“ Frau Storch: „Wie bitte? Herr Frei, Sie haben doch gerufen: Eine Burg, eine Burg! Sind vor Freude drüber gesprungen. Und dann haben Sie mich sogar umarmt und geküsst!“ Herr Lanz: „Interessant! Herr Frei, Sie sind also erst übers Stöckchen gesprungen…haben dann Frau Storch umarmt…?“

Herr Frei: „Eine Unverschämtheit, ich habe versucht zu verhindern, dass da ein Loch entsteht und dabei…“ Frau Storch: „…haben Sie mir die Zunge in den Hals gesteckt?“ Herr Frei: „Ich? Frau Storch, niemals würde ich mit Ihnen… jeder weiß doch, dass ein Storch keine Kinder bringt! 99 Prozent der Wissenschaft sind sich völlig einig …äh… dass ein Storch gar keine Nachkommen haben kann…das wäre also völlig aussichtslos mit Ihnen auch nur im Ansatz….also ich meine…das führt doch alles zu nichts…lassen Sie uns lieber mal über den Herrn Höcke sprechen!“ Herr Lanz: „Genau das wollte ich auch gerade sagen, Herr Frei….das können wir jetzt aber nicht mehr vertiefen. Leider ist unsere Zeit schon wieder vorbei. Wenn Sie wissen, was ich meine…“