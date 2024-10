Hertha BSC als Sprachpolizei: “Fette Beute” ist jetzt voll Nazi

Wann immer man meint, der Wahnsinn in diesem Land müsse doch irgendwann einmal seinen Zenit überschritten haben, finden sich Menschen oder Gruppen, die die Idiotie weiter in neue Höhen treiben und zeigen: Es geht gerade erst richtig los. Dazu gehört nun auch der Fußball-Zweitligist Hertha BSC, der sich besorgt an seine Fans wandte, um sie vor den Fährnissen und Fallen im Gebrauch der deutschen Sprache zu warnen. Da deutsche Fußballanhänger ja bekanntlich seit jeher zu denen gehören, die Worte mit Bedacht wählen, alles Gesagte rücksichtsvoll auf die Goldwaage legen und sprachmanieristische Feinheiten pedantisch würdigen, meinte man nun, sie auf eine bislang unbekannte toxische Wortverwendung hinweisen zu müssen. Konkret geht es um den Ausdruck „fette Beute”, vor dem die Hertha-Vereinsführung warnt. Man wolle zwar „niemandem bei der Benutzung dieser Phrase eine böse Absicht unterstellen“, aber „im Hinblick auf die Werte unseres Vereins, unseres Ethikkodexes und dem Hintergrund dieses Ausspruchs aufklären und sensibilisieren“, schreibt der Verein auf seinen Social-Media-Kanälen.

Der Ausdruck “fette Beute” habe nämlich – na sowas – “eine Geschichte”, und die stehe nun einmal “im Kriegszusammenhang”, und zwar “verbunden mit Raubzügen in den vergangenen Jahrhunderten”. Wer hier schon Böses ahnt, wird sogleich in seiner Vermutung bestätigt: Die Redewendung sei darüber hinaus nämlich “in Kombination mit anderen Parolen (z.B. ‘Heil, Sieg’ oder ‘Heil und Sieg’) als Teil der rechtsextremen Phraseologie festgestellt worden.” Bei dem Ausdruck ”…und fette Beute” handele es sich ”…in Kombination mit diesen Parolen… um eine Kriegsparole aus der NS-Zeit“. Deshalb bittet der Verein, „diesen Ausdruck und die Gesinnung, die damit einhergehen kann, nicht zu verbreiten und um Verständnis, dass wir Kommentare, die diese Phrase enthalten, konsequent löschen werden. Dies ist nicht mit den Werten unseres Clubs vereinbar und hat daher keinen Platz auf unseren Kanälen“. Soweit also die Sprachjakobiner der vom linken Selbstbezichtigungsvirus befallenen Hertha-Verantwortlichen, und wer das für einen aus der Zeit gefallenen Aprilscherz handelt, dem muss leider gesagt werden: Nein, das ist tatsächlich bitterer Ernst im Jahr 2024.

Es ist eine Geisteskrankheit

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht noch im harmlosesten Alltagsprachgebrauch eine Verbindung zur NS-Zeit herbeikonstruiert wird. Speziell das Bedürfnis, mangels realer Indizien oder gar Beweise für eine angeblich rechtsextreme Gesinnung von AfD-Politikern (insbesondere Björn Höckes als Leibhaftigem) ersatzweise nach kryptischen Doppeldeutigkeiten oder angeblichen Anleihen aus der Unrechtssprache zu fahnden, die dann auf einmal, obschon zuvor arglos hunderttausendfach verwendet, als “Nazi-Vokabular” (oder gar “SA-Parolen”) semantisch rückabgewickelt werden, hat einen kreativen Eifer entfacht, dem letztlich die ganze deutsche Alltagssprache ausgeliefert ist. Die deutschen Wörterbücher sind vermutlich noch voll von Nazi-Begriffen und Formulierungen, die nur auf ihre Enthüllung und Anprangerung warten. Es ist eine Geisteskrankheit, und wenn es nach den Irren ginge, die ihr erlegen sind, müsste man ein neues Alphabet erfinden oder das Deutsche als Tätersprache gleich komplett abschaffen – was durch zwei Vektoren ja bereits geschieht: Zum einen die sich ausbreitende Kanaksprak, jenen Soziolekt der nachwachsenden Talahon-Migrantifa-Party- und Eventszene (“Wallah, Brudah, gehma Schischa?”), zum anderen den plansprachlichen Gender-Wahn der politischen Neusprech, der demselben Schoß entspringt wie jetzt die Hertha-Sprachpolizei. Mit heiligstem Ernst werden da Verlautbarungen abgegeben, die noch vor zehn Jahren selbst Dorfzelt-Satirikern zu albern gewesen wären.

Ein Land wird an der eigenen Nazi-Hysterie verrückt und merkt es nicht einmal. Die Idiotie hat längst auch die Fußballtribünen erfasst und der Woko-Haram-Wahn hört eben nicht bei längst wegkriminalisierten Worten wie Zigeunerschnitzel oder Negerkuss auf, sondern ist als ideologischer Selbstläufer darauf angewiesen, immer neue, bislang völlig unverdächtige Begriffe zu identifizieren und zu brandmarken, um die Spaltungs- und Empörungsmaschinerie am Laufen zu halten. Worum es den linksfaschistischen geistigen Urhebern dieser psychotischen Fehlentwicklung eigentlich geht: Die Menschen sollen sich am Ende überhaupt nicht mehr trauen, den Mund aufzumachen. Gerade der Fußball bietet hier ein unerschöpfliches Reservoir an noch unberührtem, jederzeit intoxikationsfähigem Potenzial: Als nächstes werden dann vermutlich Begriffe wie „Stürmer“, „Offensive“, „Abwehr“ oder „Rechtsverteidiger“ verboten; ganz zu schweigen von dem Wort „Sieg“, das ist schließlich ebenfalls nationalsozialistisch kontaminiert ist. Und Hertha BSC müsste dann konsequenterweise sofort aufhören, im Berliner Olympiastadion zu spielen.