An Wolodymyr Selenskyjs soeben abgeschlossenem Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ist praktisch alles streng vertraulich. Kein Wunder: Während die Ukraine auseinanderbricht, können er und seine engsten Kumpanen Milliarden gestohlenen Geldes von US- und EU-Steuerzahlern rechtzeitig und in aller Stille in einen sicheren Hafen verschieben. Die Vereinbarung sieht vor, dass sie dort beispielsweise Unternehmen kaufen können – manche bis zu 70 Prozent, andere bis zu 100 Prozent Beteiligung – oder ihre Gelder nach Belieben woanders hin transferieren können. In Dubai und Abu Dhabi, Traumstädten, die für ihren Luxus bekannt sind, können sie zudem Villen mit jedem erdenklichen Luxus erwerben.

Vielleicht kauft sich der künftige politische Flüchtling Selenskyj auch noch eine gepanzerte Luxuslimousine für Superreiche in Dubai? Angesichts der unzähligen ukrainischen Familien, die ihre Väter und Söhne in seinem sinnlosem Durchhaltekrieg verloren haben und ihm das nie verzeihen werden, könnte dieser Kauf für ihn durchaus Sinn ergeben…

Übrigens: Ein Paragraph der getroffenen Vereinbarung verlangt den „Schutz persönlicher Daten“, damit die westlichen Steuerzahler nie erfahren, wo ihre hart verdienten Steuergelder gelandet sind. Fazit: Es zahlt sich aus, wenn ein Komiker und Schauspieler, der Präsident wurde, weil er den Wählern Frieden in dem Land versprach, dessen Regime auf einen 2014 von den USA gesponserten Machtwechsel (besser: Putsch) fußt und der vor der russischen Invasion einen kaum verdeckten Krieg gegen die russischsprachige Bevölkerung im Donbass führte, selbst zuerst zum Kriegstreiber und dann zum Kriegsgewinnler wird.

Die vielen hunderttausenden Toten des vermeidbaren Krieges bleiben für Selenskyj und seine Mitprofiteure nur eine „quantité négligeable“… und die gesamte Verantwortung liegt ja ohnehin nur bei der anderen Seite, wenn man Selenkyis Mainstream-Medienpartnern glaubt.

Hut ab vor dem einzigen Sieger aus der Ukraine!