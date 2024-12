Heuchlerische Nabelschau: „El Hotzo“ bekennt sich der toxischen Maskulinität schuldig

Der „Satiriker“ und ehemalige Böhmermann-Mitarbeiter Sebastian Hotz, der unter dem Namen „El Hotzo“ als linksradikaler Hetzer berüchtigt ist, hat die abstoßende Verlogenheit der woken deutschen Medien-Salonlinken in besonders eindrücklicher Weise demonstriert: Am Sonntag sonderte Hotz auf Twitter und Bluesky ausnahmsweise nicht seinen üblichen Unsinn ab, sonderte streute sich stattdessen öffentlich Asche aufs Haupt – weil er Frauen schlecht behandelt habe und dafür um Entschuldigung bat. Stilistisch mit einer Anmutung jener Selbstbezichtigung, mit denen sich in sozialistischen Regimes Delinquenten und “bekehrte” Abtrünnige nach entsprechender ideologischer Umerziehung reumütig zu ihren Verirrungen bekannten, unterwarf sich “El Hotzo” – wohl aus Sorge, andernfalls als toxischer Sexist geframed zu werden – dem ungeschriebenen Zeitgeistdiktat, und reagierte auf zuvor viral gegangene Gerüchte: „Ich möchte mich gern kurz den Vorwürfen äußern. Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner (Ex-)Partnerinnen diskreditiert.“

Nun wäre die Meldung, dass in China eine Wurst geplatzt ist, sicher weitaus informativer und spannender als das emotionale Innenleben eines Sebastian Hotz, und tatsächlich gibt es in Deutschland kaum etwas Unwichtigeres als das Beziehungsleben dieses gänzlich untalentierten mittelmäßigen Low-Performers; doch da seine narzisstische Selbstoffenbarung so ganz typisch ist für die hochneurotische Psycho-Blase deutscher Gesinnungsmedienschaffender, verdient der exemplarische Fall durchaus Beachtung. Er habe, so Hotz weiter, „gelovebombt, gegaslightet, manipuliert und von Exklusivität gesprochen, Frauen hingehalten und Beziehungen verheimlicht, um nicht aufzufliegen.“ Damit habe er viele Menschen “sehr verletzt”. Obwohl ihm „oft neue Chancen eingeräumt“ worden seien und er „Besserung und Reflexion geschworen“ habe, habe er sein Verhalten nicht geändert. „Es gibt für das, was ich getan habe, keine Ausrede“, bekannte er vermeintlich schuldbewusst, und räumte ein, dass er “öffentlich komplett andere Werte” vertreten habe, während er „privat komplett gegensätzlich gehandelt“ habe. Seine Heuchelei ist wohldokumentiert: Vor vier Jahren hatte er getwittert: „Väter raunen nach drei Bier, dass die da oben uns die Wahrheit schulden, aber betrügen seit 3 Jahren ihre Ehefrau.“

Wohl eher PR-Manöver zur Schadensbegrenzung

Anlass der Einlassungen und Hintergrund dieser öffentlichen Selbstkasteiung war natürlich keine urplötzliche Einsicht in sein Fehlverhalten, sondern höchstwahrscheinlich die Reaktion auf das X-Posting einer Ex-Freundin von “El Hotzo”, die am Donnerstag getwittert hatte: „Stellt euch rein hypothetisch vor, ihr wart mal mit wem zusammen, der berühmt fürs Woke-sein ist, aber privat seit Jahren systematisch Frauen belügt und betrügt und sie mit tiefen mentalen Problemen zurücklässt. Wär blöd, oder?“ Bereits hier fragte sich manch einer, wie es überhaupt sein kann, dass ein innerlich wie äußerlich gleichermaßen hässlicher Vogel überhaupt eine Frau abbekommen hat. Um wen es sich bei der Dame handelt, bleibt nebulös; die Twitter- und Instagram-Accounts der Person sind mittlerweile gelöscht. Hotz‘ Reuebekenntnis ist also wohl eher als PR-Manöver zur Schadensbegrenzung zu verstehen. Inzwischen kursieren gar Gerüchte, dass “El Hotzo” den ganzen Vorfall nur erfunden hat, um es wieder mal in die Schlagzeilen zu schaffen

Von einer echten Einsicht in das eigene Fehlverhalten kann man angesichts der Persönlichkeitsstruktur, die Hotz‘ sonstigen Verlautbarungen offenbaren, ohnehin kaum ausgehen. Das gescheiterte Attentat auf Donald Trump im Juli hatte der linke Menschenfreund Hotz mit den Worten kommentiert: „Leider knapp verpasst“. Erst auf öffentlichem Druck hin beendete die ARD-Skandalanstalt RBB daraufhin die Zusammenarbeit mit ihm. Sein gesamtes berufliches „Wirken“ besteht im Wiederkäuen der links-woken Ideologie und der Verunglimpfung all ihrer Gegner – ganz nach dem Vorbild seines ehemaligen Arbeitgebers Böhmermann. Seine bizarre Eigenwahrnehmung unterstrich Hotz mit folgender aberwitzigen Behauptung: „Ich habe dabei meine Position und mein Image als reflektierter Medienmann ausgenutzt und viele Menschen damit sehr verletzt“. Niemand, der noch bei Trost ist, wird diese Gestalt als „reflektierten Medienmann“ ansehen, sondern als aggressiven Agitator. “El Hotzos” sonntägliche Twitter-Beichte dient allein dem Versuch, sich mit vermeintlich schonungsloser Offenheit seinen Heiligenschein im linken Milieu zu erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob dieses ebenso verlogen ist wie Hotz selbst und er weiterhin sein Unwesen treiben darf – oder ob sein Verhalten gegenüber Frauen dazu beiträgt, dass er endlich von der Bildfläche verschwindet.