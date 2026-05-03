Heute Abend bei Miosga: Vorgezogene „Iden des Merz“?

Oh, was wäre das schön… wenn es auch nur Wunschdenken ist_ Heute Abend könnte sich etwas ereignen, das die politische Republik für einen Moment den Atem anhalten lässt: Nach dem “Tatort”, wenn um 21.45 Uhr die ARD-Kameras auf Caren Miosga schalten, sitzt Friedrich Merz, unser Noch-Kanzler, im Studio und hält ein Mikrofon in der Hand, was in der nahen Vergangenheit immer viel Gefahr gebracht hat, da “Fotzn-Fritz” bekanntlich kein Fettnäpfchen auslässt. Vielleicht kündigt er ja genau dort seinen Rücktritt an? Vielleicht deutet er zumindest an, dass er die Vertrauensfrage nicht mehr scheut – und das alles noch vor seinem ersten Jahrestag als Regierungschef am 6. Mai?

Natürlich handelt es sich dabei nur um pure funkelnde Spekulation, ein gedankliches Feuerwerk, das man nur mit der nötigen Prise Ironie und Augenzwinkern zündet. Denn Merz ist und bleibt Merz. Ein Mann, der selten dramatische Abgänge wählt, wenn er stattdessen auch genauso gut stur weiterlaufen kann. Doch gerade deshalb knistert die Luft in diesen Tagen so herrlich, als stünde die gesamte politische Bühne unter Hochspannung. Die Zeichen verdichten sich nämlich wie in einer modernen Neuauflage einer römischen Tragödie, in der die Togen durch Anzüge ersetzt wurden und die Dolche durch leise geflüsterte Intrigen in Parteizentralen.

Krisensitzung statt Pflichttermin im Ausland

Auffällig: Merz hat für heute seine Teilnahme am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Armenien abgesagt – ein Termin, der früher als unverrückbar galt. Offiziell spricht man von „anderen Verpflichtungen“, die sich in der Praxis auf eine CDU-Präsidiumssitzung in Berlin reduzieren sollen; dort versammeln sich die 23 lächelnden Nicht-Merze der Parteiführung, deren Fotos so freundlich strahlen, als hätten sie nie vom eigenen Schreibtisch im Kanzleramt geträumt. Man fragt sich unwillkürlich – und “Tichys Einblick” spekuliert darüber auch schon, ob diese Herrschaften die Geschichte von Brutus und Caesar kennen und ob vielleicht schon ein moderner Gaius Cassius Longinus und Marcus Iunus Brutus bereitsteht. Wird Merz am Ende der Sitzung ein „Auch du?“ in den Raum werfen müssen, während die Uhr des Schicksals unerbittlich weitertickt? Seine Beliebtheitswerte dümpeln derweil in historischen Tiefen bei mageren 15 Prozent Zufriedenheit, während über 80 Prozent der Bürger ihn mit einem deutlichen „Nein, irgendwie nicht“ beurteilen.

Wenn Merz ein Mikrofon vor sich hat, versäumt er es selten, jedes Fettnäpfchen nicht nur zu treffen, sondern gleich darin ein ausgiebiges Bad zu nehmen. Heute Abend bei Caren Miosga jedoch könnte sich etwas verändern, denn die Koalition mit der SPD knirscht und ächzt wie ein altes Schiff im aufziehenden Sturm: Donald Trump droht mit dem Abzug Tausender Soldaten, weil ihm Merz’ Haltung zum Iran nicht gefällt. Die großen Reformen, einst als leuchtende Leuchttürme angekündigt, wirken inzwischen eher wie flackernde Kerzen in einem zugigen Raum voller Zweifel. Fast ein Jahr Kanzler – und schon fühlt es sich an wie ein Fehlstart, der sich mit jedem Tag dramatischer in eine Tragödie verwandelt, in der der Protagonist selbst merkt, dass der Vorhang früher fallen könnte. Vielleicht wird Miosga nachbohren, mit jener ruhigen, gnadenlosen Präzision, die sie einst zur Meisterin solcher Momente gemacht hat. Wird fragen, wie schwer Regieren wirklich ist, ob die Koalition noch hält und ob aus den schönen Worten endlich Taten werden.

Nach dem “Tatort” der wahre Polit-Thriller

Merz wird dasitzen, mit seiner ernsten Miene, die immer ein wenig wirkt, als rechne er im Kopf gerade die nächste Bilanz durch.

Er wird von harter Arbeit sprechen, von notwendigen Schritten. Und vielleicht – ganz vielleicht, man wird ja noch träumen dürfen – wird er einen Satz fallen lassen, der wie ein leiser Donnerschlag durch die Republik hallen wird. „Es ist Zeit für einen Neuanfang“ oder „Ich stelle mich der Verantwortung“, im Sinne einer Vertrauensfrage. Dies wären Sätze, die alles verändern könnten, noch vor dem 6. Mai. Natürlich bleibt das alles Wunschdenken und wilde Spekulation. Ein Spiel mit dem Feuer der Möglichkeit, das man nur mit Augenzwinkern betreibt. Merz ist stur und prinzipientreu, ein Mann, der Analysen liebt, aber im Führen der Menschen manchmal hadert, als wäre Politik ein besonders kompliziertes Excel-Sheet ohne Spalte für Gefühle.

Die abgesagte Armenien-Reise ist sicher dennoch kein Zufall – denn wer als Kanzler zu Hause bleibt, während Europa zusammenkommt, der signalisiert Schwäche, ob er will oder nicht.

Es ist das alte Spiel der Noch-Mächtigen oder Amtsträger, die nicht zu reisen wagen, wenn sie fürchten, bei der Rückkehr jemand anderen auf dem Thron vorzufinden. Die Präsidiumssitzung morgen wird der eigentliche Schauplatz sein, an dem sich entscheidet, ob die Messer noch in den Schubladen ruhen oder ob sie bereits jemand leise wetzt. Deutschland schaut zu, Europa schaut zu… und nach dem “Tatort” kommt der wahre Polit-Thriller, bei dem Popcorn optional, Spannung aber definitiv Pflicht ist. Wenn ein Kanzler nicht reist und stattdessen redet, dann brennt die Hütte bereits so hell, dass selbst die Flammen ein bisschen lyrisch wirken, wie ein letztes Auflodern vor dem großen Schweigen. Ob Merz heute Abend den großen Abgang hinlegt oder nur wieder ein paar Fettnäpfchen poliert, bleibt abzuwarten. Doch beides wäre irgendwie typisch für ihn. Beides wäre Merz, und beides würde die vorgezogenen “Iden des Merz” im Mai in die Geschichtsbücher einschreiben. Man darf gespannt sein – sehr gespannt. Denn in der Arena der Macht ist nichts so unterhaltsam wie der Moment, in dem der Gladiator darüber entscheidet, ob er das Schwert weglegt oder es noch ein letztes Mal schwingt.