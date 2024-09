Heute in einer Woche: Denkzettelwahl in Brandenburg!

Es mag einem gefallen oder nicht; Fakt ist: wer möchte, dass sich in unserem Land etwas zum Guten wendet, der muss am nächsten Sonntag in Brandenburg zur Wahl gehen und darf auf keinen Fall mit seiner Zweitstimme eine der Ampelparteien wählen. Es muss – nach Sachsen und Thüringen – einen weiteren, noch deutlicheren Denkzettel geben gegen die herrschende Politik und die Ampelregierung. Das Wahlergebnis in Brandenburg wird nicht nur die dortige Politik bestimmen, sondern weitreichende Auswirkungen auf die Bundespolitik haben: Zum einen verändert sich die Zusammensetzung des Bundesrates, wo die Grünen immer noch einen viel zu großen Einfluss ausüben; aber es wird auch die Politik der Ampel beeinflussen. Vor allem die SPD wird mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 unter Druck geraten, die Politik des linksgrünen Irrsinns zu korrigieren.

Dies gilt insbesondere für die Migrationspolitik. Weil hier wirklich jeder Tag zählt, wäre es zu wünschen, dass die gerade beschlossene, aber leider völlig sinn- und wirkungslose Pseudo-„Verschärfung“ der Migrationsregeln nochmals “überarbeitet” werden. Bisher dienen sie lediglich als Placebo, um der Bevölkerung vorzugaukeln, dass jetzt härter durchgegriffen würde. Dabei wird es mit den Grünen in der Regierung niemals eine Regelung geben, die die Migration spürbar verringern wird. Die SPD, wollte sie sich noch retten, wäre daher gezwungen, mit CDU, FDP und AfD diesbezüglich eine Regelung zu finden – was dem Ende der Ampelregierung gleich kommen würde. Und etwas Besseres als das könnte unserem Land derzeit nicht passieren.

Grüne verhindern, Altparteien abwählen

Der größte Erfolg für eine bessere Zukunft Deutschlands wäre es daher, wenn die Grünen in Brandenburg weder die 5 Prozent-Marke erreichen noch ein Direktmandat erzielen würden, also völlig aus dem Potsdamer Landtag verschwinden. Um das zu schaffen, braucht es zum einen eine hohe Wahlbeteiligung, zum anderen auch ein taktisches Wählen bei der Erststimme. Jeder, der die Grünen verhindern möchte und in einem Wahlkreis lebt, in dem die Grünen eine realistische Chance haben, die meisten Erststimmen zu erzielen, sollte dort dem Gegenkandidaten die Stimme geben, der die größte Chance hat, dies zu verhindern – und zwar egal welcher Partei er oder sie angehört. Ein Aushebeln der 5-Prozent-Klausel mit dem Gewinn von Direktmandaten über die Erststimme, wie es die Linke in Sachsen geschafft hat, darf es für die Grünen in Brandenburg nicht geben.

Bei der Zweitstimme sollte man jedoch keine Kompromisse eingehen, sondern die Partei wählen, von der man sich einen Politikwechsel erhofft. Man sollte dabei jedoch beachten, dass Stimmen für Parteien, die keine Chance haben, in den Landtag einzuziehen – wie etwa die FDP und die Linke – letztendlich verlorene Stimmen sein werden. Entscheidend für die Anzahl der Sitze, die eine Partei im Parlament erhält, ist die Zweitstimme, und die sollte man auf keinen Fall einer der Ampelparteien geben, selbst wenn man Sympathien für den amtierenden SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke hegt. Dies würde die Bundes-SPD nur zu einem „Weiter so“ ihrer ruinösen Politik animieren. Und bei CDU, Linke und BSW muss einem klar sein, dass jede dieser Parteien bereit sein wird, in einer Koalition untereinander oder mit SPD und Grünen (falls letztere es doch ins Parlament schaffen sollten) einzugehen – und damit gezwungen ist, am Ende doch wieder linke Politik zu machen.

Dank CDU-Brandmauer gibt es nur noch eine Alternative: Die AfD

Die fatale Brandmauer der CDU gegenüber der AfD hat genau das zur Folge, wie man in Thüringen und Sachsen bereits beobachten kann: Anstatt den Wählerwillen zu berücksichtigen, der die Schnauze gestrichen voll hat von linksgrüner Politik, muss die CDU in Koalitionen mit linken Parteien nun wieder so gut wie alles vergessen, was sie im Wahlkampf vollmundig angekündigt hatte (was meistens allerdings sowieso nur dem durchschaubaren Ziel diente, die AfD zu schwächen). Die CDU war damit bisher allerdings nur mäßig erfolgreich, weil die Wähler gerade im Osten nicht mehr so leicht zu täuschen sind und vielfach noch lebhafte Erinnerungen haben, wie es ist, wenn man immer nur einen Einheitsblock zur “Wahl” gestellt bekommt. Allein mit der AfD könnte die CDU sofort den Politikwechsel erreichen, den sie im Wahlkampf selbst beschworen hat – aber da sie ihre schwachsinnige Brandmauer errichtet hat und so in der selbstgestellten Falle sitzt, ist eben auch die CDU nicht mehr wählbar, da sie kaum etwas umsetzen können wird von dem, was sie so großspurig angekündigt hat.

Welche Wahl bleibt einem dann noch in Brandenburg? Die Antwort liegt auf der Hand: Es kann nur die AfD sein. Zwar gibt es noch viele kleine Parteien mit hehren Zielen, die mancheinem vielleicht als Verlegensheits- oder Übersprungslösung erscheinen mag; bloß wird es keine von diesen in den Landtag schaffen. Jede Stimme für solche Parteien ist zwar immer noch besser, als sie einer der Einheitsparteien zu geben – aber es ist letztendlich eben doch eine verlorene Stimme. Auch für bisherige Stammwähler der Altparteien, die mit der AfD fremdeln oder ihre Bauchschmerzen mit einzelnen Protagonisten dieser Partei haben mögen, kommt es daher zum Schwur: Es bleibt keine realistische Alternative, wenn man eine echte Wende in der Politik herbeiführen will. Man muss nicht zu einhundert Prozent von der AfD überzeugt sein, um zu erkennen, dass diese Partei derzeit nicht nur dem Namen nach die einzige echte Alternative zu allen anderen Parteien ist.

Das Boot kentert nach links

Und eben weil das immer größere Teile der Bevölkerung erkennen, wird seitens der Regierenden nun auch nicht mehr davor zurückgeschreckt, Unternehmen vor den linksgrünen Karren zu spannen, um AfD-Wähler zu diskreditieren. So wie zuletzt Edeka, die mit ihrer schwachsinnigen Propaganda “Warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht” viele ihrer Kunden vergrault hat – wobei es der Konzernzentrale offenbar sogar egal war, damit die Existenz ihrer eigenen Filialisten zu gefährden, die sich vielfach umgehend und geradezu verzweifelt von dieser Kampagne distanziert haben. Wenn man allerdings weiß, dass Edeka mindestens 8,7 Millionen Euro öffentliche Fördergelder aus Robert Habecks Ministerium kassiert hat – unter anderem für die Edeka-Stiftung zur Verbesserung der „Energie- und Ressourceneffizienz“ sowie auch für die „Förderung von Elektrofahrzeugen“, dann weiß man, woher der Wind weht.

Noch grotesker wird es, wenn Unternehmen wie Miele oder Stiehl und viele andere, die gerade in Deutschland Zehntausende Arbeitsplätze abbauen oder sich ins Ausland verlagern, davor warnen, bei den Landtagswahlen AfD zu wählen, weil dann angeblich Unternehmen aus diesen Bundesländern abwandern würden. Und selbst die Kirchen fügen sich im vorauseilenden Gehorsam – wie einst in der Nazizeit – dem herrschenden System und rufen dazu auf, die AfD nicht zu wählen. Sie brauchen sich wahrlich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen austreten, die die Fremdenliebe inzwischen weit über die Liebe zu den eigenen „Schäfchen“ stellen. Solche Kirchen braucht kein Mensch. Wie sagte es der kluge Thomas Mann einst so treffend: „Ich bin ein Mensch des Gleichgewichts. Wenn das Boot nach links zu kentern droht, lehne ich mich automatisch nach rechts. Und umgekehrt.“ Wir drohen nicht nur nach links zu kentern, sondern sind es in vielen Bereichen bereits. Die Brandenburger haben nun die Chance, sich nach rechts zu lehnen, um das Gleichgewicht im Land wenigstens etwas wiederherzustellen!