Heute ist Wintersonnenwende – nun kehrt das Licht zurück

Die Luft ist kühl und klar, selbst die Sonne ließ sich noch einmal ausgiebig blicken – kurz vor der längsten Nacht des Jahres. Stille liegt über meinem heimatlichen Thüringer Land, seinen Hügeln, Ebenen und Weiten. Mein Atem zaubert Wölkchen über den abendlichen Weg durch die Felder, während das letzte Licht dieses kurzen, schwindenden Tages die Natur noch ein letztes Mal in ein atemberaubendes Gemälde aus erlesenen Pastelltönen verwandelt. Welch eine Schönheit…

Erneut seit meiner Jugend ist mir die Nacht der Wintersonnenwende wieder das wichtigste, innigste aller Feste geworden – jenes, was es seit undenklichen Zeiten ohnehin für uns war. Ungezählte Nächte unter dem Sternhimmel grübelnd, eingehüllt in dieses Wunder der Unendlichkeit, erschloss sich mir schon als Heranwachsender, dass der uralte, natürliche Lauf des Kosmos, jenes reale, authentische und präzise Uhrwerk mit seinen Harmonien, Fixpunkten und Gesetzen, ein verlässlicherer und vertrauenswürdigerer Wegweiser und Leitfaden ist, als alle menschlichen Dünkel und Eitelkeiten es je sein könnten.

Kulte, Rituale und Religionen – und doch eine astronomischer Fixpunkt

Der Sonnenkönig Aton der alten Ägypter; der Mithras-Kult der Perser; Sol Invictus der Römer; das Yul-Fest der Germanen und Skandinavier; und noch weit vorher die heute gänzlich unbekannten Feste der Erbauer des 5.000 Jahre alten Newgrange in Irland: Alles bezieht sich auf die Wintersonnenwende. Nochmals weitere 2.000 Jahre davor konstruierten unsere hiesigen, eigenen Vorfahren, nur eine Dreiviertelstunde des Weges entfernt von meinem gegenwärtigen Zuhause, das 7.000 Jahre alte Sonnenobservatorium in Gosek. Geschichtlich betrachtet erst in der Jetztzeit kam dann eine neue, orientalische, menschenzentrierte Religion zu uns, die – per schriftlichem Gesetzeserlass – das Geburtsfest ihrer Haupfigur (nicht von ungefähr) auf den 25. Dezember verlegte: Denn bei all jenen Kulten, Religionen und Riten war es tatsächlich stets das unauslöschliche Datum der Wintersonnenwende, welches all deren Feste, Zeremonien, Heilsbringer und/oder ihre monumentalsten Bauwerke zum Zentrum hatten.

Denn so sehr wir auch mit den merkwürdigsten Ritualen, Litaneien und Wundergeschichten versuchten (und auch heute noch versuchen), einem astronomisch-natürlichen Ereignis einen „göttlichen“ Schein zu verleihen, so offenkundig betreiben wir derlei aus äußerst menschlich-trivialen und zumeist sehr eitlen Motiven. Entziehen konnten wir uns dem eigentlichen Ursprung letztlich nicht – weil ein nachweislicher, astronomischer Fixpunkt auch dann nicht einfach verschwindet, wenn man ihn umdeutet oder ignoriert. Seit jeher sind wir Entdecker und Erkunder des Unbekannten und Geheimnisvollen. Das zeichnet uns als Spezies aus. Als wissbegierige Beobachter begriffen wir, dass unser natürliches Leben nicht von imaginierten „höheren Mächten“, sondern zu allererst vom Lauf der Sonne und den daraus resultierenden Jahreszeiten abhängig ist. Es muss buchstäblich eine der ersten Sternstunden der Menschheit gewesen sein, als einige wenige dies erkannten und die ersten Kalender in Felswände ritzten, lange bevor wir die absonderlichsten Religionen hinzu erfanden.

Ein Fest des Lichts – der tiefe Gedanke dieser schönen Zeit

Wenngleich ich auch seit meiner Jugend kein Weihnachten mehr feiere, so liebe ich dennoch diese wunderbare, stille, dunkle, von Lichterglanz durchwirkte Zeit von Herzen. Für mich bleiben Weihnachtsmärkte weiterhin Weihnachtsmärkte und Weihnachtsmänner werden keine „Winterpersonen“. Nein, ich opfere um Mitternacht keine schwarzen Katzen und verrühre auch keine Zaubertränke; Thorshammer, Wunschkristalle oder Amulette trage ich genauso wenig wie Kreuze oder Halbmonde. Aber ich schmücke meine Räume gern mit Tannenzweigen und hänge leuchtende Weihnachtssterne auf. Dies jedoch nicht, weil ich ein in unseren Breiten geläufiges Märchen für wahr halte, sondern weil dieses Symbol das warme Licht in der dunkelsten Zeit des Jahres symbolisiert und es uns Hoffnung und Freude vermittelt. Denn dies ist der tiefere Gedanke dieser schönen Zeit.

Habt heute alle eine wundervolle, fröhliche, friedliche Wintersonnenwende – ohne Streit, Dramen und Ärger! Genießt die kommenden stillen Rauhnächte, genießt die Gemeinsamkeit, genießt das Leben. Ab morgen wird es wieder heller!