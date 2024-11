Heute vor vier Jahren: Islamistischer Mordterror in Wien

Heute vor vier Jahren, am 2. November 2020, ereignete sich der islamistische Terroranschlag in Wien. Ein 20 jähriger Albaner, in Österreich geboren, zog mit mehreren Schusswaffen durch die Innenstadt und schoss wahllos auf Menschen. Der bekennende Islamist tötete vier Menschen und verletzte weitere 23 Menschen schwer. 13 Menschen erlitten Schussverletzungen, die anderen zehn verletzten sich durch die Flucht vor dem Täter. Überwachungskameras filmten ihn bei seinem barbarischen Verbrechen. Es kam zu mehreren Schusswechseln mit der Polizei, wobei ein Polizist getroffen und schwer verletzt wurde, bevor der Täter erschossen wurde.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Attentäter auch Kontakte nach Deutschland, in die Schweiz und die Slowakei hatte. Auch war er den Behörden bereits als Gefährder bekannt gewesen. Kurz vor der Tat warnte der slowakische Verfassungsschutz die österreichischen Behörden, weil der Täter versuchte hatte, dort Munition zu kaufen. Die Warnung blieb folgenlos, obwohl der er erst wenige Monate zuvor vorzeitig aus der Haft entlassen wurde.

Vier Zufallsopfer

In späteren Prozessen wurden zwei Männer zu 19 und 20 Jahren Haft und zwei weitere Männer zu lebenslanger Haft verurteilt; sie hatten den Attentäter bei der Planung des Anschlags sowie bei der Waffen- und Munitionsbeschaffung unterstützt.

Bei dem Anschlag wurden vier Menschen getötet: Ein 39-jähriger Restaurantbesitzer chinesischer Abstammung wurde erschossen, als er dabei war, sein Restaurant abzuschließen. Ein 21-jähriger Student nordmazedonischer Abstammung wurde vor einem Ladengeschäft erschossen. Überwachungskameras filmten, wie er noch versuchte, sich zu verstecken. Eine 44-jährige Österreicherin befand sich gerade auf dem Heimweg von der Arbeit, als sie erschossen wurde. Eine 21-jährige Deutsche, die in Wien studierte und nebenbei als Kellnerin arbeitete wurde vor dem Lokal, in dem sie tätig war, erschossen.

Wir dürfen niemals vergessen.