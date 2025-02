Vier Oscars erhielt der Western “High Noon“ von Fred Zinnemann. Ein Schwarz-Weiß-Film (1952) über Gut und Böse und klugerweise auch das Dazwischen. Ältere Semester werden das elektrisierende Setting aus staubigem Bahnhof, vorrückender Uhr, verängstigten Bürgern und ultimativem Duell noch vor Augen haben. Kaum ein deutsches Leitmedium, das die offensichtliche Steilvorlage inzwischen nicht als Headline für irgendeinen ihrer tendenziösen Kommentare zum Trumpschen Feldzug gegen das Establishment nutzte. Freilich mit ausgesprochen lustigen interpretatorischen Verrenkungen, denn die sich aufdrängende Analogie besteht ja gerade in der Gleichartigkeit der Perspektive: Die der drangsalierten, von Recht und Gesetz verlassenen Einwohner der Kleinstadt Headleyville in New Mexico einerseits, und die der Bewohner der heutigen westlichen Hemisphäre andererseits.

Hier wie dort hat sich die eine Hälfte mit der Willkürherrschaft zu arrangieren gelernt, während die andere auf Besserung hofft, aber noch mit der Möglichkeit ihrer Befreiung fremdelt. Damals wie heute wird das drohende Verschwinden unzähliger ungeschriebener Gesetze beargwöhnt. Bis zum Schluss dann „das Böse“ unterliegt und der Weg für Neues offensteht. Nun stammt die Realität nicht aus Hollywood, auch wenn es derzeit verdammt danach aussieht. Was Trump mittels seiner Executive Orders in den ersten Tagen seit Amtsübernahmen losgetreten hat, überfordert den Chronisten schon aufgrund deren schierer Masse. Es gibt schlichtweg keinen politischen Acker, der nicht bereits jetzt gründlichst umgepflügt worden würde.

Beeindruckende Startbilanz

Die Stichworte:

Notstand und Militäreinsatz an der Grenze

Ausschaffung Illegaler und Krimineller

Exekutieren von Todesstrafen

Drastisch verschärfte Einwanderungsregeln

Abschaffung des Staatsbürgerschaftsrechts durch Geburtsort

Streichung von 40.000 Hochschulstipendien für Illegale

Austritt aus WHO und Pariser Klimaabkommen

Massives Vorgehen gegen den Internationalen Strafgerichtshof

Förderung fossiler Energien

Streichung von Subventionen für Windparks

Erhebung von Einfuhrzöllen

Wiedereinführung der Meinungsfreiheit durch Verhinderung staatlicher Zensur

Radikale Kürzungen der Mittel für Diversität, Gleichberechtigung, Inklusion und freien Zugang (DEIA)

Radikale Kürzungen der Mittel für Umweltmaßnahmen (“Environmental Justice”)

Kündigung zigtausender Bundesbeamter und Verhängung eines Einstellungsstopps

Einstufung der Banden MS-13, Tren de Aragua (TdA) sowie der jemenitischen Bürgerkriegspartei Ansar Allah (Huthi) als Terrororganisationen

Offene Konfrontation mit Kuba und Iran

Territoriale Neubewertungen hinsichtlich Grönland, Panama, Gaza…

Truppenabzug aus Europa

Friedensverhandlung mit Putin zur Ukraine

Von fest auf flüssig

Es geht dabei um riesige Summen. Jede Verfügung ist schon für sich genommen ein globaler Aufreger, der zwar von Gerichten für eine gewisse Zeit blockiert werden kann, doch letztlich wird ungeachtet dessen der Aggregatzustand der gesamten Welt quasi von fest auf flüssig umgestellt. Einen autokratischen, turbokapitalistischen Rachefeldzug sehen die einen; die Rückkehr des gesunden Menschenverstandes die anderen. Wahrscheinlich ist es weder das eine noch das andere. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte und ist mit moralischen Kategorien nicht zu bemessen. Zwar ist es nicht auszuschließen, dass Trump irgendwo in seinem Belohnungszentrum einem Abtritt als reinkarnierter Marshal Will Kane entgegenstrebt, der nach erledigtem Job mit Hut, Melania und einem Ausdruck strafender Genugtuung die Szenerie verlässt; aber er hat zweifelos mehr im Blick.

Ein Kämpfer für allgemeine Gleichheit und umfassende Gerechtigkeit ist er nicht. Muss er auch nicht, denn weder Gleichheit noch Gerechtigkeit bilden ein sinnvolles Konzept für ein Land oder gar die ganze Welt. Sie sind vielmehr ein gelegentlich verzeichneter historischer Luxus, den sich Siegergesellschaften für eine gewisse Zeit leisten. Zumeist nach gewonnenen Kampf, wenn eine Mehrheit vom Elend die Nase noch gründlich voll hat. Nach dem Aufstieg kommt dann wieder Verfall. Vor allem Frauen tun sich schwer mit diesem moralisch durchaus resignativen Gedanken. Trump ist Antimoralist. Ein Unternehmer, der nicht auf Gefühl und Manipulation, sondern auf nackte Zahlen setzt: Eingesparte Dollar, erhobene Zölle, geförderte Kubikmeter, erzieltes Wachstum, Gewinn. Trump agiert nüchtern, rational, berechenbar. Berechenbar allerdings nur für die, die seine strikt ergebnisorientierte, nicht selten an eine Pokerpartie erinnernde Strategie verstehen.

Trump hat sich sein eigenes Establishment geschaffen

Als Messias taugt er nicht, der Donald. Sein Lebensstil ist pompös, Größe und Geld sind – zum Entsetzen der versammelten Scheinheiligen – bei ihm offen positiv konnotiert. Man kann darauf wetten: Wo immer Trump etwas unterschreibt, hat er Rohstoffe im Blick. Gaza. Ukraine. Grönland. Panama. Kanada. Die Motivation dafür ist so simpel wie allerdings auch richtig: Die Machtzentren der Welt hängen an deren Förderung und Verkauf. Wer hat, der hat. Von Norwegen bis Katar. Norwegen leistet sich Elektromobilität (Beifall!), Katar Weltmeisterschaften und Klimakonferenzen (Staunen!), China seine Rückkehr zur Weltmacht (Beklemmung!). Mit so viel Bekenntnis ist schwer umzugehen, denn es klärt die bei uns völlig in Vergessenheit geratene Beziehung zwischen Fressen und Moral. Trump ist es wurscht, wie er vom Establishment bewertet wird. Das hat ihn ohnehin schon immer mit maximaler Geringschätzung behandelt, dabei allerdings die eigenen Fähigkeiten überschätzt, zu beherzt und zu oft in die Kassen gegriffen und dabei die Botschaft der Zahlen übersehen. Mit Moral kann man zwar eine Zeitlang Reichtum generieren und aufs eigene Offshore-Konto umleiten – aber eben nur so lange, wie die klassische Wertschöpfung dies ermöglicht.

Das Schicksal der allgemeinen Geringschätzung teilt Trump mit Musk und sehr vielen Unterstützern seiner Politik. Doch Hitlervergleiche, fehlender Stallgeruch, Bildungsdünkel zünden bei ihm einfach nicht mehr. Er hat sich sein eigenes Establishment geschaffen. Viele deuten nun verzweifelt auf das, was mit ihm verloren geht. Klar: Nicht alles, was da nun untergepflügt wird, war schlecht. Aber das stellt nicht die Notwendigkeit des Pflügens in Frage.