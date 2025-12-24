Hilfe, ich werde in Weihnachtsliedern gebadet!

Gut, dass ich in der Berliner U-Bahn noch keine Weihnachtslieder aus den Lautsprechern höre. „Zurückbleiben bitte, die Türen schließen“. Jetzt hätte ein süßes Klingelingeling gepasst. Am Wittenbergplatz geht es über die Rolltreppe hinein ins KaDeWe, das nach wie vor eine Reise wert ist. Die weihnachtliche Stimmung erschlägt einen fast – umso mehr auch noch, wenn mich dort “Stille Nacht, heilige Nacht” morgens um elf schon einhüllt. Eine Krippe und einen Ochsen sehe ich nicht – dafür aber viele Esel. Vor allem jene, die an der Kasse die teuren Waren bezahlen.

Die Hintergrundbeschallung weckt Reminiszenzen: Das Lied “Stille Nacht” führt mich 65 Jahre in die Vergangenheit zurück, als wir abends in der Wohnküche saßen: Die Eltern, die Kinder, Oma, Tante, Nachbarn. Bratäpfel lagen auf dem Herd und brutzelten langsam vor sich hin, und vor allem roch es intensiv weihnachtlich. Und dann stimmte man Weihnachtslieder an. Das war eine authentische Gemütlichkeit, die heute weitgehend verloren ist – und genau das wird heute im Kaufhaus versucht nachzumachen. Alles schläft, einsam wacht – und der Konsument schlafwandelt durch die Regalwelten.

Irgendwie herzergreifend

Es scheint mir so, als wollten mich die Waren mich am Ärmel zupfen und sagen: Nimm mich doch mit! Aber ich bin schon so eingelullt und schlafe im Stehen in himmlischer Ruh. Ich finde die Rolltreppe, steige einen Stock höher und stehe vor einem der schönsten Tannenbäume, den man sich nur vorstellen kann. Seine Blätter sind größer als alle Blüten Spaniens – denn sie sind aus Plastik, der Schnee auf den Ästen kam aus der Spraydose. Doch er rieselt nicht, weder plötzlich noch leise. Ich erinnere mich, wie wir Kinder mit Vater auf dem Traktor, einer Axt und einer Säge in den tief verschneiten Wald fuhren, dort, wo Rotkäppchen und der Wolf wohnen. Wir Kinder suchten unseren Tannenbaum aus.

Aus dieser Erinnerung erwache ich plötzlich. Ich höre Glöckchen, wie eben Glöckchen süßer nie klingen – und ich stehe vor einem Stand, der Teddybären verkauft, die mit ihren Schellen im Rhythmus der eingebauten Elektromotoren tanzen. Plüsch-Rentiere aus China haben Glöckchen um den Hals, die ganz automatisch klingen… auch irgendwie süß, aber dennoch gerate ich in eine “O du fröhliche” und selige Stimmung. Was mich besonders erfreut, sind die vielen Kinder, die ob dieser Glitzerwelt mit großen Augen und offenen Mündern staunen. Diese Weihnachtsstimmung ist irgendwie doch herzergreifend – und jedenfalls viel, viel schöner als die Stimmung als im August, wo wir nur die Badehose einpacken und dann „nischt wie raus zum Wannsee“.

Dem Himmel 30 Meter näher

In jeder der sechs KaDeWe-Etagen steht ein Weihnachtsmann mit weißem Bart und empfiehlt seine Gaben. Wie können wir da anders, als zu fühlen: „Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen”? Ja, so ist das eben – denn alle Jahre wieder kommt der Kunde ins KaDeWe und geht mit einem voll gepackten Rucksack wie Nikolaus nach Hause. “Lasst uns froh und munter sein”, klingt das nicht ermutigend? In welcher Jahreszeit sonst werden wir aufgefordert, froh und munter zu sein? O du fröhliche, oh du selige, kundenbringende Weihnachtszeit! Ob nun religiös oder nicht – auf jeden Fall ist dieser Weihnachtstrubel ein nicht zu vermeidendes Ereignis. Wer oder was sonst sollte uns daran erinnern, dass vor zweitausend Jahren etwas Besonderes geschah?

Im sechsten Stock des KaDeWe, wo sich ein großes Café mit Blick über die Stadt befindet, ist man rein rechnerisch dem Himmel 30 Meter näher, und die gute Mär lautet auch hier oben: „Kaufe, und du wirst glücklich!“ Ganz abgesehen vom Stern von Bethlehem leuchten auf dem Kudamm vom KaDeWe bis nach Halensee 120.000 LED-Lämpchen in den Bäumen – auf einer Länge von drei Kilometer. Wahrlich, es weihnachtet sehr.