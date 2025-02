Hilfestellung für Unentschlossene

“Gestern war ich noch unentschieden, heute bin ich mir nicht mehr sicher!” Wer kennt es nicht, dieses Dilemma? Andauernd muss der Normalbürger irgendetwas entscheiden: Was koche ich? Welche Ausrede wähle ich, wenn sich die Schwiegereltern zum Besuch ankündigen? Komme ich mit einem einfachen “Ich muss heute leider länger arbeiten” durch, oder muss ich in meiner Tarnfunktion als zu Übertreibungen neigender Hypochonder einen Hörsturz vortäuschen? Oder ist vielleicht ein Scheinunfall in der Kaffeepause (Zuckerlöffel ins Auge) das bessere Alibi? Oft geht es bei Entscheidungen auch um lapidare und alltägliche Festlegungen wie: Fahre ich in den Urlaub ans Meer oder in die Berge, in den Süden oder in den Norden?

Früher gab es im Cafè um die Ecke entweder eine Tasse des die Nerven schwächenden, für Kinder ungeeigneten Türkentranks, der blass und krank macht, oder eben ein Kännchen desselben. Heute gibt es dieses Heißgetränk in unzähligen süß-würzigen Varianten mit und ohne “Shot”. Neben bekannten Geschmacksbesonderheiten wie Cappuccino, Vanilla Latte, Caramel Macchiato oder White Chocolate Mocha gibt es auch immer mehr auf die Jugend zugeschnittene Aromen wie Gulaschsuppe, Pfefferminz oder Zimt und Grillhähnchen. Eine steigende Anzahl Menschen, besser gesagt: eine wachsende Gruppe überforderter Durchschnittskonsumenten haben daher genau darauf überhaupt keine Lust mehr. Sie fühlen sich sozusagen im Entscheidungs-Overkill. Des weiteren gilt es im Sinn zu behalten, dass Entscheidungen normalerweise Auswirkungen auf den Entscheider haben. Bei bürgenden Bürgern jedenfalls verhält es sich so. Bei Beamten und Politikern ist das anders. Dort heißt das Motto: Lerne entscheiden, ohne zu leiden.

Hilfe bei der Wahlentscheidung

Keinen Deut besser ergeht es derzeit dem mündigen Wähler in diesem unserem bunten und vielfältig-einfältigen Wirtschaftsraum. Welchen Helden des Alltags soll er/sie/dingsbums aus der politischen Einheitsgrütze der SED 2.0 und einiger anderen, ebenfalls nicht wesentlich vom Weg in den Untergang abweichenden Parteisekten als KanzlerInnenden aussuchen? Die immer gut informierte Nachrichtenseite „Der Postillon“ eilt in dieser Situation mit einem aussagekräftigen Wahl-O-Mat der besonderen Art zu Hilfe: Dem Postill-O-Mat zu Hilfe. Dort – und nur dort – werden die richtigen Punkte aufgezählt, die zu einer gut fundierten Wahlentscheidung beitragen.

Nach der zustimmenden oder ablehnenden Selektion von politischen Vorhaben wie “Die gesetzlichen Krankenkassen sollen die Kosten für Katerfrühstücke übernehmen” oder “Mieter sollen das Geld für ihre Miete künftig wegen ‚Eigenbedarf‘ einbehalten dürfen” oder auch “Christian Lindner ist doof” kommt man einer persönlich zutreffenden Parteien-Empfehlung spürbar näher. Komplettiert wird diese Entscheidungshilfe noch durch gezielte Forderungen wie “Kölsch soll weiterhin als Bier verkauft werden dürfen” und – speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Generation Z – das gendersensible Anliegen “Die Riheefnogle der Bchusatebn in eniem Wrot sllo bleeiibg wläbahr sien.” Auch wirtschaftlichen Aspekten wird durch sinnvolle Verbesserungsvorschläge Rechnung getragen, wie etwa durch “Die Anzahl kostenloser Probier-Scheiben an der Wursttheke soll der Inflation angepasst werden” oder auch “Der Euro soll durch zwei Euro ersetzt werden!”

Hilfestellung für weniger Experimentierfreudige Zeitgenossen

Hat man sich durch den Postill-O-Mat erfolgreich geklickt und alle Punkt nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, erhält man eine zutreffende und hilfreiche Wahlempfehlung. Im Falle des Autors war das eine noch relativ junge, aber sehr erfolgversprechende neue Partei: Die Ordoveganen Kryptofundamentalisten. Als Begründung erfährt man vom O-Maten folgende wichtige Detaileinordnung: “Ihre Interessen werden am besten durch die Partei der Ordoveganen Kryptofundamentalisten raubkapitalistischer Prägung vertreten, die sich für Veganismus, die Diktatur der Giraffen, die Ausbeutung der Innenstädte und ein Verbot von Bindestrichen einsetzt.”

Es soll aber auch Mitbürger geben, die wenig Sinn für Neues, Unerprobtes und Unbekanntes haben. Auch diesem konservativ-links-grün-lethargischen Wählerklientel kann geholfen werden: Wählen Sie doch einfach das, was Sie schon immer gewählt haben! Wahlprogramme, Agenden, Auftraggeber im Hintergrund haben Sie doch noch nie interessiert. Daher besteht auch aktuell kein Grund, sich genauer zu informieren. Wem sein Leben lang alles wurscht war außer Fußball, Bier und Urlaub, für den gibt es keinen Grund, jetzt mit dieser erfolgreichen Strategie zu brechen. Das Deutschland der Zukunft in Gestalt eines mokkafarbig bevölkerten Agrarlandes ohne jede Industrie und Restwohlstand wird der verdiente Lohn für so viel staatsbürgerliches Engagement sein!