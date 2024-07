Hinter dem Kipppunkt

An Beschreibungen des Verfalls herrscht kein Mangel. Ich weiß, kaum jemand will das noch lesen. Obwohl es alle betrifft. Was bleibt, ist die Wahl zwischen innerer Emigration und ultimativer Auswanderung. Es drängt mich ab und zu trotzdem, in den irrational erscheinenden Vorgängen nach Zusammenhängen zu suchen. Nach einer Logik. Ob die zu finden ist und sogar irgendwann als Ansatzpunkt für Veränderungen dient, kann ich nicht sagen. Ich denke oft über die sozialen und die individuellen Rollen von Mann und Frau nach. Dazu ein paar Gedanken. Für mich erstaunlich, welche Themen von Heerscharen selbsternannter Genderexperten in den Vordergrund gestellt und welche konsequent ausgelassen werden. Ich überspringe, da für die meisten der neuen Überblicksmenschen ohne besondere Relevanz, ein paar Millionen Jahre evolutionärer Entwicklung und beginne der Einfachheit halber mit meiner Betrachtung etwa 1950 in Deutschland.

Aus ideellen und physischen Trümmerbergen kommend, waren Mitte des letzten Jahrhunderts die drängenden Ziele der Deutschen klar umrissen: Fressen, Frieden, Freiheit. In dieser Reihenfolge. Es folgte ein stetiger, weltweit beachteter Wiederaufstieg. Das Wirtschaftswunder. Die deutschen Tugenden standen dabei der heutigen asiatischen Emsigkeit in nichts nach. Auf den sprichwörtlichen Fleiß, Disziplin, Sauberkeit und Ordnung war Verlass. Innovationskraft und Unternehmergeist hatten den Krieg überlebt. Fast kann man sagen, sie waren in ihrer Vielgestaltigkeit ein europäisches Alleinstellungsmerkmal. Und sie waren Männersache. Frauen war es vorbehalten, ihren schaffenden Gatten in mehr oder weniger gut funktionierenden Familien „den Rücken freizuhalten“, wie es nicht nur in der Waschmittelwerbung hieß. Im Sondergebilde DDR, meiner Heimat, war das notgedrungen anders, aber darum soll es jetzt nicht gehen.

Absurdes Gedankengebilde

Frauen hatten während der kriegsbedingt gehäuften Abwesenheit ihrer Beschützer inzwischen jede Menge soziale Kompetenzen hinzugewonnen, darunter nicht zuletzt die enorme Fähigkeit zum Netzwerken und Organisieren. Aber ein Mann, der zuhause den Kindern das Mittagessen bereithält und die Wäsche wäscht, während seine Frau ein mittelständiges Maschinenbauunternehmen aufbaut, wäre dennoch ein völlig absurdes Gedankengebilde gewesen. Im Grunde ist es das heute immer noch. Der Frauenanteil bei Unternehmensgründungen stagniert selbst in der digitalisierten und klimatisierten Digitalgesellschaft bei etwa 20 Prozent. Alldieweil lebt inzwischen die Hälfte der Deutschen ein Leben als umherirrender Single mit Therapiebedarf. Die Alleinsegler in formalen Familien mangels verlässlicher Erhebungen gar nicht mitgerechnet.

Natürlich wird man für eine solche These heute gesteinigt, aber der Wiederaufstieg Deutschlands war ohne die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau kaum denkbar. Die zeitgleich medial transportierten Rollenbilder der harmonischen Familie sind ein anderes Thema. Sie dienten als Mittel zum Zweck. Und der bestand in der Aufrechterhaltung, der erst später als “Patriarchat” geschmähten Ordnung. Zieht man die Reproduktion als Indikator heran, zeigt sich jedenfalls, dass die grundgesetzlich geschützte Familie als „kleinste Zelle der Gesellschaft“ ihrer Bestimmung leidlich gerecht geworden ist. Die heute mit größtmöglicher Verachtung „Boomer“ genannte Generation verkörpert ohne Zweifel die demographisch messbare Zuversicht der Deutschen zur damaligen Zeit. Eine Zuversicht, von der heute noch die Sabbatical-Fans, Sozialleistungsempfänger und Beamtenpensionäre zehren. Darüber, ob die vielen, im ausgehenden Jahrtausend geborenen Kinder glücklicher waren als heute, kann man streiten. Mit Sicherheit waren sie dank bestehender gesellschaftlicher Konventionen weniger orientierungslos.

Endstufe des Hedonismus

Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Prosperität entwickelte sich die Nähe des Mannes zum Geld – und die sich hieraus ergebende latente Abhängigkeit der inzwischen sehr gut informierten Frauen zuhause – zum manifesten Problem. Emanzipation und Selbstverwirklichung wurden zum omnipräsenten Thema. Beides hatte allerdings einen Preis; einen, der in allen Wohlstandsgesellschaften zu zahlen ist: Die dramatisch absinkende Reproduktion. Frauen wollten nicht auf Kinderbetreuung reduziert werden. Bei Männer hielten sich das diesbezügliche Wollen und die genetische Prägung auf mäßigem bis ausbaufähigem Niveau. Kann man die Teilhabe der Frau an den bis dato vorenthaltenen Vorzügen der Wohlstandsgesellschaft ohne weiteres nachvollziehen, wird es bei der heute geschlussfolgerten, ins Irrationale gesteigerten Angleichung der Geschlechter ausgesprochen problematisch. Die Behauptung, nicht nur das erwartete Rollenverhalten, sondern das biologische Geschlecht selbst sei ein willkürliches soziales Konstrukt, das man mit allen zu Gebote stehenden Mitteln bekämpfen müsse, wurde zur Kernbotschaft eines globalen Kults.

Sie markiert die vorläufige Endstufe des Hedonismus und wurde als solches zum Schreckgespenst für traditionelle Gesellschaften überall auf der Welt. Dieser Kult hat allerdings insoweit einen rationalen Kern, als sich in westlichen Gesellschaften kaum noch zu übersehende degenerative Veränderungen zeigen. Veränderungen, die irgendwie positiv erklärt werden müssen. Sie reichen von der drastisch zunehmenden Zeugungsunfähigkeit über die sinkende Lebenserwartung und zahllose Zivilisationskrankheiten, Allergien oder Immunschwächen bis hin zu zunehmend indifferenten Identitäten, die über den bisher bekannten Anteil an wie auch immer definierten Zwitterwesen hinauszugehen scheinen. In einer Art Verzweiflungsakt werden diese Entwicklungen, zusätzlich gepusht durch medizinische Eingriffe, Hormonmanipulationen und soziale Aufwertungen zu einer neu entdeckten, anstrebenswerten, fast heiligen Normalität umgedeutet. Die Überlegenheit des Westens darf auf keinen Fall konterkariert werden. Daher kein Film- oder Literaturpreis, kein Modelwettbewerb, keine Werbekampagne, in dem diesen (psychisch zumeist höchst labilen) Experimentalmenschen kein erzieherischer Impetus für die Allgemeinheit verpasst würde. Verrückt.

Aufhebung von “Zuständigkeiten”

Ein weiteres, unschwer erkennbares Problem der vereinheitlichten Rollenzuweisungen von Mann und Frau zeigt sich im vielfach zum ungeschriebenen Gesetz erhobenen Quotendogma, bei dem Frauen unabhängig von ihrer Leistung überall in verantwortliche Positionen gespült werden, wo sie Entscheidungen vorzugsweise nicht pragmatisch und rational, sondern nach Moral, Gefühl und Befindlichkeit fällen. Merkels Atomausstieg nach Fukushima und ihre Grenzöffnung 2015 mögen hier als Beispiele dienen. Die krassesten Fehlbesetzungen in der deutschen Politik – ich verzichte auf die Endlosreihe von Beispielen – sind weiblich. Die “Bundeswehr” kann ein Lied davon singen, die EZB auch. Das pausenlos wiederholte Klischee, dass Frauen immer um ein Vielfaches besser sein müssen als Männer, um sich in bestehenden Hierarchien durchzusetzen, lässt sich leicht als Nebelkerze widerlegen – ganz einfach anhand der ausbleibenden überdurchschnittlichen Ergebnisse ihrer Führungstätigkeit, wenn sie sich denn “durchgesetzt” haben, was oft genug der Fall ist. Die Umkehrung der Rollenbilder und die zwanghafte Loslösung von natürlichen Prägungen mögen im Einzelfall funktionieren; gesellschaftlich gesehen sind sie ein suizidales Experiment.

Die gesellschaftlichen Probleme, die mit der Aufhebung von „Zuständigkeiten“ der Geschlechter auftauchten, stehen auch in keinem Verhältnis zu den Gewinnen, die Frauen für sich einfordern. Dass nicht mehr reproduktive Gesellschaften die Kinder- und Geschlechtslosigkeit als kulturellen Fortschritt feiern, während sie gleichzeitig beklagen, dass allerorten Arbeitskräfte und Einnahmen fehlen, ist paradox genug. Dass sie diesen Zustand dann noch durch panisch betriebene migrantische Ansiedlungsprojekte beheben wollen, deren patriarchale Rollenbilder in krassem Gegensatz zu den hierzulande propagierten Lebensmodellen stehen, fügt dem biologischen und dem ökonomischen noch den sozialen Zerfall hinzu. Der als Notlösung durchaus hilfreiche Import von hochqualifizierten Fachkräften scheitert an der Unfähigkeit eines völlig überforderten, verfilzten und hoch korrupten Apparates ebenso wie die – von vielen subkutan erwartete – geräuschlose Ansiedlung eines neuen Lumpenproletariats für die niedere Dienste. Stattdessen mutiert die Erfolgsgesellschaft im Herzen Europas zu einem Hotspot für Kriminelle, Sozialbetrüger, Dealer und Terroristen.

Zwingende Auflösung der Kulturgemeinschaft

Der Kontrollverlust des Rechtsstaates dabei ist eklatant. Er kann seine Gesetze nicht mehr durchsetzen und flüchtet sich stattdessen in eine Schaustellerei, bei der er, statt gegen die Rechtsbrüche, mit medialem Getöse gegen die Kritiker des politischen Versagens vorgeht. Die Parallelgesellschaften indes integrieren oder modernisieren sich auch nicht, wie man hoffen könnte. Ungeachtet dessen werden sie das Zepter übernehmen. In nicht wenigen Schulklassen wird bereits jetzt kein Deutsch mehr gesprochen, in mehreren Großstädten liegt der Anteil muslimischer Migranten in jüngeren Alterskohorten bereits weit über dem der Deutschen. Ganze Stadtteile weisen bereits orientalische Straßenbilder auf. Hier ist – außer der trotzigen Behauptung des Gegenteils – nichts mehr deutsch, niemand mehr sicher und mit dem romantischen Attribut “bunt” hat der Alltag voller Gewalt immer weniger zu tun. Die “Faktenchecker” widmen sich lieber anderen Themen.

Wenn die Angleichung der Geschlechter erst zum Geburtenrückgang, dann zum Zusammenbruch der Wirtschaft und letztendlich zur zwingenden Auflösung einer Kulturgemeinschaft zugunsten tribaler Gesellschaften führt, dann kann man darüber nachdenken, wem diese Entwicklung nützt. Den Betroffenen sicher nicht, egal ob männlich, weiblich oder divers. Historisch gesehen erleben wir einen zivilisatorischen Rücksetzer, der die Trümmerberge und die Verwahrlosung offenbar erst wieder zur Vollendung führen muss, ehe sich daraus eventuell ein unerträglicher Leidensdruck und der nachfolgende Aufstiegswille erhebt, mit dem sich die Deutschen in den Fünfzigern selbst aus dem Sumpf zogen. Ob dann allerdings die nötigen Eigenschaften wie Fleiß, Disziplin und Ingenieursgeist noch aufzufinden sind, oder sich vielmehr archaische Lebensverhältnisse wie in vielen Regionen der Welt verfestigt haben, ist unklar. Soweit man in die Geschichtsschreibung blickt, sind dies Entwicklungen, die sich in Jahrhunderten in bestimmten Wertegesellschaften herausbilden. Ich vermute jedenfalls, bei einem fiktiven Wideraufleben Westeuropas (im Jahr 2500 vielleicht) werden Frauen immer noch quengelnde Kinder trösten und Männer ihr Konkurrenzdenken ausleben.