Hinter dem Regenbogen

Während die drei hoch gewetteten Zeichensetzernationen Dänemark, Belgien und allen voran das armbindenaffine Deutschland sich längst zuhause im Reich der Menschenrechte die Wunden lecken und dazu den öffentlichen Spott der Bademantelträger verdauen müssen, werden ja nun hier und da Manuel Neuer und Leon Goretzka vors Loch geschoben, in dem die teutonische Turniermannschaft verschwunden ist. Wer den zwei Kerzen auf der Fußballtorte schon mal gelauscht hat, dürfte schnell darauf kommen, dass keiner von beiden selbst auf die grandiose Idee gekommen sein dürfte, den rasant aufgestiegenen Golfstaat mit Beduinenwurzeln vor den Fernsehkameras der Welt in ein Land des aufgehenden Regenbogens zu verwandeln.

Auf der Suche nach den eigentlichen Strippenziehern fiel mir heute in der aktuellen Fachberichterstattung der Name Raphael Brinkert ins Auge. Brinkert seines Zeichens ist „meistprämierter Sportwerber“ und von Habitus her eine veredelte Version der üblichen Tschaka-Podiums-Protzer mit dezentem Halbweltgeruch. Sein Glück hat er allerdings nicht mit Schrottimmobilien, Kryptowährungen oder Bergkristallen gefunden – sondern mit Olaf Scholz, Leon Goretzka und dem DFB. Wer kurz in den Meriten Brinkerts stöbert, findet durchaus Spannendes: Seine ersten Brötchen verdiente der Mittvierziger bei Scholz & Friends. Man erinnere sich, das ist die Agentur, deren eifriger Mitarbeiter Gerald Hensel vor geraumer Zeit die wichtigsten deutschen alternativen Medien bei ihren Anzeigenkunden als seiner Meinung nach „rechtslastig“ anschwärzte und damit in heftige Turbulenzen brachte. Eines dieser schnellsten Trendsurfcamps der Werbeindustrie also, die potent genug sind, aus jedem gewitterten Woke-Wölkchen einen veritablen Kampagnensturm zu entfachen und dabei ganze Teile der Gesellschaft nach offensichtlich rassistischem Profiling aus dem kollektiven Gedächtnis zu entfernen oder sich diesem nachhaltig aufzuprägen.

Genügend Stallgeruch inhaliert

Man kann also davon ausgehen, dass Brinkert bereits genügend Stallgeruch inhaliert hat, als er 2011 Partner beim Spartenkrösus Jung von Matt wird. Er betreut dort unter anderem den „Spiegel“ und verantwortet den Sportbereich, in dem auch ein gewisser Christoph Metzelder tätig ist. 2018 gründet er gemeinsam mit Metzelder seine eigene Agentur Brinkert/Metzelder in Düsseldorf. Ein Fehlstart. Nach der Verurteilung Metzelders wegen der Verbreitung von teils drastischer Kinderpornographie verschwindet dieser aus der Firma und sein Name aus sämtlichen Chronologien. Kurz zuvor hatte Brinkert, selbst Vater eines Sohnes mit Down-Syndrom, öffentliches Aufsehen erregt, als er ohne Einverständnis der betroffenen Familie auf Facebook nach Adoptiveltern für ein ebenfalls am Down-Syndrom betroffenen Kind suchen ließ. Die Aktion war heftig umstritten, die Eltern wurden Gegenstand öffentlicher Beschimpfungen. Brinkert aber erhält nach eigenen Angaben „95 Prozent Zustimmung”. Also geldwerte Bekanntheit.

Wir schreiben das Jahr 2019, als sich Brinkert lautstark als Merkel-Fan outet, öffentlichkeitswirksam in die CDU eintritt – und umgehend mit der Kampagne zur Europawahl der Christdemokraten belohnt wird. Ein Jahr später ist er wieder draußen. Er hat jetzt seine Leidenschaft für die Sozialdemokratie entdeckt und wird Mitglied der SPD. Kurz darauf liest man bundesweit, wie der vor Stolz platzende Herr Brinkert seine Agentur vor Halbgöttinnen wie Saskia Esken „präsentieren durfte“, dass er „Olaf zum Kanzler machen“ wird und auch, wie gern er mal Werbung für das Bundesgesundheitsministerium machen würde. Selbstverständlich bleiben derartige Huldigungen nicht ungehört. Brinkert & Lück, so heißt das Unternehmen inzwischen, erhält nicht nur die lukrative Kampagne der SPD zum Bundestagswahlkampf, sondern auch die Betreuung der 32 Millionen schweren Impfkampagne des Lauterbach-Ministeriums. Selbstverständlich ohne öffentliche Ausschreibung und unter Ausbootung von Scholz & Friends, welche bisher die Corona-Kampagnen des BMG zu verantworten hatte.

Kamel des Jahres

„Ich schütze mich!“ heißt Brinkerts komplexes Nachhilfewerk für den Pöbel. Wir erinnern uns: In der – so heißt es – „maßgeblich von Brinkert gesteuerten“ Kampagne taucht plötzlich die schwer geboosterte linke Schreibaktivistin Margarete Stokowski auf dem Podium neben Karl Lauterbach auf, die den irrsinnigen Versuch unternehmen soll, ihre schweren Nachwirkungen nach einer Coronainfektion als Argument für weitere Impfungen unters Volk zu mischen. Es zeigt sich, dass Brinkerts Witterung für den Zeitgeist offensichtlich weit weniger wert ist, als seine Auftraggeber vermuten. Das wiederum hätte man freilich schon lange zuvor ahnen können, als der inzwischen leicht übergewichtige Brinkert die DFB-Marke „Die Mannschaft“ vorantreiben wollte. Auf derlei „Vortrieb“ dürfen sich Fußballfans auch fürderhin freuen. Brinkerts Mannschaft hat den Vertrag fürs Marketing als – Haltung annehmen, bitte! – „Lead-Agentur der kompletten Produktwelt des DFB“ auch für die nächsten Jahren bereits in der Tasche. Man kennt sich, man schätzt sich.

Es verwundert daher auch wenig, dass Brinkert im April diesen Jahres verkünden darf, dass er sich mit Kevin Kühnert auch auf eine Verlängerung des Werbevertrages mit der SPD geeinigt habe. Man mag gar nicht spekulieren, ob Herr Brinkert dem Kevin den schnieken Oberlippenbart anempfohlen hat, denn es ist bereits alles Wesentliche gesagt, wenn er im besten Politbürodeutsch im Netz schleimt: „Wir sind stolz und dankbar, dass die größte deutsche Volkspartei ihre Erfolgsgeschichte des vergangenen Jahres mit unserer Unterstützung weiterschreiben will.“ Nur der politische Laie wundert sich. In einer bräsigen Selbstbedienungsblase kommt es nun selbstverständlich auf ein paar Millionen mehr oder weniger für das Kamel des Jahres, das für das gigantische PR-Desaster bei der Woke-WM am Golf verantwortlich zeichnet, auch nicht mehr an. Vielleicht hätte man mal die fragen können, die sich mit sowas auskennen: Die Mitarbeiter seiner Agentur nämlich. Die stellen Brinkert & Lück, der „Agentur des Jahres 2021”, nämlich ein ziemlich dürftiges Zeugnis aus. Dem Durchschnitt der Branche (3,2 von maximal 5 Punkten) hinken Brinkert & Lück (mit 2,1 Punkten) deutlich hinterher. Von schlechter Bezahlung, schlechtem Klima und einer „Show von Alpha-Männchen“ ist zu lesen…