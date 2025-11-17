Hintergründe des Asylantrags von Naomi Seibt in den USA: Polizei ermittelt wegen „Volksverhetzung“

Vor zwei Wochen sorgte die Nachricht für Schlagzeilen, dass die Influencerin, X-Bloggerin und ehemalige Gastautorin von “Philosophia Perennis”, Naomi Seibt, als erste Deutsche Asyl in den USA beantragt hat. Die genauen Gründe blieben zunächst unklar. Seibt, die mit Elon Musk in engem Kontakt steht, wurde von linksgrünen Gegnern verhöhnt und verlacht. Nun wurde bekannt, dass gegen die junge Frau wegen eines Kommentars auf X und eines Fotos, auf dem Menschen den Hitlergruß zeigen sollen, tatsächlich ein Ermittlungsverfahren läuft: Die Polizei in Münster ermittelt gegen die rechte Influencerin Naomi Seibt wegen des Verdachts auf “Volksverhetzung”.

Anlass sollen zwei Beiträge auf X sein. In einem Fall kommentierte Seibt ein Video mit den Worten: „Die Deutschen sterben aus. Wer würde ein Mädchen unter diesen blutrünstigen Migrantentieren großziehen?“ In einem anderen Fall ging es um ein Bild, auf dem Menschen angeblich den Hitlergruß zeigen. Dazu schrieb Seibt: „Weil sie genug haben von dem liberalen Schwachsinn. Nur die AfD kann Deutschland retten.“

Der typische Hitlergruß-Vorwurf

Seibt hat zu den Vorwürfen bereits Stellung genommen. Zur Anschuldigung des Hitlergrußes schreibt sie (in vorsorglicher Abwandlung der Triggerbegriffen, um Sperrungen des Algorthus zu verhindern): „Die deutsche Polizei hat mich wegen ‚Zeichnung von NAZL-Symbolen‘ angeklagt, weil ich angeblich Fotos von Leuten gepostet habe, die den ‚Hütergruß‘ machen. Ich habe davon durch den „Tagesspiegel“ erfahren – die Polizei hat mir nicht geantwortet. Dies ist der Beitrag. DAS IST KEIN HILFERGRUSS, IHR IDIOTEN Diese beiden Arme gehören EINER PERSON! Dieselbe Adidas-Jacke und die Daumen sind nach innen gedreht. Entweder gibt es zwei Zwillinge und nur einer verwendet den richtigen Grußarm, oder es salutiert NIEMAND.“

In einem sehr ähnlichen Verfahren hat die Staatsanwaltschaft München bereits 2022 eine krachende Blamage erlitten, als sie mit ihrem Versuch kläglich scheiterte, dem Bundestagsabgeordneten Petr Bystron einen Hitlergruß anzuhängen.

Polizei stellt Verfahren gegen linksextreme Gewalttäter ein

Seibt lebt seit einiger Zeit in den USA und hatte im September dort in einer international aufsehenerregenden Aktion politisches Asyl beantragt. Sie begründet ihren Asylantrag damit, dass sie in Deutschland politisch verfolgt werde. In der Tat: Neben dem nun bekanntgewordenen Ermittlungsverfahren ist Seibt schon seit längerer Zeit das Ziel von Überwachung durch deutsche Behörden. Zudem wird sie massiv von der Antifa bedroht. Seibt hatte diesbezüglich zwar Anzeige bei der Polizei gestellt; die Staatsanwaltschaft stellte jedoch das entsprechenden Ermittlungsverfahren ein..

Nach der Einstufung der deutschen Antifa-Gruppe “Antifa-Ost” sowie der “Hammerbande” als Terrororganisation durch die Trump-Regierung droht Deutschland, dessen Regierung solche linksextremen Gruppen nicht nur in Schutz nimmt, sondern indirekt sogar finanziell unterstützt, eine Einschätzung als „Schurkenstaat“ – was die Bereitschaft der USA erhöhen dürfte, Asylbewerbern aus Deutschland, die ähnlich wie Seibt wegen ihrer Kritik an der Regierung verfolgt werden, Asyl zu gewähren.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”