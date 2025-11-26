Hinweis an alle Leser: ANSAGE funktioniert wieder – aber bitte löschen Sie Ihren Cache!

Liebe Leser, wie viele von Ihnen gestern bemerkt haben dürften, wurde Ansage.org Opfer eines Hackerangriffs. Leider lassen Feinde der Meinungsfreiheit, politisch finanzierte Systemaktivisten oder auch einfach nur private Netzsaboteure keine Gelegenheit aus, missliebige oder kritische Medien mit allen Mitteln zu behindern und ihre Arbeit zu stören.

Das Problem ist inzwischen behoben, allerdings ist es möglich, dass einige von Ihnen weiterhin auf eine Malware-Seite umgeleitet werden. Der Grund dafür ist, dass Sie noch die alten Daten zu Ansage im Cache Ihres Internetbrowser haben.

Daher bitten wir Sie, unbedingt einmal Ihren Cache zu löschen. Anschließend tritt das Problem nicht mehr auf.

Falls Sie nicht wissen, wie das funktioniert, nachfolgend eine kurze Erklärung für die gängigsten Webbrowser. Befolgen Sie einfach nur kurz die jeweiligen Schritte:

1. Google Chrome (Desktop & Mobil) Desktop (Windows/Mac/Linux):

Klicken Sie rechts oben auf die drei Punkte ⋮ Gehen Sie zu „Weitere Tools“ → „Browserdaten löschen…“ Wählen Sie oben den Zeitraum (z. B. „Gesamte Zeit“) Setzen Sie einen Haken nur bei „Zwischengespeicherte Bilder und Dateien“ (oder auch Cookies, wenn Sie wollen) Klicken Sie auf „Daten löschen“

Mobil (Android/iOS):

Tippen Sie rechts oben auf die drei Punkte ⋮ „Chronik“ → „Browserdaten löschen…“ Zeitraum wählen → „Zwischengespeicherte Bilder und Dateien“ anhaken „Daten löschen“

2. Mozilla Firefox Desktop:

Klicken Sie rechts oben auf die drei Striche ☰ „Einstellungen“ → „Datenschutz & Sicherheit“ Scrollen Sie nach unten zu „Cookies und Website-Daten“ Klicken Sie auf „Daten löschen…“ Setzen Sie einen Haken bei „Zwischengespeicherte Webinhalte/Cache“ → „Löschen“

Schneller Weg: Strg + Shift + Entf (Windows) bzw. Cmd + Shift + Entf (Mac) → nur „Cache“ auswählen → löschen.

3. Microsoft Edge >Fast identisch mit Chrome (da Chromium-basiert):

Drei Punkte ⋯ → „Einstellungen“ → „Datenschutz, Suche und Dienste“ Unter „Browserdaten löschen“ → „Zu löschende Elemente auswählen“ „Zwischengespeicherte Bilder und Dateien“ anhaken „Jetzt löschen“

4. Safari (Mac)

Oben in der Menüleiste: „Safari“ → „Einstellungen“ (oder Cmd + ,) Reiter „Datenschutz“ → „Alle Website-Daten entfernen…“ → „Jetzt entfernen“

(löscht Cache + Cookies) Nur Cache löschen (genauer): Safari → „Entwickler“-Menü aktivieren (in Einstellungen → Erweitert → „Entwicklermenü einblenden“) Dann oben: „Entwickler“ → „Cache leeren“ (Tastenkürzel: Alt + Cmd + E)

5. Safari (iPhone/iPad)

iPhone-Einstellungen-App öffnen (nicht Safari selbst!) Nach unten scrollen → „Safari“ Ganz unten „Website-Daten entfernen“ → „Alle Website-Daten entfernen“

6. Brave >Genau wie Chrome (weil Chromium): Drei Punkte → „Weitere Tools“ → „Browserdaten löschen“ → „Zwischengespeicherte Bilder und Dateien“ → löschen.

Oder verwenden Sie Tastenkürzel zum schnellen Cache-Löschen (ohne Cookies etc.):

Chrome / Edge / Brave: Strg + Shift + Entf (Windows) bzw. Cmd + Shift + Entf (Mac)

Strg + Shift + Entf (Windows) bzw. Cmd + Shift + Entf (Mac) Firefox: Strg + Shift + Entf

Strg + Shift + Entf Dann nur „Cache“ auswählen und löschen – dauert 2 Sekunden.

Fertig! Nach dem Löschen einfach die Seite www.ansage.org neu laden (oft hilft auch Strg + F5 oder Cmd + Shift + R für einen „harten“ Reload).

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis und dass Sie uns die Treue halten, liebe Leser!

Die Redaktion