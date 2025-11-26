Hinweis an alle Leser: ANSAGE funktioniert wieder – aber bitte löschen Sie Ihren Cache!

Liebe Leser, wie viele von Ihnen gestern bemerkt haben dürften, wurde Ansage.org Opfer eines Hackerangriffs. Leider lassen Feinde der Meinungsfreiheit, politisch finanzierte Systemaktivisten oder auch einfach nur private Netzsaboteure keine Gelegenheit aus, missliebige oder kritische Medien mit allen Mitteln zu behindern und ihre Arbeit zu stören.
Das Problem ist inzwischen behoben, allerdings ist es möglich, dass einige von Ihnen weiterhin auf eine Malware-Seite umgeleitet werden. Der Grund dafür ist, dass Sie noch die alten Daten zu Ansage im Cache Ihres Internetbrowser haben.
Daher bitten wir Sie, unbedingt einmal Ihren Cache zu löschen. Anschließend tritt das Problem nicht mehr auf.
Falls Sie nicht wissen, wie das funktioniert, nachfolgend eine kurze Erklärung für die gängigsten Webbrowser. Befolgen Sie einfach nur kurz die jeweiligen Schritte:
1. Google Chrome (Desktop & Mobil) Desktop (Windows/Mac/Linux):
- Klicken Sie rechts oben auf die drei Punkte ⋮
- Gehen Sie zu „Weitere Tools“ → „Browserdaten löschen…“
- Wählen Sie oben den Zeitraum (z. B. „Gesamte Zeit“)
- Setzen Sie einen Haken nur bei „Zwischengespeicherte Bilder und Dateien“ (oder auch Cookies, wenn Sie wollen)
- Klicken Sie auf „Daten löschen“
Mobil (Android/iOS):
- Tippen Sie rechts oben auf die drei Punkte ⋮
- „Chronik“ → „Browserdaten löschen…“
- Zeitraum wählen → „Zwischengespeicherte Bilder und Dateien“ anhaken
- „Daten löschen“
2. Mozilla Firefox Desktop:
- Klicken Sie rechts oben auf die drei Striche ☰
- „Einstellungen“ → „Datenschutz & Sicherheit“
- Scrollen Sie nach unten zu „Cookies und Website-Daten“
- Klicken Sie auf „Daten löschen…“
- Setzen Sie einen Haken bei „Zwischengespeicherte Webinhalte/Cache“ → „Löschen“
Schneller Weg: Strg + Shift + Entf (Windows) bzw. Cmd + Shift + Entf (Mac) → nur „Cache“ auswählen → löschen.
3. Microsoft Edge >Fast identisch mit Chrome (da Chromium-basiert):
- Drei Punkte ⋯ → „Einstellungen“ → „Datenschutz, Suche und Dienste“
- Unter „Browserdaten löschen“ → „Zu löschende Elemente auswählen“
- „Zwischengespeicherte Bilder und Dateien“ anhaken
- „Jetzt löschen“
4. Safari (Mac)
- Oben in der Menüleiste: „Safari“ → „Einstellungen“ (oder Cmd + ,)
- Reiter „Datenschutz“ → „Alle Website-Daten entfernen…“ → „Jetzt entfernen“
(löscht Cache + Cookies) Nur Cache löschen (genauer):
- Safari → „Entwickler“-Menü aktivieren (in Einstellungen → Erweitert → „Entwicklermenü einblenden“)
- Dann oben: „Entwickler“ → „Cache leeren“ (Tastenkürzel: Alt + Cmd + E)
5. Safari (iPhone/iPad)
- iPhone-Einstellungen-App öffnen (nicht Safari selbst!)
- Nach unten scrollen → „Safari“
- Ganz unten „Website-Daten entfernen“ → „Alle Website-Daten entfernen“
6. Brave >Genau wie Chrome (weil Chromium): Drei Punkte → „Weitere Tools“ → „Browserdaten löschen“ → „Zwischengespeicherte Bilder und Dateien“ → löschen.
Oder verwenden Sie Tastenkürzel zum schnellen Cache-Löschen (ohne Cookies etc.):
- Chrome / Edge / Brave: Strg + Shift + Entf (Windows) bzw. Cmd + Shift + Entf (Mac)
- Firefox: Strg + Shift + Entf
- Dann nur „Cache“ auswählen und löschen – dauert 2 Sekunden.
Fertig! Nach dem Löschen einfach die Seite www.ansage.org neu laden (oft hilft auch Strg + F5 oder Cmd + Shift + R für einen „harten“ Reload).
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis und dass Sie uns die Treue halten, liebe Leser!
Die Redaktion
3 Antworten
@Redaktion
Sie brauchen sich dafür nicht entschuldigen bzw um Entschuldigung bitten, da Sie sich hier keine Schuld haben zukommen lassen.
Sie sind Opfer einer Cyber-Attacke geworden.
Das kommt leider vor in diesen verrückten Zeiten.
Schön, daß Sie das überstanden haben.
Gratulation zum Erfolg diesbezüglich!
👏👏👏
Sehr aufmerksam von der Redaktion finde ich die genaue Anleitung, wie man seinen PC wieder auf Vordermann bringt. Ich habe null Ahnung von der PC-Technik und den ganzen Begriffen. Deshalb frage ich hier nochmal nach:
Als ich gestern früh Ansage! aufrief, schaltete sich umgehend ein (vermutlich angebliches) Firefox-Programm dazwischen, das angab, dringende Sicherheitsupdates installieren zu müssen. Da Updates normalerweise unmittelbar nach dem Anklicken des Browserbuttons in Sekundenschnelle erfolgen, hatte ich sofort ein total ungutes Gefühl, als ein Update nach dem anderen erfolgte in enervierender Langsamkeit und sich der PC zwar ausschalten ließ, das Programm aber nach dem Wiedereinschalten des PC umgehend dort weitermachte, wo es unterbrochen worden war. Das Ganze ging bis 23 Uhr, als gerade das Update Nr. 17 (!)erfolgte und ich schlafen gehen wollte. Ich wurde dringend aufgefordert, den PC weiter in Betrieb zu halten, wenn ich nicht riskieren wolle, daß wesentliche Teile des Updates künftig fehlen. Zu diesem Zeitpunkt war ich jedoch so entnervt, daß mir diese Konsequenzen egal waren.
Könnte die Redaktion vielleicht mal einen Tip geben, woran User, die im Hinblick auf PCs genauso unbeleckt sind wie ich, merken können, daß sie es mit einem Hacker zu tun haben, und was sie in einem derartigen Fall am besten tun.
Wenn Sie direkt bei Seitenaufruf umgeleitet werden und ein Download startet, ist immer Vorsicht geboten. Sofort abbrechen dann. Wir werden in Kürze nochmal eine Erläuterung nachreichen. Danke für Ihr Verständnis